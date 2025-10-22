توقعات سعر عملة فلوكي FLOKI: تغريدات إيلون ماسك تشعل موجة صعود قوية

رجل الأعمال، الذي لطالما دعم عملة Dogecoin) DOGE) ويُلقّب بـ “دوغ فاذر” (Dogefather)، نشر مقطع فيديو يظهر فيه كلب Shiba Inu المسمّى Floki بصفته المدير التنفيذي لمنصة X (تويتر سابقًا).

انتشر المنشور بسرعة خلال ساعات، ليدفع سعر FLOKI إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 0.00009 دولار.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025



لكن في يوم الثلاثاء، هبطت عملة الميم بنسبة 12% لتتداول عند 0.00006684 دولار.

في عام 2023، عندما أشار إيلون ماسك مازحًا لأول مرة إلى Floki باعتباره “خلفه” في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، قفز سعر العملة بنسبة 140% في يوم واحد. وهذه المرة لم تكن مختلفة كثيرًا، إذ ما تزال Floki Inu تُصنَّف ضمن أفضل عملات الميم للشراء.

تحليل سعر FLOKI: كسر القناة واحتمال الانعكاس الصعودي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن FLOKI تتداول داخل قناة هابطة ممتدة منذ أوائل عام 2024. وقد ارتدت العملة مؤخرًا قرب منطقة دعم أفقية حرجة تتراوح بين 0.00004 و0.00005 دولار.

يشير هذا الارتداد إلى احتمال بدء انعكاس صعودي متوسط المدى، خاصة مع تسجيل مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 41.17، في حين يُظهر مؤشر MACD زخمًا هبوطيًا بدأ يضعف تدريجيًا.

إذا حافظ السعر على دعم 0.00004 دولار، فستكون المقاومة التالية عند 0.00009 دولار، يليها الحد العلوي للقناة الهابطة. تجاوز هذا النطاق قد يمهّد الطريق لارتفاع قوي نحو 0.005 دولار، أي ما يعادل قفزة بنسبة 7,500٪ تقريبًا.

أما في حال فشل السعر في الثبات فوق الدعم، فقد يمتد الهبوط إلى 0.000028 دولار، ما يعني تراجعًا إضافيًا بنسبة 40٪ عن المستويات الحالية.

ورغم بقاء التقلبات قصيرة المدى مرتفعة، إلا أن تأثير منشور إيلون ماسك رفع حجم تداول Floki Inu بنسبة 161٪، وفق بيانات CoinMarketCap، مما يشير إلى احتمال تحرّك انفجاري قريب للعملة.

