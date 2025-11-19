صناديق سولانا تتحرك بثبات رغم موجة البيع في بيتكوين وإيثيريوم

أبرز النقاط

سجّلت صناديق سولانا تدفقات متتالية منذ 31 أكتوبر.

دخلت السوق منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بعملة SOL.

شهدت صناديق بيتكوين وإيثيريوم خروج أكثر من 3 مليارات دولار خلال آخر خمسة أيام تداول.

تشهد سولانا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين، في وقت تسجّل فيه الأصول الكبرى مثل بيتكوين وإيثيريوم موجات خروج قوية.

وسجّلت صناديق سولانا الفورية المتداولة في البورصة داخل الولايات المتحدة تدفقات متتالية منذ إطلاقها في 31 أكتوبر، وفق بيانات Farside. وجاءت الحصة الأكبر من تدفقات Bitwise BSOL الذي بدأ باستثمار تأسيسي قدره 222.9 مليون دولار، وارتفع إلى 388.1 مليون دولار.

وتُظهر البيانات أن صافي التدفقات إلى صناديق سولانا وصل إلى 421 مليون دولار خلال 13 يوم تداول فقط.

كما دخلت منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بسولانا إلى السوق عبر شركتي VanEck وFidelity. فقد أطلقت VanEck صندوق VSOL في 17 نوفمبر، بينما دخل صندوق Fidelity FSOL السوق بعده بيوم واحد، وفقًا لتقرير Coinspeaker.

واكتسبت سولانا زخمًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بنسبة 2.4% إلى 139.5 دولار.

تفوق صناديق سولانا على بيتكوين وإيثيريوم

تعرّضت صناديق المؤشرات المتداولة المبنية على بيتكوين وإيثيريوم لتدفّقات خارجة مبكرة بعد إطلاقها في يناير ويوليو 2024 على التوالي.

وسجّلت صناديق بيتكوين أول خروج للأموال في يوم التداول الثالث، بينما بدأت صناديق إيثيريوم تشهد تدفقات خارجة كبيرة في اليوم الثاني من تداولها، وفق بيانات Farside.

كما سجّلت المنتجات الاستثمارية المرتبطة ببيتكوين وإيثيريوم صافي خروج بلغ 3.25 مليارات دولار خلال الأيام الخمسة المتتالية الماضية.

وتأتي هذه التدفقات الكبيرة وسط موجات بيع قوية يضغط خلالها مستثمرون كبار وصغار على السوق. وبحسب بيانات CoinMarketCap، فقد تراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية بنحو 700 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية، لتستقر حاليًا عند 3.1 تريليون دولار.

وإذا استمرت موجات البيع، خصوصًا مع تدفق كميات كبيرة من بيتكوين إلى منصات التداول المركزية، فلن يكون مفاجئًا رؤية صناديق سولانا تسجّل تدفقات خارجة هي الأخرى.