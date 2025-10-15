شركة Figure تطلق رمزها المسجّل لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية YLDS على شبكة Sui لتوفير وصول مباشر إلى عوائد استثمارية منظمة

أبرز النقاط:

يتميّز YLDS عن العملات المستقرة غير المنظمة بكونه مسجّلًا لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940.

يتيح الرمز لمستخدمي Sui الوصول المباشر إلى الدولار الأمريكي دون الحاجة إلى بورصات مركزية، مع تحقيق عائد يومي متراكم

سيعمل YLDS كطبقة عوائد أساسية في نظام تداول الهامش القادم لمنصة DeepBook الخاصة بسيولة شبكة Sui.

أعلنت شركة Figure Certificate Company في 14 أكتوبر عن إطلاق رمزها الأمني المسجّل لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، المعروف باسم YLDS، على بلوكتشين Sui.

يوفر الرمز عوائد منظمة وإمكانية الدخول والخروج المباشر بالدولار الأمريكي دون الحاجة إلى بورصات العملات الرقمية التقليدية.

وبحسب مؤسسة Sui، يمنح YLDS عائدًا يعادل معدل SOFR مطروحًا منه 35 نقطة أساس، ومدعومًا بسندات خزانة قصيرة الأجل.

تُسجَّل Figure Certificate Company كشركة شهادات اسمية لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، ما يجعل YLDS مختلفًا عن العملات المستقرة غير المنظمة.

YLDS, Figure's SEC-registered, yield-bearing stablecoin, will be issued natively on Sui. This partnership brings: • USD on/off-ramps through YLDS

• SUI as a potential collateral on @Figure

• Compliant, scalable DeFi infrastructure — Sui (@SuiNetwork) October 14, 2025

فهم معدل SOFR وعوائد الرموز

يُعد معدل الفائدة المضمون لليلة واحدة (SOFR) المؤشر المرجعي الرئيسي للقروض والمشتقات المقوّمة بالدولار الأمريكي، وقد حلّ محلّ مؤشر LIBOR في عام 2023 ليصبح المعيار الرئيسي للأسواق المالية الأمريكية. يعكس هذا المعدل تكلفة اقتراض النقد مقابل سندات الخزانة كضمان.

يحصل حاملو رمز YLDS على عوائد تعادل معدل SOFR مطروحًا منه 35 نقطة أساس مع تراكم يومي للعائد، وفقًا لمواد التسويق الصادرة عن شركة Figure، ما يمنحهم تعرضًا مباشرًا للعوائد الخالية من المخاطر نظرًا لارتباط العائد بأداء السندات قصيرة الأجل.

وعلى عكس العملات المستقرة التقليدية التي تحافظ على ربط ثابت بالدولار الأمريكي دون تحقيق أرباح، يتيح YLDS للمستخدمين تحقيق فائدة يومية مع إمكانية استرداده مباشرة بالدولار. كما تضيف تسجيلاته لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) رقابة تنظيمية لا تتوافر عادة في هيكليات العملات المستقرة.

يمنح YLDS مستخدمي شبكة Sui وصولًا مباشرًا إلى الدولار الأمريكي دون الحاجة إلى المرور عبر بورصات مركزية، ويتيح تحويلات فورية من نظير إلى نظير ضمن إطار تنظيمي شبيه بالأوراق المالية التقليدية.

وتستكشف شركتا Figure وSui حاليًا إمكانية استخدام رمز SUI كضمان ضمن منصة الإقراض الخاصة بـ Figure، من دون تحديد جدول زمني بعد.

الدمج مع طبقة السيولة DeepBook

سيُستخدم رمز YLDS لتوليد العوائد في منصة DeepBook، وهي منصة التداول والسيولة الأساسية على شبكة Sui. سيساعد الرمز في تشغيل نظام التداول بالهامش الذي تخطط المنصة لإطلاقه قريبًا، لكن لم يُعلن بعد عن موعد الإطلاق الرسمي.

يربط التعاون بين Figure وMysten Labs بين المنتجات المالية المنظمة وبروتوكول بلوكتشين Sui. وقد دخلت منتجات مشابهة معتمدة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) إلى السوق، مثل صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) من Hashdex الذي يغطي بيتكوين، إيثريوم، ريبل، وسولانا.

ومع ازدياد نشاط العملات المستقرة، يقدم YLDS بديلًا جديدًا يحقق عوائد منتظمة.

وبحسب ملفات هيئة الأوراق المالية الأمريكية، قدم المستشار القانوني لشركة Figure في أبريل ومايو 2025 خطابات تتعلق باستخدام أزواج تداول YLDS كآلية تسوية للأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية. كما قدّمت الشركة التعديل السادس لنموذج التسجيل S-1 في فبراير 2025.

وقد كان تفاعل المجتمع إيجابيًا مع هذه الخطوة.

نظرة تحليلية تقنية ل SUI/USDT

تحليل زوج SUI/USDT يشير إلى اتجاه نزولي في الرسوم الزمنية الدقيقة (1 دقيقة، 15 دقيقة، وساعة واحدة)، مع مؤشرات فنية مثل SuperTrend التي تُظهر ميلاً نحو صفقات البيع.

يراقب المتداولون مستويات الأسعار الرئيسية عن كثب، حيث تقع منطقة المقاومة الحالية بين 2.7875 و2.7902 دولار، وهي منطقة يُتوقع أن يزداد عندها الضغط البيعي. أما منطقة الدعم الأولى فتقع بين 2.6781 و2.6755 دولار، وكسرها قد يشير إلى مزيد من الزخم الهبوطي خلال الفترة القادمة.