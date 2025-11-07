أول “أكتوبر أحمر” منذ 2018: سوق العملات الرقمية يمحو مكاسب 2025 في شهر واحد

أهم النقاط:

خسر سوق العملات الرقمية معظم مكاسب عام 2025 بعد هبوطه بنسبة 20% من ذروته البالغة 4.4 تريليون دولار.

أول “أكتوبر أحمر” منذ عام 2018 يكون فيه موجة تصفية بقيمة 19 مليار دولار.

رغم عمليات البيع، تُظهر بيانات الرافعة المالية وتحركات الحيتان استمرار الثقة في السوق.

بعد بداية قياسية لعام 2025، واجه سوق العملات الرقمية أول “أكتوبر أحمر” له منذ عام 2018، مما محا تقريبًا جميع مكاسبه السنوية. ففي 6 أكتوبر، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 4.4 تريليون دولار، لكنها تراجعت بسرعة بنسبة 20% لتسجل ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 2.5% منذ بداية العام.

بدأ التراجع مع تصفية مفاجئة لمراكز برافعة مالية بلغت قيمتها 19 مليار دولار. أما البيتكوين، الذي ارتفع بنحو 35% في وقت سابق من العام بدعم من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للكريبتو، فقد هبط هذا الأسبوع بنسبة 8%، ليكسر متوسطه المتحرك لـ200 يوم للمرة الأولى منذ عام 2022.

تقرير باينانس ريسيرش: “أكتوبر الأحمر” تاريخي… لكن السوق لم ينكسر

أشار تقرير نوفمبر الصادر عن Binance Research إلى أن هيمنة البيتكوين ارتفعت إلى 59.4% خلال أكتوبر، في حين ظل اهتمام المؤسسات بالإيثريوم قويًا.

Just went through Binance Research’s November report. Really solid! – We just went through the first red October since 2018.

– Leverage rebounded fast, and sentiment stayed strong.

– BTC dropped by -3.69% and BNB even gained 6%.

– x402 reached over 720,000 daily transactions,… https://t.co/ud5feG567C pic.twitter.com/eWnVXou7pw — Ali (@ali_charts) November 7, 2025

ورغم تراجع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 6.1%، ارتفعت معدلات الرافعة المالية بأكثر من 10% لتصل إلى 5.77% بنهاية الشهر. وعلّق المحلل علي مارتينيز قائلاً إن “السوق لم ينكسر، بل ينضج”.

ومن اللافت أن العملات التي تركز على الخصوصية والمشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أظهرت أداءً صعوديًا رغم موجة البيع الأخيرة. وأشار تقرير Binance Research إلى أن نشاط شبكة Zcash قفز بنسبة 160% متجاوزًا Monero للمرة الأولى.

تحركات الحيتان وتدفقات صناديق ETF

تشير بيانات التعاملات على الشبكة إلى أن أكبر عشرة مُودعين للبيتكوين في المنصات لم يتحركوا بشكل ملحوظ مؤخرًا، وهو ما يراه أحد محللي CryptoQuant علامة على أن التقلبات الحالية قد تسبق موجة قوية في السوق.

يُظهر “مؤشر حيتان البورصات” استقرارًا في النشاط، ما يعني أن كبار حاملي البيتكوين يترقبون إشارات أوضح لاتجاه السوق. وفي الوقت نفسه، وبعد ستة أيام متتالية من تدفقات خارجة من صناديق ETF، سجلت صناديق البيتكوين والإيثريوم الفورية تدفقات داخلة بقيمة 253 مليون دولار في 6 نوفمبر، ما يعكس بوادر استقرار مبكر في السوق.

ما الذي يحتاجه السوق لعودة شهية المخاطرة

أوضح المحلل أكسل أدلر جونيور أن عودة سوق العملات الرقمية إلى مرحلة “المخاطرة الإيجابية” تتطلب توافر مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية (UST)، وانخفاض مؤشرات التقلب (VIX) إلى نطاق بين 14 و16، وتراجع الزخم الصعودي للذهب.

For the market to return to risk-on, it needs not just one piece of good news, but a sustained shift in a combination of signals across multiple fronts. UST yields must stabilize or pull back, giving the market confidence. Simultaneously, VIX should compress to 14-16, credit… pic.twitter.com/OfCHA7ojOh — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) November 7, 2025

وبحسب المحلل، فإن تراجع الاعتماد على الأصول الآمنة سيعزز الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، مشيرًا إلى أن البيتكوين يجب أن يحافظ على مستوى الدعم الرئيسي قرب 100 ألف دولار، مع استمرار تدفقات صناديق ETF الفورية لتأكيد عودة الزخم الصعودي.

وأضاف أدلر جونيور أن على البيتكوين إعادة الارتباط بالأصول ذات المخاطر المرتفعة ليواصل ارتفاعًا مستدامًا، موضحًا:

“عندما تتحقق ثلاثة أو أربعة من هذه العوامل في وقت واحد ولمدة جلسة أو اثنتين على الأقل دون صدمات جديدة، يمكن اعتبار ذلك بداية حقيقية لعودة شهية المخاطرة في السوق.”