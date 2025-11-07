الجهة التنظيمية في اليابان تدرس تشديد القواعد الخاصة بإقراض العملات الرقمية

أهم النقاط:

تسعى هيئة الخدمات المالية اليابانية إلى تشديد القواعد الخاصة بعمليات إقراض العملات الرقمية.

تخطط للحد من الاستثمارات في عروض الطرح الأولي عبر البورصات (IEOs) التي لا تخضع لتدقيق مالي.

تدرس الهيئة السماح للبنوك بالاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى واحتفاظها بها.

تعتزم هيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA) تشديد القواعد المنظمة لعمليات إقراض العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى إخضاع هذا النشاط لقانون الأدوات المالية والبورصات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي اليابان لتعزيز حماية المستثمرين وأموالهم في سوق العملات الرقمية.

قواعد جديدة للعملات الرقمية في اليابان

كشف حساب Wu Blockchain على منصة X أن هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ناقشت خططًا لتشديد اللوائح المتعلقة بإقراض العملات الرقمية.

في السابق، كانت بعض الكيانات تتجاوز متطلبات التسجيل تحت ذريعة الإقراض، لكن الخطوة الجديدة تهدف إلى سد هذه الثغرات داخل منظومة الأصول الرقمية المتنامية. كما تسعى الهيئة إلى فرض ضوابط أقوى لإدارة المخاطر وحفظ الأصول.

واقترحت الهيئة أيضًا وضع حدود للاستثمار في عروض الطرح الأولي عبر البورصات (IEOs) التي لا تخضع لتدقيق مالي، في محاولة للحد من المضاربات المفرطة في السوق. وترى أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل الاستثمارات المتهورة.

لكن بعض الخبراء حذروا من أن هذه القيود يمكن تجاوزها بسهولة في الأسواق الثانوية.

ومن المتوقع أن تركز الهيئة كذلك على تعزيز إدارة المخاطر في عمليات إعادة الإقراض والرهونات، إلى جانب ضمان الفصل بين الأصول والإفصاح عن المخاطر. وبشكل عام، تؤكد هذه الخطوات التزام اليابان بتقوية أمن وشفافية سوق العملات الرقمية في البلاد.

اليابان تتحول إلى ملاذ للعملات الرقمية

تدرس هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) السماح للبنوك بالاستثمار في البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات الرقمية والاحتفاظ بها، ما يعني دمج الأصول الرقمية ضمن الأدوات المالية الأساسية. وسيتضمن النظام الجديد آليات صارمة لإدارة المخاطر وضمانات رأسمالية لحماية المؤسسات.

في الوقت نفسه، يشير دخول وتوسع عدد من الشركات العاملة في مجال الكريبتو داخل اليابان إلى التقدم الكبير الذي يشهده قطاع الأصول الرقمية في البلاد. ففي 28 أكتوبر، أطلقت شركة TIS Inc.، وهي شركة خدمات تقنية معلومات مدرجة في البورصة وتعمل مع كبرى المؤسسات المالية اليابانية، منصة متعددة الرموز بالتعاون مع مطوّر البلوكشين Ava Labs.

وتُعد هذه الخدمة خطوة مهمة لأنها تتيح للبنوك إصدار وإدارة العملات المستقرة (Stablecoins) والرموز الأمنية (Security Tokens)، كما تدعم معايير ERC20 وتوفر بنية تحتية لإدارة المفاتيح بمستوى أمني يتوافق مع معايير المؤسسات المالية.