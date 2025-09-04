النقاط الرئيسية

أصبحت شركة Galaxy Digital أول شركةٍ مُدرجةٍ في بورصة ناسداك ((Nasdaq تقوم بتمثيل أسهمها المُسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ((SEC مباشرةً على بلوكتشين سولانا.

ستتم إدارة عملية التمثيل الرقمي للأسهم بواسطة شركة التكنولوجيا المالية (Superstate)، وهي وكيل التحويل المُسجّل ما يضمن تحديثاتٍ قانونية للملكية بشكلٍ آني.

قام 21 مستثمراً بتمثيل إجمالي 32,374 سهماً رقمياً على شبكة سولانا من خلال منصة أوبنينج بيل ((Opening Bell التابعة لـ Superstate.

تُعتبر شركة Galaxy Digital-بقيادة مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)- أول شركةٍ مدرجةٍ في البورصة تقوم بتمثيل أسهمها المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ((SEC رقمياً وبشكلٍ مباشر على بلوكتشين رائدة.

ومن خلال شراكتها مع شركة التكنولوجيا المالية Superstate، يُمكن الآن تمثيل أسهم شركة Galaxy العادية من الفئة أ (Class A) رقمياً والاحتفاظ بها على شبكة سولانا، في إشارة واضحةٍ إلى بداية اتجاه جديد للكيانات التي تُركز على العملات الرقمية.

أول أسهم عامة يتم تمثيلها رقمياً

على عكس المنتجات السابقة للأسهم المُمثلة رقمياً والتي غالباً ما تستخدِمُ نماذج صناعية دون مشاركة المُصدر، يتم تمثيل أسهم شركةGalaxy رقمياً بشكلٍ مباشر.

BREAKING: Galaxy and Superstate tokenized GLXY on Solana, the first time a public company has natively issued SEC-registered equity on the network 🔥🪙 pic.twitter.com/G0is2gqSPz — Solana (@solana) September 3, 2025

وستدير Superstate-وهي شركة ضمن حقيبة Galaxy Ventures الاستثمارية ووكيلُ تحويلٍ مُسجّلٌ لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)- هذه العملية، وسيقوم كلّ تحويلٍ يتم على البلوكتشين بتحديث سجل المساهمين الرسمي بشكلٍ آني، ما يجعل العملات مُعترفاً بها قانونياً كأسهم Galaxy.

من جهته، قال روبرت ليشنر (Robert Leshner) الرئيس التنفيذي لشركة Superstate: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل أسهم شركة مدرجة في بورصة ناسداك رقمياً على شبكة بلوكتشين عامة رائدة… فالأسواق المالية تشهدُ تحديثاتٍ ضخمة مع Superstate”.

وسيعود هذا بالنفع على المستثمرين الذين سيتمتعون بالعديد من المزايا أبرزها إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتسوية المعاملات بشكلٍ أسرع إلى جانب شفافية البلوكتشين.

التنظيم والتبنّي المبكر

صرّحت شركة Galaxy أن 21 مستثمراً قاموا بالفعل بتمثيل 32,374 سهماً رقمياً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) عن طريق منصة Opening Bell الخاصة بشركة Superstate، ويُعد التبنّي محدوداً حتى هذه اللحظة، لكنّ البرنامج يستهدف المؤسسات والمتداولين المحترفين المتآلفين مع سياسات التعرّف على هوية العملاء (KYC).

ورغم أن إدارة ترامب أبدت موقفاً أكثر دعماً للأصول الرقمية، ظلت التحديات قائمةً وخاصةً من ناحية صنّاع الأسواق المؤتمتين (AMMs)، لكنّ شركتي Galaxy و Superstateتعملان مع المنظمين لبناء أطر عملٍ قانونية، وصرّح رئيس قسم الأبحاث في شركة Galaxy أليكس ثورن (Alex Thorn) قائلاً: “نريد أن نفعل ما نستطيع وفق القواعد الموجودة دون أن نتجاوزها،” وأضاف أن الشركة ستعمل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لكتابة قواعدَ جديدة تلائم الواقع الحالي.

رهان أكبر على عملة سولانا (Solana)

كشفت شركة Galaxy الشهر الماضي عن سعيها لتأسيس خزينة بعملة سولانا (Solana) بقيمة مليار دولار ستجعلها من أكبر مالكي العملة في العالم (أكبر بثلاث مراتٍ تقريباً من شركة Upexi المُتصدرة حالياً).

ويُمكن لهذه الإستراتيجية أن تجعل سهم Galaxy وسيطاً لأداء عملة SOL يَمنح المستثمرين فرصةً للاستثمار غير المباشر فيها عن طريق أسواق منظمةٍ قانونياً، وهذا يجعل من عملة سولانا (Solana) إحدى أفضل العملات الرقمية للشراء في عام 2025.