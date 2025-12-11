GameStop تُخفّض حيزاتها من البيتكوين مع صعوبة بقاء العملة فوق 90 ألف دولار.. فهل بدأ كبار المستثمرين يشعرون بالقلق؟

أبرز النقاط:

ارتفعت قيمة استثمارات شركة GameStop البالغة 500 مليون دولار في البيتكوين إلى 519.4 مليون دولارًا.

بحلول نهاية الربع الثاني من 2025، كانت قيمة هذا الاستثمار قد وصلت إلى 528 مليون دولار.

يتعرض حاملو البيتكوين على المدى القصير لخسائر كبيرة خلال عام 2025.

يختبر تقلب سوق البيتكوين رهان شركة GameStop الذي أقدمت عليه مطلع العام، إذ تُظهر نتائج الربع الثالث من 2025 أن حيازتها البالغة قيمتها 500 مليون دولار ارتفعت إلى 519.4 مليون دولارًا، بعدما لامست 528.6 مليون دولار بنهاية الربع الثاني.

وسجّلت الشركة أرباحًا غير محققة تقارب 19 مليون دولار، بعد خسائر غير محققة بلغت 9.4 ملايين دولارًا، عندما هبط سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 80 ألف دولار. وأكدت GameStop أنها لم تُضِف أي عمليات شراء جديدة ولم تجرِ عمليات بيع خلال الربع الثالث.

BREAKING🚨 GameStop Posts $77.1M Q3 Profit On $821M Revenue Bitcoin Holdings Reach $519.4M $GME pic.twitter.com/hY9pKMSwJX — X Market News🚨 (@xMarketNews) December 9, 2025

صعود البيتكوين ورهان شركة GameStop على خزائنها

محرك صعود البيتكوين في عام 2025 كان الدعم السياسي الواضح من الرئيس “دونالد ترامب” وتخفيف الضغوط التنظيمية، ما شجّع شركات مثل GameStop وMetaPlanet وTrump Media & Technology Group وStrategy على تبني إستراتيجيات خزانة تعتمد على البيتكوين. ومن اللافت أن شركة Strategy، أكبر شركات DAT، باتت قيمتها السوقية أدنى من قيمة ما تملكه من عملات رقمية.

كما فقدت حيازة GameStop من البيتكوين جزءًا كبيرًا من قيمتها بعد انهيار 10 أكتوبر، الذي أقفل نحو 19 مليار دولار من مراكز التداول بالرافعة المالية.

في نفس الوقت، سجلت GameStop ربحًا معدلًا قدره 0.24 دولار للسهم، متجاوزة توقعات 0.20 دولار وبفارق كبير عن ربح العام الماضي البالغ 0.06 دولار. لكن الإيرادات جاءت مخيبة عند 821 مليون دولار مقارنة بالتوقعات البالغة 987.3 مليون دولار، أي بتراجع سنوي نسبته 4.6%.

واعتمدت الشركة على خفض التكاليف لتعزيز نتائجها، إذ هبطت مصاريف البيع والعموميات والإدارة إلى 221.4 مليون دولار من 282 مليون دولار العام الماضي، ما ساعدها على تحقيق دخل تشغيلي معدل بلغ 52.1 مليون دولار.

المتداولين النشطين على البيتكوين يسجلون أسوأ خسائر في 2025

تُظهر بيانات CryptoQuant أن حاملي البيتكوين على المدى القصير يواجهون واحدة من أكبر موجات الخسائر هذا العام، إذ بات الكثير من المشترين الجدد تحت سعر تكلفتهم. هذا الضغط يدفعهم إلى البيع، ما يضع سقفًا أمام محاولات البيتكوين للارتفاع بثبات فوق مستوى 90 ألف دولار.

في السياق، يشير المحللون إلى أن هذه المراحل العميقة من الخسائر تظهر عادةً في المراحل المتأخرة من أي حركة تصحيحية. ويبقى قرار المتداولين بين تقليص المخاطر أو استغلال الهبوط لبناء مراكز جديدة، مرتبطًا بمدى قدرتهم على تحمّل التقلّبات.

أخيرًا، يتواصل اهتمام المؤسسات مع تسجيل تدفقات بقيمة 151 مليون دولار نحو صناديق ETF الفورية للبيتكوين.