أطلقت شركة Grayscale صندوق GDLC، ليصبح أول أداة استثمار متداولة (ETP) متعددة الأصول في سوق الكريبتو بالولايات المتحدة، ما يتيح للمستثمرين تنويع تعرضهم لكل من البيتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات الرقمية الكبرى.

أبرز النقاط:

بدأ صندوق GDLC التابع لشركة Grayscale التداول في بورصة NYSE Arca، ليصبح أول منتج متداول بالبورصة (ETP) متعدد الأصول في سوق الكريبتو بالولايات المتحدة.

يتتبع هذا المنتج خمسة أصول رئيسية، مع محفظة تتركز بشكل كبير على البيتكوين (72%) والإيثريوم (17%) لتعكس واقع السوق الحالي.

يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في مسار المنتجات المنظمة للعملات المشفرة، حيث يمنح المستثمرين تعرضًا متنوعًا يتجاوز صناديق البيتكوين والإيثريوم الفردية المتاحة حاليًا.

أطلقت شركة Grayscale Investments في 19 سبتمبر أول منتج متداول بالبورصة (ETP) متعدد الأصول للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بعد يوم واحد فقط من حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ويجري الآن تداول صندوق Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF – GDLC في بورصة NYSE Arca.

يمنح الصندوق المستثمرين تعرضًا مبسطًا لسلة تضم خمسة من أبرز الأصول الرقمية، إذ يتتبع أداء كل من البيتكوين، الإيثريوم، XRP، سولانا، وكاردانو.

ذكرت Grayscale في بيان رسمي أن الصندوق صُمم ليتيح للمستثمرين وصولًا واسعًا إلى سوق الأصول الرقمية على شكل ورقة مالية منظمة. وكان هذا المنتج يُعرف سابقًا باسم Grayscale Digital Large Cap Fund، وهو يتتبع مؤشر CoinDesk 5 ويغطي أكثر من 90% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale “بيتر مينتزبرغ” إدراج الصندوق بأنه “إنجاز تاريخي” يلبي الطلب المتزايد من المستثمرين على التعرض المتنوع للعملات المشفرة.

تركّز المحفظة بشكل كبير على البيتكوين، الذي يمثل أكثر من 72% من إجمالي الأصول. بينما يشكل الإيثريوم نحو 17%، مع تخصيصات أصغر نسبيًا لعملات XRP وسولانا وكاردانو.

وأوضحت Grayscale أن الصندوق يُعاد موازنته بشكل ربع سنوي لضمان توافقه مع أكبر الأصول وأكثرها سيولة في سوق الكريبتو.

تكوين الصندوق يعكس ديناميكيات السوق

يعكس هيكل صندوق GDLC ديناميكيات سوق الكريبتو الحالية، حيث يواصل البيتكوين الحفاظ على موقعه المهيمن. فقد خُصص أكثر من 72% من أصول الصندوق للبيتكوين، ما يجعل المنتج مرتبطًا بشكل كبير بأكبر أصل في الصناعة.

يشغل الإيثريوم موقعًا ثانويًا مهمًا بنسبة تقارب 17%، بينما توزَّع الحصة المتبقية على مشروعات كبرى أخرى مثل سولانا وXRP وكاردانو. ويتيح هذا التوزيع للمستثمرين منتجًا يمنحهم تعرضًا واسعًا للأصل الرئيسي للسوق، مع حصة أصغر متنوّعة في أبرز العملات البديلة.

جاء إطلاق الصندوق متعدد الأصول بعد النجاح الذي حققته الصناديق المتداولة الفردية لكل من البيتكوين والإيثريوم. فقد جذبت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات ضخمة، لتتجاوز 151 مليار دولار من صافي الأصول، مع أحجام تداول يومية غالبًا ما تتخطى 3.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGlass.

كما رسخت صناديق الإيثريوم المتداولة حضورها في السوق، بعدما جمعت أكثر من 24 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة.

أما ردود الفعل الأولية على منصة X (تويتر سابقًا) فجاءت إيجابية في معظمها، رغم أن الإطلاق ما زال في مراحله الأولى. وتركّزت التعليقات المبكرة على إدراج بعض العملات البديلة مثل XRP وكاردانو، حيث اعتبر أنصار هذه المشاريع الخطوة تطورًا مهمًا لأصولهم.