جالاكسي ديجيتال تجمع 460 مليون دولار للتحول من تعدين البيتكوين إلى الذكاء الاصطناعي

أبرز النقاط

تلقّت شركة جالاكسي ديجيتال التي يرأسها مايك نوفوغراتز استثمارًا خاصًا بقيمة 460 مليون دولار لتحويل منشأة تعدين البيتكوين الخاصة بها إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.

جاء الاستثمار من واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

تخطط جالاكسي ديجيتال لتخصيص جزء من هذه الأموال لدعم صفقة Helios على المدى الطويل.

في خطوة تهدف إلى تحويل موقع تعدين البيتكوين السابق في تكساس إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي، نجحت شركة جالاكسي ديجيتال في الحصول على استثمار خاص بقيمة 460 مليون دولار. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التمويل جاء من إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.

جالاكسي ديجيتال تنتظر موافقة بورصة تورنتو

تلقّت “شركة جالاكسي ديجيتال” التي يقودها مايك نوفوغراتز استثمارًا خاصًا بقيمة 460 مليون دولار من إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، دون الكشف عن اسمها. يهدف التمويل إلى تسريع تحويل موقع تعدين البيتكوين السابق في تكساس إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.

أكّد الرئيس التنفيذي أن هذا التمويل يمثل دعمًا محوريًا لـ”رؤيتنا الاستراتيجية وقدرتنا على بناء أعمال رائدة في مجالي الأصول الرقمية ومراكز البيانات”. ووفق تفاصيل الصفقة، تشمل شراء 12.77 مليون سهم من الفئة A بسعر 36 دولارًا للسهم الواحد، على أن تُستخدم العائدات لتغطية النفقات التشغيلية العامة.

كما تخطط جالاكسي ديجيتال لتوجيه جزء من الأموال نحو توسيع مجمع Helios، الذي من المتوقع أن يوفّر قدرة حوسبة تبلغ 133 ميغاواط بحلول العام المقبل. ومن المقرر إتمام الصفقة في 17 أكتوبر 2025، لكنها ما تزال بانتظار موافقة بورصة تورنتو.

جالاكسي ديجيتال تستثمر في الاستحواذ على Helios

يأتي هذا التطور بعد نحو شهرين فقط من حصول جالاكسي ديجيتال على تسهيلات قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لتغطية 80٪ من صفقة الاستحواذ على Helios. وبعد اكتمال الشراء، ستصل قدرة مركز بيانات Helios إلى 3.5 غيغاواط على المدى الطويل، ما يجعله من أكبر مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أميركا الشمالية.

تخطط الشركة لتخصيص 800 ميغاواط من هذه القدرة لشركة CoreWeave، المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي وأحد شركائها الرئيسيين. أما القدرة المتبقية البالغة 2.7 غيغاواط فستُؤجَّر لعملاء إضافيين.

ووفق الاتفاق، تمتلك جالاكسي عقدًا لمدة 15 عامًا مع CoreWeave، تلتزم خلاله بتوفير طاقة حوسبة مخصّصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بدءًا من عام 2026. في المقابل، ستحصل الشركة على عائد سنوي يتجاوز مليار دولار، بما يعادل نحو 15 مليار دولار على المدى الطويل.