أبرز النقاط:

أوضحت Grayscale أن صناديق ETHE وETH لا تخضع لنفس المتطلبات التنظيمية المفروضة على صناديق ETF الأخرى.

فعّلت الشركة أيضًا خاصية التحصين (Staking) في صندوقها Grayscale Solana Trust (GSOL).

تُعد Grayscale أول شركة تطلق صناديق فورية مدعومة بخاصية التحصين.

أعلنت شركة Grayscale Assets Management، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، عن خططها لتفعيل خاصية التحصين (Staking) في صناديق الإيثريوم الفورية (Spot Ethereum ETFs) الحالية التابعة لها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين صناديق الإيثريوم، رغم استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. يُظهر سعر الإيثريوم (ETH) قوة متجددة مع اقترابه من مستوى 4,600 دولار.

أعلنت Grayscale عن إدخال التحصين في صندوقي الإيثريوم الفوريين

في خطوة بارزة وغير مسبوقة في عالم الكريبتو، أعلنت شركة Grayscale، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، عن إطلاق خدمة التحصين (Staking) لصندوقيها الفوريين المدرجين في الولايات المتحدة: (Grayscale Ethereum Trust ETF) ETHE وGrayscale Ethereum Mini Trust ETF) ETH). تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يستعيد فيه سعر الإيثريوم (ETH) زخمه مع اقترابه من تسجيل قمم تاريخية جديدة.

تهدف Grayscale من خلال إدخال خاصية التحصين إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من النمو طويل الأجل في شبكة الإيثريوم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأهداف الأساسية للصندوقين، اللذين يوفران تعرضًا مباشرًا لسعر الإيثر في السوق الفوري.

وأوضحت الشركة أن صندوقي ETHE وETH غير مسجلين بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وبالتالي لا يخضعان لنفس اللوائح أو الحماية التنظيمية المطبقة على صناديق ETF أو الصناديق المشتركة المسجلة بموجب هذا القانون.

في المقابل، لا تزال صناديق الإيثريوم الفورية التابعة لشركات أمريكية أخرى مثل BlackRock وFidelity وArk Invest تنتظر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتفعيل خاصية التحصين. وتُعد هذه الخطوة حاسمة، إذ إن إضافة ميزة التحصين من شأنها أن تعزز العوائد للمستثمرين وتزيد من تدفق رؤوس الأموال المؤسسية نحو السوق.

إدخال التحصين في صندوق Solana Trust) GSOL)

إلى جانب صناديق الإيثريوم، أضافت Grayscale خاصية التحصين (Staking) إلى صندوقها Solana Trust) GSOL)، ما يمنح المستثمرين طريقة تقليدية عبر شركات الوساطة للحصول على عوائد التحصين.

قدّمت الشركة طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لتحويل صندوق GSOL إلى صندوق تداول (ETF) بموجب قانون عام 1933. ومع ذلك، لا يُعد هذا أول صندوق لتحصين سولانا في السوق، إذ بدأ REX-Osprey Solana Staking ETF) SSK)، المسجّل بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، التداول مؤخرًا.

يقدّم صندوق SSK تعرّضًا مباشرًا لأصل SOL إضافة إلى العوائد الناتجة عن التحصين على السلسلة (on-chain staking). ومنذ إطلاقه في يوليو، ارتفعت قيمة أصوله المُدارة إلى 404 ملايين دولار.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يواجه فيه سوق العملات الرقمية آثار الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، وهو ما يعتقد المحللون أنه قد يؤخّر قرارات الموافقة على عدد من صناديق الكريبتو المقرر البتّ فيها خلال شهر أكتوبر.