بنك ستاندرد تشارترد وDCS كارد سنتر يطلقان بطاقة DeCard لأول مرة في سنغافورة

أبرز النقاط:

تعاون بنك ستاندرد تشارترد مع DCS كارد سنتر لإطلاق بطاقة DeCard.

تبدأ الشراكة في سنغافورة مع خطط للتوسع في أسواق كبرى أخرى.

تدمج DeCard بين الدفع بالعملات الورقية والعملات الرقمية عبر واجهة API الخاصة ببنك ستاندرد تشارترد.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن شراكة مع مركز DCS كارد لإطلاق DeCard، وهي بطاقة ائتمان من الجيل الجديد تتيح للمستخدمين إنفاق العملات الرقمية المستقرة في معاملاتهم اليومية.

تبدأ المبادرة في سنغافورة، على أن يتم توسيعها قريبًا إلى دول أخرى. وبموجب هذه الشراكة، سيعمل بنك ستاندرد تشارترد كشريك مصرفي رئيسي لمشروع DeCard.

وسيحصل العملاء على خدمات مصرفية متكاملة تشمل التسويات بالعملات الورقية والعملات المستقرة، إضافة إلى إدارة الخزينة، والإشراف على السيولة، والتحوط من تقلبات أسعار الصرف.

تتيح DeCard للمستخدمين شحن الرصيد، وإدارة الحسابات، وتسوية المدفوعات بسلاسة، بفضل البنية المصرفية الموثوقة لبنك ستاندرد تشارترد.

إنفاق العملات المستقرة يدخل الاستخدام اليومي

يقرّب هذا التعاون مدفوعات العملات المستقرة من الاستخدام العملي في الحياة اليومية. وتهدف DeCard إلى جعل الإنفاق بالعملات الرقمية سهلاً مثل استخدام بطاقة ائتمان تقليدية، مما يتيح للمستخدمين الدفع لدى التجار دون القلق من تقلب الأسعار أو عمليات التحويل المعقدة.

وبحسب الإعلان، ستتيح الحسابات الافتراضية وواجهات برمجة التطبيقات (API) من بنك ستاندرد تشارترد لمركز DCS التعرف الفوري على مدفوعات المستخدمين وتسويتها عبر قنوات متعددة.

قال ديراج باجاج، رئيس قسم مبيعات المؤسسات المالية العالمية في البنك، إن ستاندرد تشارترد يسعى إلى دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية وبناء جسور موثوقة بين الخدمات المصرفية التقليدية وبنية Web3 الناشئة.

من “داينرز كلوب” إلى “دي كارد”

تستمد DeCard قوتها من DCS كارد سنتر، وهي شركة دفع مقرها سنغافورة تمتلك خبرة تتجاوز 50 عامًا في إصدار البطاقات. كانت تُعرف سابقًا باسم داينرز كلوب سنغافورة قبل أن تتطور لتصبح مزودًا عالميًا لخدمات الدفع.

توفر منصة DeCard حدًا ائتمانيًا بمتطلبات مرنة عبر D-Vault، وهو حساب رقمي مدمج يتيح للمستخدمين إدارة الإنفاق والسداد في مكان واحد، كما يدعم التسوية السلسة وتتبع المدفوعات بدقة.

دعم أوسع نحو المدفوعات القائمة على البلوكشين

صرّح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، مؤخرًا بأن جميع المعاملات العالمية ستتم تسويتها على شبكات البلوكشين، وأن المال سيصبح رقميًا بالكامل في نهاية المطاف.

وخلال كلمته في أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، وصف وينترز هذا التحول بأنه إعادة هيكلة جوهرية للنظام المالي، داعيًا إلى مواصلة التجارب والابتكار في مجال الأصول الرقمية.