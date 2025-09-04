المحاور الرئيسية:

ارتفعت قيمة سهم شركة التعدين ABTC -المدعومة من ترامب- بنسبة 72% في أول يوم من تداوله بعد إتمام اندماجه مع شركة Gryphon Digital Mining.

أصبح بحوزة الشركة 2,443 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 273 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن حيازتها الأولية البالغة 152 عملة BTC.

تخطّط شركة ABTC لطرح أسهم بقيمة 2.1 مليار دولار لتمويل نهجها الشرائي الطموح المتعلق بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير الجيل التالي من أنشطتها التعدينية.

بدأ تداول سهم شركة American Bitcoin Corporation -المدعومة من أبناء الرئيس ترامب وشركة التعدين Hut 8– في بورصة ناسداك الأربعاء الماضي تحت الرمز ABTC عقب إعلان اندماجها مع شركة Gryphon Digital Mining، حيث كشفت الشركة في تقرير الإفصاح المالي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر عن امتلاكها 2,443 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حتى مطلع الشهر الجاري بقيمةٍ تقارب 273 مليون دولار، ما يُمثل زيادةً حادةً مقارنةً بإفصاحها الأول عن امتلاك 152 عملة BTC.

كما أعلنت شركة American Bitcoin عن خططٍ لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من أسهمها العادية من الفئة الأولى، على أن يتم تخصيص هذه العائدات لتمويل شراء كمياتٍ إضافية من عملة بيتكوين (Bitcoin)، واقتناء أجهزة ASIC متطورة للتعدين، إضافة إلى الوفاء بالتزامات الشركة العامة.

وقد أحدث إدراج سهم شركة ABTC صدى فورياً في السوق، فانطلق سعره للأعلى بنسبةٍ وصلت إلى 72% في اليوم الافتتاحي لبورصة ناسداك وفقاً لما أورده موقع Yahoo Finance. في هذا السياق، صرَّح إريك ترامب -أحد مؤسسي الشركة- بأن إدراج سهم الشركة في بورصة ناسداك يُعَد شرفاً عظيماً.

I have put a tremendous amount of love and energy into @AmericanBTC over the past 12 months. It is a huge honor to be listed on the @Nasdaq and begin trading today! #ABTC https://t.co/w1EPqdnyLh — Eric Trump (@EricTrump) September 3, 2025

يُذكر أن إستراتيجية الشركة تجمع بين أنشطة التعدين الذاتية وشراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وفقاً للفرص المتاحة في السوق. ومن خلال شراكتها مع شركة Hut 8، سيُصبح بإمكان شركة American Bitcoin استخدام أجهزة ASIC المتقدمة المخصصة للتعدين والبنية التحتية لفروع مجمّعات التعدين من أجل توسيع نطاق أنشطتها ورفع كفاءتها التشغيلية.

ووفقاً لإفصاح شركة American Bitcoin Corporation المالي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإنه: “اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2025، كنا قد جمعنا قرابة 2,443 عملة بيتكوين (Bitcoin) في احتياطياتنا، والتي تشمل حوالي 2,234 عملة مرهونة لشركة Bitmain بموجب اتفاقية شراء أجهزة ABTC Bitmain. ونعتبر احتياطياتنا أصلاً إستراتيجياً أساسياً تتم إدارته بمرونةٍ لتقوية دعائم ميزانيتنا العمومية بهدف تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل”.

وفي البيان الصحفي الرسمي، صرّح آشر جينوت (Asher Genoot) -رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة 8 Hut- أن هذا الإدراج يمنح شركة ABTC موقعاً ريادياً في تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) عبر الاستفادة من أنشطة التعدين والشراء المباشر من الأسواق، إضافة إلى البنية التحتية لشركة 8 Hut، بغرض تعزيز نمو العائد من العملة لكلِّ سهم.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل يستطيع الثيران دفع السعر لاختراق حاجز 120,000$؟

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً حول 110,850$ يوم الأربعاء بعد أن سجّل سعرها ارتدادةً متواضعةً بنسبة 0.5%، لكنه ما يزال مقيّداً بأقرب مستويات المقاومة، حيث يُظهر المخطط البياني لتحركاته اليومية بقاءه محصوراً دون مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 20 يوماً (DMA-20) عند 112,865$، وهي نقطة محورية يراقبها المتداولون عن كثب.

من جانبها، تُظهر نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) تراجع حدة التقلبات، إذ يُمثل نطاقها الوسطي (الموافق لمؤشر DMA-20) أقرب مستويات المقاومة، فيما يتموضع النطاق العلوي عند 118,936$ ممثلاً مُستهدَف موجة الارتفاع المنتظرة، أمّا الحد السفلي القريب من 106,795$ فيُشكّل دعماً محورياً استطاع مؤخراً أن يوقف موجة التصحيح الأخيرة أواخرَ آب/أغسطس.

من جهةٍ أخرى بقيت مؤشرات الزخم تتسم بالحذر، إذ يواصل خط اتجاه مؤشر MACD المستقر عند -1,478 تحركه دون نظيره للإشارة المتوضّع عند -1,640، بيدَ أن أشرطته البينية الحمراء آخذةٌ بالتقلص في دلالةٍ على تراجع الزخم الهابط، ليُوحي هذا التحول بإمكانية حدوث تعافٍ وشيكٍ إذا تمكّن السعر من إحداث إغلاق يومي أعلى النطاق الوسطي البالغ 112,865$.

فإذا استعاد الثيران (المضاربون على الارتفاع) زمام المبادرة، قد يُمدّد السعر مكاسبه صوب نطاق 115,000$-118,000$، وهي منطقةٌ تتوافق مع الحد العلوي لنطاقات بولينجر وضغوط البيع السابقة. على الجانب الآخر، قد يؤدي الفشل في التماسك أعلى 110,500$ إلى تجدّد ضغوط البيع، وسَط سعي الدببة (المضاربين على الانخفاض) إلى دفع السعر لإعادة نطاق بولينجر السفلي عند 106,795$.

إجمالاً ورغم نجاح الظهور الأول لسهم ABTC في بورصة ناسداك بضخ جرعة تفاؤل في السوق، إلا أن الوضعية الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تشير إلى مروره بموجة استقرار ضمن نطاق 106,800$-118,900$ إلى حين ظهور مُحفز لاختراق حاسم.

