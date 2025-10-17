سعر الذهب يتفوّق على سعر البيتكوين بعد بلوغه 30 تريليون دولار: هل انتهى صعود “أكتوبر الذهبي”؟

أبرز النقاط:

عزّز الذهب موقعه كأهم أصل احتياطي في العالم وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

تراجع سعر بيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار بانخفاض 13% عن ذروته الأخيرة، متأثرًا بتجدّد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

رغم هذا التراجع، يشير المحللون إلى أن أقوى ارتفاعات بيتكوين خلال شهر أكتوبر تحدث عادة في النصف الثاني من الشهر.

تفوق المعدن الأصفر (الذهب) على بيتكوين كفئة أصول احتياطية، بعدما سجّل مستويات قياسية جديدة فوق 4,350 دولارًا للأونصة، ليصبح أول أصل عالمي تتجاوز قيمته السوقية 30 تريليون دولار.

في المقابل، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 3% اليوم، وانخفض إلى ما دون 108,000 دولار، ما أدى إلى موجة تصفية كبيرة جديدة في سوق العملات الرقمية.

تواصل هيمنة الذهب على بيتكوين

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتراجع الثقة في العملات الورقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، يواصل الذهب سيطرته على سوق “الأصول الاحتياطية”، متفوقًا على جميع فئات الأصول الأخرى. ويسجل المعدن الأصفر طلبًا غير مسبوق، إذ يتم تداوله حاليًا عند 4,358 دولارًا للأونصة.

بفضل هذه المكاسب، ارتفع الذهب بأكثر من 60% خلال عام 2025، لتصل قيمته السوقية إلى 30 تريليون دولار، متجاوزًا ثاني أكبر أصل في العالم، شركة Nvidia، بفارق ضخم يبلغ 25 تريليون دولار.

وأضاف المعدن النفيس أكثر من 11 تريليون دولار إلى قيمته خلال هذا العام وحده، ما عزّز مكانته كأصل ملاذ آمن وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي.

The U.S.–China trade tensions are back and so is Bitcoin’s struggle. Earlier this year, a similar flare-up triggered a 30% correction that took nearly three months to find a bottom. This time, Bitcoin is down about 13% from its high. The similarities between these drawdowns… pic.twitter.com/5cTtzVQS9e — ecoinometrics (@ecoinometrics) October 16, 2025

في الواقع، أدى هذا الصعود إلى دفع حيتان الكريبتو نحو شراء الذهب المرمّز.

أما الحرب التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين فقد زادت من ضغوط البيع على بيتكوين، ما وسّع الفجوة بينه وبين الذهب أكثر.

حتى الآن، يبدو واضحًا أن المعدن الأصفر هو الفائز في معركة “أصل التحوّط الآمن”.

هل انتهى صعود “أكتوبر الذهبي” لبيتكوين؟

بدأت بيتكوين وسوق العملات الرقمية الأوسع شهر أكتوبر 2025 بأداء قوي، لكن فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين بدّد موجة التفاؤل، ودفع بيتكوين وغيرها من العملات إلى التراجع.

تتواصل المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الموعد النهائي المحدد في 1 نوفمبر.

وفقًا لشركة التحليلات على السلسلة Ecoinometrics، أدت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة الضغط البيعي على بيتكوين، التي يتم تداولها حاليًا دون مستوى 108,000 دولار.

شهدت الأسواق في وقت سابق من هذا العام تصعيدًا مشابهًا أدّى إلى تصحيح بنسبة 30%، واستغرق الأمر نحو ثلاثة أشهر حتى استقر السعر عند القاع.

أما الآن، فقد تراجعت بيتكوين بنسبة 13% حتى اللحظة. وإذا تكرّر سيناريو التصحيح بنسبة 30%، فقد تنخفض الأسعار إلى حدود 90,000 دولار.

مع ذلك، لم يفقد المحلل المعروف Cryptos Rus الأمل في استمرار صعود “أكتوبر الذهبي”، مشيرًا إلى أن أفضل أداء لبيتكوين في أكتوبر يحدث عادة في النصف الثاني من الشهر، ما يعني أن هناك احتمالًا لتمديد الموجة الصعودية الحالية.

تُظهر بيانات السلسلة انخفاض احتياطيات منصات التداول بالتزامن مع ارتفاع السيولة في العملات الرقمية المستقرة، وتشير السجلات التاريخية إلى أن هذا المزيج تحديدًا سبق موجات ارتفاع متأخرة في أسعار بيتكوين خلال نهاية الشهر.