أبرز النقاط

ميزة “التحقق السريع من الهوية” (Fast Track KYC) في شبكة Pi تتيح للمستخدمين الجدد الدخول بسرعة أكبر إلى منظومة Pi من دون الحاجة إلى الانتظار لإكمال 30 جلسة تعدين.

ومع تداول عملة PI قرب 0.36 دولار، يرى محللون أن اختراق مستوى 0.40 دولار قد يدفع المكاسب نحو نطاق 0.44–0.50 دولار.

محلل الكريبتو “جافون ماركس” يتوقع ارتفاعًا محتملًا بنسبة 242% لعملة PI، مستهدفًا 1.23 دولارًا.

أطلق الفريق الرئيسي لشبكة Pi Network ميزة “Fast Track KYC”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتمكين المستخدمين (Pioneers) من تفعيل محفظة الشبكة الرئيسية حتى قبل استكمال 30 جلسة تعدين. من شأن هذه الخطوة تسريع وصول المستخدمين إلى رموز Pi قبل عملية الانتقال التالية إلى الشبكة الرئيسية.

شبكة Pi تقدم ميزة لتسريع التحقق من الهوية (KYC)

أعلن فريق Pi Core في 18 سبتمبر، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “Fast Track KYC”، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية التحقق من الهوية. في السابق، كان على المستخدمين (Pioneers) إكمال ما لا يقل عن 30 جلسة تعدين قبل أن يُسمح لهم بتقديم طلب KYC، وهو ما تسبب في تأخير وصول المستخدمين الجدد إلى منظومة الشبكة الرئيسية.

يأتي هذا التطوير بعد ترقية كبيرة للبنية التحتية قبل أسابيع قليلة. ومع ذلك، ستظل الأرصدة مقفلة إلى حين حتى استكمال متطلبات الانتقال إلى الشبكة الرئيسية، والتي ما زالت تتطلب إتمام إجراءات KYC التقليدية.

بفضل ميزة Fast Track KYC، أصبح التحقق المبكر وتفعيل محفظة الشبكة الرئيسية متاحين لكل من المستخدمين الجدد وغيرهم. وبمجرد الموافقة، يمكن للمشاركين التعامل مباشرة مع تطبيقات Pi، والتجارة المحلية، والفعاليات داخل المنظومة.

وجاء في بيان الفريق الأساسي:

“Fast Track KYC لا يضمن اجتياز عملية التحقق بسرعة ولا يساوم على جودة الموافقات. سيتم رفض أي طلبات لا تفي بالمعايير الخاصة بـ KYC التقليدي. وفي الواقع، قد تكون معايير Fast Track KYC أكثر صرامة نظرًا لطبيعته الآلية”.

وأكد فريق Pi Core أن هذه الميزة مدمجة مباشرة في تطبيق Pi Wallet، ما يوفر مسارًا آمنًا ومستقلًا للتحقق من الهوية من دون الاعتماد الكامل على خدمات طرف ثالث مثل Banxa. كما شدد على أن معايير الجودة ستظل قائمة، وأي طلب لا يستوفي متطلبات KYC سيتم رفضه.

سعر عملة Pi تحت أنظار المستثمرين

واصل سعر عملة Pi جذب اهتمام المستثمرين مع بقائه قريبًا من مستوى 0.36 دولار. كما شهد حجم التداول اليومي ارتفاعًا ملحوظًا، في إشارة إلى تحسّن مزاج السوق.

ويرى محللون أنه في حال تجاوز السعر مستوى 0.40 دولار، فقد يفتح ذلك المجال لتحقيق مكاسب إضافية في نطاق 0.44 إلى 0.50 دولار. وتذهب بعض التوقعات المتفائلة إلى إمكانية وصول الرمز إلى 0.55 دولار أو أكثر قبل نهاية العام. ومن المنتظر أن تلقي الدكتورة “تشينغداو فان”، مؤسِسة شبكة Pi، كلمة في مؤتمر TOKEN2049 يوم 1 أكتوبر، وهو ما قد يعزز الثقة بالسوق ويدعم حركة السعر.

وفي توقعات أكثر جرأة، يرى محلل الكريبتو المعروف “جافون ماركس” أن عملة Pi تستعد لانطلاقة قوية تتجاوز مستوى الدولار. وبحسب تقديره، قد يسجل الرمز ارتفاعًا يفوق 242%، مستهدفًا الوصول إلى 1.23 دولار.

لكن على الجانب الآخر، يحذر خبراء من أن الفشل في الحفاظ على مستوى الدعم قرب 0.34 دولار قد يدفع العملة إلى التراجع نحو نطاق 0.30–0.32 دولار، مع احتمال هبوط أعمق إلى 0.25 دولار أو أقل إذا تراجع المزاج العام في سوق العملات البديلة.