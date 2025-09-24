مورغان ستانلي يطلق خدمة تداول الكريبتو عبر اتفاق مع Zerohash

أبرز النقاط

تدخل مؤسسة كبرى من وول ستريت مجال الكريبتو للأفراد عبر شراكة استراتيجية مع مزوّد للبنية التحتية للأصول الرقمية.

تشتد المنافسة بين شركات الوساطة التقليدية مع وصول قيمة سوق العملات المشفرة إلى نحو 3.9 تريليون دولار وسط وضوح تنظيمي متزايد.

منصة E*Trade تنضم إلى Robinhood وCharles Schwab في إتاحة التداول المباشر للعملات المشفرة أمام المستثمرين الأفراد.

تخطو مورغان ستانلي خطوة بارزة نحو عالم الأصول الرقمية عبر إدخال خدمة تداول الكريبتو إلى منصتها E*Trade. ومن المقرر أن تُطلق الخدمة في النصف الأول من عام 2026، لتمنح ملايين المستثمرين الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى العملات المشفرة الأكثر شيوعًا.

ويتحقق هذا المشروع من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Zerohash، المزود للبنية التحتية الخاصة بخدمات الأصول الرقمية. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 23 سبتمبر، ستتيح المنصة في مرحلتها الأولى تداول البيتكوين والإيثريوم وسولانا.

ستتيح مورغان ستانلي خدمة تداول العملات المشفرة عبر منصتها E*Trade ابتداءً من النصف الأول لعام 2026، وذلك من خلال شراكة مع شركة Zerohash، المزود للبنية التحتية في قطاع الأصول الرقمية 【رويترز ليغال – 23 سبتمبر 2025】.

ويُعد إدراج عملة سولانا لافتًا، إذ استفاد الشبكة مؤخرًا من ارتفاع التدفقات المؤسسية إليها، ما يعكس ثقة قوية من جانب المستثمرين.

وول ستريت تكثّف المنافسة على سوق الكريبتو للأفراد

يمثّل دخول مورغان ستانلي إلى تداول العملات المشفرة عبر منصة E*Trade إشارة واضحة إلى توسّع قبول الأصول الرقمية بين عمالقة المال التقليديين. ورغم أن البنك نشط بالفعل في مجالات مرتبطة بالكريبتو، حيث كشفت تقارير سابقة عن مراكزه المكشوفة الكبيرة ضد شركات تمتلك حيازات ضخمة من البيتكوين، فإن هذه الخطوة تضعه في منافسة مباشرة مع وسطاء آخرين تبنّوا السوق الرقمي في وقت مبكر.

شهدت منصات مثل Robinhood نجاحًا ملحوظًا من خلال إتاحة مجموعة واسعة من التوكنات، رغم الضغوط السوقية التي تواجهها. وعلى المنوال نفسه، تتيح Charles Schwab لعملائها الاستثمار في الكريبتو عبر صناديق متداولة (ETFs) خاصة بالبيتكوين والإيثر. أما E*Trade، فتهدف عبر التداول المباشر للعملات إلى اقتناص حصة من الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأفراد، وهو ما ساهم في دفع سوق الأصول الرقمية إلى ما يقارب 3.9 تريليون دولار.

ولا يقتصر هذا التوجّه على المؤسسات الأمريكية فقط؛ إذ أحرزت بنوك أوروبية مثل سوسيتيه جنرال تقدمًا في إطلاق عملات مستقرة منظَّمة وأصول رقمية أخرى. ويأتي هذا التوسع في وقت يبدو فيه أن البيئة التنظيمية الأمريكية أصبحت أكثر انفتاحًا تجاه صناعة الكريبتو، حيث شجّع الموقف الداعم للإدارة الحالية المؤسسات المالية الكبرى على تطوير خدماتها الرقمية بعيدًا عن حالة الغموض التي هيمنت في السنوات السابقة.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، يمثّل إدراج منصة معروفة مثل E*Trade بوابة مألوفة إضافية نحو سوق الكريبتو، مما يعزز الدمج بين التمويل التقليدي واللامركزي، ويجعل من الأسهل على الأفراد تنويع محافظهم بإضافة الأصول الرقمية. ومع دخول المزيد من شركات الوساطة الراسخة إلى الميدان، يُتوقع أن تزداد المنافسة على العملاء، وهو ما قد يقود إلى منتجات أكثر ابتكارًا وخدمات أفضل للمستخدمين.