أبرز النقاط:

قفز سعر عملة Zcash بنسبة 30٪ ليبلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات رغم انهيار سوق العملات الرقمية بقيمة 19 مليار دولار.

أثارت تسوية روجر فير مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار تفاؤلًا بشأن تخفيف القيود المفروضة على الكريبتو في الولايات المتحدة.

أدت تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب إلى تجديد الاهتمام بالعملات الرقمية المحايدة سياسيًا والمركزة على الخصوصية مثل ZEC.



ارتفع سعر عملة Zcash) ZEC) بنسبة 30٪ يوم السبت، 11 أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات عند 284 دولارًا، رغم أن سوق العملات الرقمية الأوسع شهد تصفية مراكز مشتقات تفوق 19 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط. وبينما هبطت كل من بيتكوين وإيثريوم دون مستويات الدعم الفنية الرئيسية، تصدّرت زكاش قائمة العملات الخمسين الأعلى من حيث المكاسب خلال اليوم نفسه.

عملة Zcash تحقق مكاسب مزدوجة لليوم الرابع على التوالي مع تفاعل الأسواق مع رسوم ترامب على الصين

ارتفع سعر عملة Zcash إلى 284 دولارًا بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. واستفادت زكاش، التي تتيح معاملات نظير إلى نظير (P2P) تركز على الخصوصية، من تجدد النقاش حول الأصول المحايدة والمحمية الخصوصية، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص ربحية وسط تراجع سوق العملات الرقمية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من تراكم مراكز البيع بالرافعة المالية، ما أدى إلى “ضغط شراء” قوي (Short Squeeze) بمجرد اختراق السعر لمنطقة المقاومة عند 250 دولارًا، وهو ما تسبب في تغطية إجبارية للصفقات القصيرة وتصفيات واسعة لمراكز زكاش عند مستويات المقاومة الرئيسية.

تُظهر بيانات منصة Coinglass أنه من إجمالي تصفيات زكاش خلال الـ24 ساعة الماضية البالغة 5.75 ملايين دولار، شكّلت مراكز البيع القصيرة 4.01 ملايين دولار، مقابل 1.74 مليون دولار فقط من المراكز الطويلة. هذا التفاوت يؤكد أن المراهنين على الهبوط فوجئوا بالاختراق المفاجئ فوق مستوى 250 دولارًا، ما دفع سعر زكاش إلى مواصلة ارتفاعه المزدوج لليوم الرابع على التوالي.

ومع انحسار موجة البيع بدافع الذعر يوم السبت، بدأ المتداولون في إعادة تمركزهم ترقبًا لاستمرار الصعود، إذ ارتفع مؤشر Long/Short إلى 1.05 وقت كتابة التقرير، ما يشير إلى أن عدد المراكز الطويلة الجديدة تجاوز القصيرة، مما ألغى الأثر السلبي الأولي لاضطرابات السوق الناتجة عن التوتر التجاري بين ترامب والصين.

تسوية روجر فير تشير إلى تخفيف الضغط الأمريكي على سوق الكريبتو

في وقت سابق من هذا الأسبوع، توصل روجر فير، المستثمر المبكر في بيتكوين وأحد أبرز مؤيدي بيتكوين كاش والمُلقب بـ”يسوع البيتكوين”، إلى تسوية مبدئية بقيمة 48 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية لإنهاء تهم الاحتيال الضريبي التي وُجهت إليه في عام 2024.

وتتهم السلطات الأمريكية فير، الذي سُلِّم من إسبانيا عام 2024، بإخفاء ممتلكاته من البيتكوين قبل تخليه عن الجنسية الأمريكية في عام 2014. وقد أعاد هذا الخبر إحياء النقاش حول ميزات الخصوصية وإخفاء الهوية التي تميز أصولًا مثل زكاش.

ويشير تزامن هذه التطورات من وصول Zcash إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات، إلى قرارات ترامب التجارية وتسوية روجر فير إلى أن عملات الخصوصية أصبحت خيارًا مفضّلًا للتحوّط وسط التوترات السياسية وتقلبات السوق الحالية.

توقعات سعر Zcash: هل يتجاوز ZEC مستوى 300 دولار؟

تتداول عملة Zcash حاليًا قرب 265 دولارًا، منخفضة بنسبة 14٪ عن ذروتها اليومية البالغة 284 دولارًا، لكنها ما زالت مرتفعة بنسبة 18٪ خلال اليوم. وتشير المؤشرات الفنية إلى إمكانية استمرار الصعود إذا توفرت بعض الشروط.

أولًا، يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 68، ما يعني دخول العملة منطقة التشبع الشرائي، لكنه ما زال يتجه صعودًا، مما يدل على استمرار الضغط الشرائي القوي حتى عند الأسعار الحالية.

كما يُظهر مؤشر MACD اتساعًا إيجابيًا واضحًا، ما يؤكد استمرار الزخم الصعودي، في حين تحوّلت نقاط Parabolic SAR إلى أسفل الشموع اليومية، وهي إشارة فنية داعمة للمسار الصاعد.

إذا حافظت زكاش على التداول فوق منطقة الاختراق عند 250 دولارًا، فقد يستهدف المشترون مستوى 320 دولارًا الذي يشير إليه نموذج الوتد الهابط على الرسم البياني لـ3 أيام.

لكن في المقابل، فإن الهبوط دون 235 دولارًا سيبطل النظرة الإيجابية، وقد يدفع السعر إلى التراجع نحو مستوى الدعم 190 دولارًا.