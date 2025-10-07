جالاكسي (Galaxy) تطلق منصة لتداول العملات الرقمية لمنافسة روبن هود

أبرز النقاط:

قد تواجه منصتا كراكن وروبن هود منافسًا قويًا مع إطلاق جالاكسي ديجيتال لمنصتها الجديدة لتداول العملات الرقمية GalaxyOne.

تتميز GalaxyOne بتطبيق مخصص للهواتف الذكية لتوفير تجربة استخدام أسهل وأفضل.

يمكن للمستثمرين المعتمدين الحصول على عائد سنوي مميز يصل إلى 8% (APY).

تستعد جالاكسي ديجيتال لمنافسة منصات كبرى مثل كوينبيس وكراكن وروبن هود بعد إطلاق منصتها الجديدة لتداول العملات الرقمية. تحمل الخدمة اسم GalaxyOne، وقد تم الكشف عنها يوم الاثنين لتكون متاحة للمستثمرين الأفراد. وتضم المنصة الجديدة عدة مزايا، من أبرزها عائد مميز للمستثمرين المعتمدين.

جالاكسي ديجيتال تقدم عائدًا مميزًا لعملائها

تسعى شركة جالاكسي ديجيتال من خلال منصتها الجديدة إلى اقتحام سوق التداول الذي تهيمن عليه شركات أميركية كبرى.

أحد أبرز الحوافز التي تقدمها المنصة هو العائد “المميز” للمستثمرين المعتمدين، والذي يصل إلى 8% عائد سنوي (APY). كما تتيح خدمة GalaxyOne Cash عائدًا بنسبة 4% APY دون القيود المفروضة على الفئة الأولى.

قد تمثل هذه الخطوة منافسة قوية لمنصتي كراكن وروبن هود اللتين توفران بالفعل خدمات لتداول العملات الرقمية والأسهم.

GalaxyOne is here. Backed by @galaxyhq (Nasdaq: GLXY), GalaxyOne is built for individual investors who expect more:

✔️8% Premium Yield on cash (U.S.-accredited investors only)

✔️4% Annual Percentage Yield (“APY”) high-yield cash account

✔️Crypto + US equities trading… pic.twitter.com/nLEbwQOS6g — GalaxyOne (@galaxyoneapp) October 6, 2025

ويعكس هذا التطور حرص جالاكسي المستمر على تحقيق التوازن بين مختلف شرائح المستثمرين، من المؤسسات المالية الكبرى التي تدير أصولًا بمليارات الدولارات، إلى الحسابات الفردية الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 دولار.

تُتيح منصة GalaxyOne في الوقت الحالي التداول في ثلاث عملات رقمية رئيسية فقط، وهي:

بيتكوين (BTC) بسعر 124,534 دولارًا، وإيثريوم (ETH) بسعر 4,709 دولارات، وسولانا (SOL) بسعر 229.8 دولارًا.

وقال زاك برنس، المدير العام في جالاكسي، إن الشركة ترى “فرصة واعدة ومنتجًا مميزًا يمكن تطويره خصيصًا لفئة المستثمرين المعتمدين.”

كراكن توسّع نطاقها بخطوات استراتيجية

بعيدًا عن جالاكسي ديجيتال، تواصل منافساتها الكبرى تحقيق طموحات واسعة في السوق.

فقد أغلقت كراكن في وقت سابق من هذا العام جولة تمويل ناجحة بقيمة 100 مليون دولار، وفقًا لتقرير نشرته مجلة فورتشن في 25 سبتمبر. ومن المتوقع أن يسرّع هذا التمويل خطط المنصة نحو الطرح العام في البورصة، إضافة إلى تعزيز تركيزها على المتداولين المحترفين والمؤسسات المالية.

تركّز استراتيجية كراكن بدرجة كبيرة على دمج التمويل التقليدي (TradFi) مع تقنية البلوكشين. ففي مطلع هذا العام، استحوذت الشركة على NinjaTrader مقابل 1.5 مليار دولار، مما أضاف نحو مليوني مستخدم جديد إلى منصتها.

ومن أبرز إنجازاتها أيضًا إطلاق منتج xStocks، الذي يتيح تداول الأسهم المُرمّزة لشركات مثل آبل وتسلا، سواء على شبكات البلوكشين أو خارج منصة كراكن.