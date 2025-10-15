شركتا SOL Strategies وSolmate تستغلان انهيار السوق لتزيدا استثماراتهما في سولانا بـ135 مليون دولار وبخصم 15٪

أبرز النقاط

استحوذت شركة SOL Strategies على 88,433 رمزًا بسعر متوسط 193.93 دولارًا، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 435,064 SOL بقيمة 85.9 مليون دولار.

اشترت Solmate Infrastructure ما قيمته 50 مليون دولار من رموز SOL بموجب اتفاقية استراتيجية تمنحها حق ترشيح عضو في مجلس إدارة المؤسسة.

تمتلك شركة Ark Invest التابعة لكاثي وود الآن حصة قدرها 11.5٪ في Solmate بعد مشاركتها في جولة تمويل PIPE التي شهدت طلبًا يفوق المعروض.

أعلنت شركتا إدارة الخزائن في شبكة سولانا، SOL Strategies وSolmate، عن عمليات شراء جديدة في 14 أكتوبر، مستفيدتين من انهيار السوق الأخير لتوسيع حيازاتهما بأسعار مخفّضة.

شركة SOL Strategies تعلن شراء 88,433 رمز SOL من عائدات طرح LIFE

أكدت شركة SOL Strategies Inc شراء 88,433 رمز SOL باستخدام عائدات طرحها الأخير بقيمة 30 مليون دولار كندي، وذلك بمتوسط سعر 193.93 دولارًا لكل رمز.

وفقًا للتحديث الرسمي عبر منصة X، شملت الصفقة نحو 79,000 رمز SOL مقفلة تم شراؤها من مؤسسة سولانا بخصم 15٪، إضافة إلى مشتريات فورية من السوق المفتوح.

وستُفتح الرموز المقفلة بالكامل بعد اثني عشر شهرًا، كما جرى تخزينها فورًا عبر مدققي الشركة للحصول على مكافآت التخزين.

قال مايكل هابارد، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة SOL Strategies:

“يُظهر هذا التوظيف الاستراتيجي لرأس المال من طرح LIFE التزامنا بتوسيع خزانة سولانا لدينا بتقييمات جذابة. إن شراء رموز SOL مقفلة بخصم 15٪ مع تحقيق عوائد تخزين فورية من خلال بنية المدققين الخاصة بنا يجسد استراتيجية DAT++ قيد التنفيذ.”

ووفق بيانات منصة The Block، بلغت الحيازات الإجمالية للشركة الآن 435,064 رمز SOL بقيمة تقارب 85.9 مليون دولار.

كاثي وود تستحوذ على حصة في مستثمر سولانا “Solmate” بالتزامن مع شراء جديد بقيمة 50 مليون دولار من رموز SOL

أكدت شركة Solmate Infrastructure ومقرها أبوظبي (ناسداك: SLMT) شراء رموز SOL بقيمة 50 مليون دولار من مؤسسة سولانا، بخصم 15٪ عن سعر السوق، خلال واحدة من أكثر الأسابيع تقلبًا في تاريخ الكريبتو.

وجرى تنفيذ الصفقة بموجب اتفاقية استراتيجية بين الطرفين، ما خفّض بشكل كبير تكلفة دخول Solmate إلى السوق، بينما تقود الشركة جهود تبنّي سولانا على المستوى المؤسسي في الشرق الأوسط.

تحتفظ مؤسسة سولانا بحق ترشيح ما يصل إلى عضوين في مجلس إدارة Solmate.

قال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة Solmate Infrastructure:

“اشترينا عند الانخفاض. استراتيجيتنا القائمة على البنية التحتية ستُبقينا في طليعة الابتكار داخل منظومة سولانا، متقدمين على شركات الخزائن التي تعتمد فقط على الهندسة المالية. موقعنا الاستراتيجي في الإمارات يضعنا في عاصمة رأس المال، وعند مفترق طرق المال العالمي.”

كما أكّد الإعلان أن شركة Ark Invest التابعة لكاثي وود استحوذت على حصة 11.5٪ في Solmate Infrastructure، وفقًا لإيداع Schedule 13G بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

شاركت Ark Invest أولاً في جولة تمويل PIPE التي شهدت طلبًا مرتفعًا، حيث اشترت 6.5 مليون سهم، وهو أول استثمار ETF منظم في الولايات المتحدة في جولة PIPE لبنية تحتية في الكريبتو، ثم رفعت حصتها لاحقًا بنحو 780,000 سهم.

تشير عمليتا الشراء من شركتَي SOL Strategies وSolmate إلى قناعة مؤسسية قوية بقدرة سولانا على النمو طويل الأمد، رغم ضغوط السوق، ما قد يعزّز ثقة المستثمرين الأفراد ويدفعهم إلى الاحتفاظ بالرموز خلال فترات التقلب المقبلة، مما يُسهم في استقرار سعر سولانا.