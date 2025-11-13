سنغافورة تشرع في تجربة جديدة لتسوية أذون MAS المُرمّزة عبر عملة البنك المركزي الرقمية

أبرز النقاط:

تخطط الجهة التنظيمية في سنغافورة لبدء تجربة لإصدار أذون MAS مُرمّزة.

تعتزم الجهة أيضًا إصدار لوائح العملات الرقمية المستقرة قريبًا.

يأتي ذلك فيما تتسارع وتيرة الترميم عالميًا بوصفه ظاهرة متنامية.

تدرس سلطة النقد في سنغافورة إجراء تجربة جديدة عام 2026 لإصدار أذون MAS مُرمّزة تُستخدم ضمن منظومة تسويات تعتمد على عملة البنك المركزي الرقمية. كما تخطط الجهة لإطلاق إطار تنظيمي للعملات الرقمية المستقرة داخل البلاد، بما ينسجم مع رؤيتها لتشغيل منظومة مالية قائمة على الأصول المرمّزة.

تحرك سنغافورة نحو الترميم وتنظيم العملات الرقمية المستقرة

لم تتضح بعد تفاصيل هذا المشروع، إلا أن الهيئة تعتزم كشف المزيد خلال العام المقبل. وفي كلمته في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، أكد شيا دير جيون، المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة، أن الترميم قد نضج وتجاوز مرحلة التجارب.

وأوضح أن هذا المجال لم يعد محصورًا في المختبرات، بل بدأ يندمج في التطبيقات التجارية. وقال: “هل خرجت الأصول المضمونة والمُرمّزة فعليًا من المختبر؟ بلا شك. لكن هل وصلت إلى مرحلة الانطلاق الكامل؟ ليس بعد”.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الترميم باعتباره يحمل وعودًا كبيرة، تشمل التسوية على مدار الساعة، وتقليص عدد الوسطاء، وتحسين كفاءة استخدام الضمانات. غير أن القطاع ما زال بحاجة لتجاوز عقبات هيكلية قبل الوصول إلى تبنٍ واسع، وفق رؤية مدير سلطة النقد.

أما بشأن تنظيم العملات الرقمية المستقرة، فأكد “دير جيون” أن سلطة النقد تعمل على تفاصيله منذ فترة.

وكذلك أشار إلى أن ثلاثة بنوك سنغافورية هم DBS وOCBC وUOB نجحت في تنفيذ معاملات إقراض بيني ليلي باستخدام أول إصدار حي لعملة رقمية بالجملة مقومة بالدولار السنغافوري.

الترميم يتحرك عبر مناطق متعددة

من الواضح أن الأسواق المالية دخلت مرحلة الترميم، إذ يجري تحويل أصول العالم الحقيقي إلى صيغ رقمية قابلة للتداول.

وخلال مقابلة في 14 أكتوبر على برنامج “Squawk on the Street” في CNBC، قال “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي لبلاك روك: إن القطاع المالي يقف عند “بداية ترميز جميع الأصول”.

وفي مطلع نوفمبر، كشفت هيئة النقد في هونغ كونغ عن استراتيجية تمتد لخمسة أعوام تعتمد الترميم ركيزة أساسية لدفع القطاع المالي في المدينة. وتحمل الخطة اسم “Fintech 2030”، وتركز على بناء منظومة أصول رقمية نشطة وتسريع ترميز الأصول الحقيقية، بما في ذلك الأصول المالية.