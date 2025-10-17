معدل حرق عملة شيبا إينو يقفز بنسبة 222٪، فهل سيتبع السعر هذا الارتفاع؟

أبرز النقاط:

تُظهر بيانات Shibburn أن معدل حرق عملة SHIB ارتفع بنسبة ‎222.84٪‎ خلال آخر 24 ساعة.

يبلغ المعروض المتداول من عملة شيبا إينو حاليًا 585,202,851,074,750 SHIB.

انخفض سعر شيبا إينو بنسبة ‎2.12٪‎ ليتم تداوله عند 0.00001043 دولار.

كشف موقع Shibburn المتخصص في تتبع عمليات حرق عملة شيبا إينو (SHIB) أن المعدل ارتفع بنحو ‎222٪‎ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأدّى ذلك إلى تدميرٍ دائم لـ140,391,783 عملة SHIB، مما قلّل من إجمالي المعروض من هذه العملة الميمية. ورغم هذا الارتفاع في معدل الحرق، واصل سعر شيبا إينو الانخفاض.

فشل سعر شيبا إينو في مواكبة ارتفاع معدل الحرق.

فقد سجل معدل الحرق زيادة دقيقة بنسبة ‎222.84٪‎ خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى إلى إتلاف 140.3 مليون عملة SHIB.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001041 (1hr 0.90% ▲ | 24hr -2.90% ▼ )

Market Cap: $6,133,386,265 (-2.98% ▼)

Total Supply: 589,247,347,923,509 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 140,391,783 (222.84% ▲)

Past 7 Days: 199,759,638 (335.03% ▲) — Shibburn (@shibburn) October 16, 2025

وبذلك ارتفع إجمالي العملات المحروقة إلى 410,752,652,145,910 SHIB من إجمالي المعروض الأصلي البالغ 999,982,335,928,955، ليبقى في النظام البيئي لشيبا إينو 585,202,851,074,750 عملة متداولة.

خلافًا للنمط المعتاد الذي يؤدي فيه انخفاض المعروض واستقرار الطلب إلى ارتفاع الأسعار، واصلت قيمة شيبا إينو التراجع.

يتداول سعر SHIB حاليًا عند 0.00001043 دولار بانخفاض قدره ‎2.12٪‎ خلال آخر 24 ساعة، وهو نفس الاتجاه الذي تشهده العملة منذ أسابيع. حتى الارتفاع الضخم في معدل الحرق بنسبة 13,120٪ الأسبوع الماضي لم يكن كافيًا لدفع شيبا نحو قمة شهرية جديدة.

ومع هبوط السعر، تراجع كل من القيمة السوقية وحجم التداول؛ إذ تبلغ القيمة السوقية حاليًا 6.14 مليار دولار، ما يجعل العملة في المرتبة 21 بين العملات الرقمية، بينما انخفض حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة ‎10.45٪‎ ليصل إلى 183.62 مليون دولار.

قد يتغير هذا الاتجاه قريبًا إذا تحسنت أوضاع سوق العملات الرقمية بشكل عام في الأيام المقبلة.

تشهد عملة Maxi Doge (MAXI) إقبالًا متزايدًا

بينما تواصل عملة شيبا إينو (SHIB) التراجع، تشهد عملة Maxi Doge (MAXI) إقبالًا متزايدًا من المستثمرين. فقد قفزت أموال الطرح المسبق من ‎2.88‎ مليون دولار إلى أكثر من ‎3.64‎ مليون دولار خلال أقل من أسبوع، ما يعكس ثقة واضحة في المشروع وآفاقه طويلة الأجل.

بفضل هذا النمو السريع والزخم المستمر، تُعد Maxi Doge واحدة من أفضل عمليات الطرح المسبق للعملات الرقمية في عام 2025.

إحصاءات الطرح المسبق الحالية:

السعر الحالي: ‎0.000263‎ دولار

المبلغ المُجمّع حتى الآن: ‎3.64‎ مليون دولار

الرمز: MAXI

يُظهر الموقع الرسمي أن السعر سيتغير خلال أقل من يومين، ويمكن شراء العملة باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم بالإضافة إلى العملات الرقمية.

يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لمتابعة تاريخ إطلاق Maxi Doge وتحديثات المراحل القادمة.