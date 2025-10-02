نقاط رئيسية

شركة Gate Technology نالت الموافقة التنظيمية لتوفير خدمات التداول والحفظ الوصائي إلى 450 مليون نسمةٍ من المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

إطار MiCA التشريعي يُغطي حالياً أكثر من 50 منصة تداول مُرخصةٍ، بينما يسعى أكثر من 60 مُتقدماً آخر للامتثال بموجب المعايير الموحدة للاتحاد الأوروبي.

مالطا تُعَد نقطة الدخول الإستراتيجية لمجموعة Gate Group لترخيص أنشطتها عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي.

حصلت شركة Gate Technology Ltd -التابعة لمجموعة Gate Group المالية- على ترخيص MiCA من هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) هذا الأسبوع، لتكتسب تفويضاً يتيح لها توفير خدمات التداول والحفظ عبر الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم إعلانه بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2025.

ويتسق هذا الترخيص مع التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي المتعلق بتنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، ما يُعزز توسّع المجموعة في المنطقة، ويؤكد التزامها بالامتثال كركيزة محوريةٍ لإستراتيجيتها العالمية.

شركة Gate Group تدفع إستراتيجيتها الأوروبية قُدماً

أكد الدكتور لين هان (Lin Han) -مُؤسس مجموعة Gate Group- أن العمل بموجب موافقةٍ تنظيميةٍ صريحةٍ يبدو ضرورياً لتحقيق أهداف الشركة طويلة الأمد عبر أوروبا.

فقد صرح د. هان في بيان رسمي بقوله: “الامتثال للقوانين واللوائح يُمثل دائماً جوهر كافة أنشطتنا”.

يُسلط ذلك الضوء على مالطا كبوابةٍ رئيسيةٍ لخدمات الأصول الرقمية الخاضعة للإشراف التنظيمي ضمن الاتحاد الأوروبي. فبموجب ترخيص MiCA، تُخطط شركة Gate Technology Ltd لبدء عملية الانتشار بما يُمكّنها من توسيع أنشطتها لتشمل كافة الدول الأوروبية بموجب إطار تنظيمي موحد.

Gate Technology Ltd ("Gate Europe"), part of Gate Group, has officially obtained a MiCA License from the MFSA. This license authorizes Gate Europe to provide regulated crypto exchange and custody services under MFSA supervision. Gate Group reaffirms its confidence in Malta's… pic.twitter.com/Zkd3nnlE1a — Gate (@Gate) October 1, 2025

من جهته، أوضح جيوفاني كونتي (Giovanni Cunti) -رئيس Gate Europe التنفيذي- أن الترخيص الجديد يُعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء وفق معايير MiCA، ويُسهم في تسريع وتيرة توسّعها في القارة الأوروبية.

تراخيص MiCA تعيد تشكيل ملامح قطاع منصات الكريبتو الأوروبية

بانضمام هذه الشركة، تتسع قائمة المنصات العالمية البارزة الحاصلة على تراخيص MiCA في عام 2025، وأبرز الحاصلين عليها مؤخراً منصات كوينبيس (Coinbase)، وكراكن (Kraken)، وبيتباندا (Bitpanda)، وبيتفافو (Bitvavo)، وإيتورو (eToro)، وكريبتو دوت كوم (Crypto.com)، إضافةً إلى منصتي Bybit وOKX، ما يتيح لها ممارسة أنشطتها في كلِّ دول الاتحاد الأوروبي بموجب قواعدَ مُوحدة، بدلاً من التعامل مع أنظمةٍ رقابية متعددة.

وفيما حصَلت منصة كوينبيس (Coinbase) على ترخيص MiCA الخاص بها عبر لوكسمبورج، نالت منصة كراكن (Kraken) تفويضاً من الجهة التنظيمية في لوكسمبورج ومنصة بتباندا (Bitpanda) من هيئة بافين (BaFin) الألمانية، فيما حصلت منصتا بايبيت (Bybit) وبتفافو (Bitvavo) على التراخيص من النمسا وهولندا تباعاً.

تسمح هذه التراخيص للمنصات بتوفير خدماتها إلى 450 مليون نسمة من سكان الاتحاد الأوروبي، ما يُوفر ميزةً مباشرةً للشركات الملتزمة حيث تدفع متطلبات MiCA منصات التبادل الخارجية عالية المخاطر أو غير المُمتثلة لمغادرة المنطقة.

فقد أصبح إطار MiCA التشريعي ضرورياً للمنصات الساعية إلى المنافسة في أوروبا، خاصةً وأنه يُحدد معاييرَ موحدةً لحماية المستهلك، وتأمين الشفافية، وحوكمة الشركات، والاحتياطيات الموازية. ومع دخول هذا الإطار مرحلة التنفيذ الكامل هذا العام، فقد حصلت أكثرُ من 50 منصة على الترخيص، بينما يواصل أكثر من 60 متقدماً جديداً مساعيه لتحقيق الامتثال.

𝐌𝐢𝐂𝐀 6-𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐈𝐬𝐬𝐮𝐞𝐫𝐬 & 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨-𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫𝐬 🇪🇺 6 months into MiCA’s application for CASPs — and 12 months for stablecoins — here’s… pic.twitter.com/5mZwOg30qq — Patrick Hansen (@paddi_hansen) July 7, 2025

من جانبها، أشارت السلطات التنظيمية في كافة أنحاء القارة الأوروبية إلى عزمها تطبيق قوانين MiCA، مع زيادة الغرامات وإجراءات الإنفاذ القانونية ضد المنصات غير المتوافقة، ليضع النموذج الأوروبي معياراً جديداً للإشراف الرقابي على أسواق الكريبتو عالمياً، إلى جانب تشريعات الولايات المتحدة المستمرّة بالظهور تباعاً.