استحواذ جوجل على ‎%‎5.4 من سايفر Cipher عبر صفقة تعدين بـ1.4 مليار دولار

أبرز النقاط

حصلت جوجل على ‎%‎5.4 من ملكية سايفر مقابل ضمان التزامات إيجارية لـ فلويدستاك بقيمة 1.4 مليار دولار ضمن الصفقة.

يمتد عقد البنية التحتية لعشر سنوات مع إمكانية تمديده، ما قد يرفع إجمالي الإيرادات إلى 7 مليارات دولار.

تراجعت أسهم سايفر بنسبة ‎%‎12 على الرغم من الشراكة، في وقت تسعى فيه الشركة للحصول على تمويل بالديون بقيمة 800 مليون دولار.

أبرمت شركة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فلويدستاك اتفاقًا بقيمة 3 مليارات دولار لتزويد شركة تعدين العملات المشفرة سايفر بقدرة تشغيلية أساسية تبلغ 168 ميغاواط.

وبموجب الترتيب، ستضمن جوجل التزامات إيجارية لـ فلويدستاك بقيمة 1.4 مليار دولار مقابل الحصول على نحو 24 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة سايفر، ما يمنحها حصة ملكية تعادل ‎%‎5.4.

توسّع استثمارات جوجل في بنية الكريبتو التحتية للتعدين

أعلنت فلويدستاك في بيان صحفي بتاريخ 25 سبتمبر عن صفقة تمتد لعشر سنوات مع خيارين للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية لكل منهما. العقد يُقدَّر أن يدر نحو 3 مليارات دولار خلال المدة الأساسية، لكن تفعيله بالكامل قد يرفع العوائد إلى ما يقارب 7 مليارات دولار.

هذه هي الصفقة الثانية التي تضمنها جوجل مع فلويدستاك خلال شهرين فقط. ففي أغسطس، كما ذكرت Coinspeaker، وقّعت شركة البنية التحتية لمراكز البيانات تيرا وولف اتفاقًا لاستضافة حوسبة عالية الأداء (HPC) مع فلويدستاك بقيمة لا تقل عن 3.7 مليارات دولار. دخول جوجل على الخط دفع آنذاك أسهم تيرا وولف للارتفاع بنسبة وصلت إلى ‎%‎38 بفضل ثقة المستثمرين.

لكن الوضع يختلف مع سايفر؛ إذ تراجعت أسهمها بنحو ‎%‎12 رغم الشراكة، وذلك بالتزامن مع سعي الشركة للحصول على تمويل بالديون بقيمة 800 مليون دولار.

ووفق البيان الصحفي، تعتزم سايفر طرح سندات خاصة بقيمة 800 مليون دولار تستحق في أكتوبر 2031، مع منح المشترين الأوائل خيار شراء سندات إضافية بقيمة 120 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الطرح المحتمل إلى نحو 920 مليون دولار. وتخطط الشركة لاستخدام جزء من هذه الأموال لتسريع تطوير خططها التوسعية في البنية التحتية بطاقة تصل إلى 2.4 غيغاواط.