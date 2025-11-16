نقاط رئيسية

تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) مؤسس بلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) ينضم إلى جولة تمويلٍ تهدف إلى جمع 200 مليون دولار لدعم شركة American Bitcoin المرتبطة بعائلة ترامب والمتخصّصة بالتعدين والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.

سعر عملة كاردانو (Cardano) يشهدُ تراجعاً بنسبة 2% قبل أن يستقر أعلى مستوى 0.50$ وسط تراجع الطلب وأحجام التداول ونشاط أسواق المشتقات.

رغم ضعف أدائها مؤخراً، يشير المعدل الإيجابي الطفيف للمضاربة على الارتفاع مقابل الانخفاض إلى ميل المتداولين للدفاع عن مستوى دعم 0.50$.

سجّل سعر عملة كاردانو (Cardano) أمس السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر تراجعاً بنسبة 2% ليستقرَّ أعلى مستوى 0.50$ بقليل إثر تلقي المستثمرين أنباء مُساهمةِ تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) الإستراتيجية في أحدث جولات شركة أمريكان بيتكوين (American Bitcoin) التمويلية البالغة قيمتها 200 مليون دولار، حيث أشاد هوسكينسون بنهج تركيزها المزدوج على التعدين المكثف لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والبنى التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي باعتبارهما الدوافع المنطقية لاستثماره؛ ففي منشور على حسابه بمنصة X أمس السبت، أكد هوسكينسون على هذه العوامل التي تتيح للشركة مواردَ ربحية قوية ومستدامة.

Mining is good business thanks to AI. Bitcoin mining pays for the data center and infrastructure, AI absorbs it in 3-5 years. This team gets it and will make serious cash https://t.co/cY7k9GQVoc — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) November 15, 2025

ففي تموز/ يوليو الماضي، نجحت شركة American Bitcoin بقيادة إريك ترامب ودونالد ترامب الابن بجمع تمويل بقيمة 220 مليون دولار في جولتها التمهيدية للاكتتاب العام (Pre-IPO) بمساهمةٍ من شركة Solari Capital بأكثر من 100 مليون دولار. وتهدف الجولة الأخيرة إلى توسيع مسار جمع التمويل، وقد أغرَت هوسكينسون وجرانت كاردون (Grant Cardone) وبيتر ديامانديس (Peter Diamandis) بالاستثمار فيها.

وعلى الرغم من انفصال أنتوني سكاراموتشي (Anthony Scaramucci) العلني عن عائلة ترامب، أعاد ابنه إيه جيه سكاراموتشي (AJ Scaramucci) هيكلة حصة شركة Solari، ما يُعزز ورود استثماراتٍ منفصلةٍ بشكلٍ متزايد عن الشخصيات السياسية لتتركز على تجميع المساهمات المادية الملموسة.

غير أن استجابة عملة كاردانو (Cardano) قصيرة المدى للتطوّرات بقيت سلبية؛ فتبعاً لبيانات منصة Coinglass، تراجعت العملة إلى المرتبة 14 في قائمة الطلب اليومي، مع تراجع أحجام تداولها بنسبة 41% لتصل إلى 994 مليون دولار، وسط انخفاض الفائدة المفتوحة (قيمة عقود المشتقات السارية) بنسبة 3% لتبلغ 635 مليون دولار، وإغلاق صفقاتٍ مُضاربية للعملة بقيمةٍ تقارب 20 مليون دولار خلال 24 ساعة. يعكس هذا الانكماش تقليص المتداولين لتعرّضهم الاستثماري للعملة وسط التقلبات المُرتبطة بتطورات المستجدات السياسية الأمريكية والنقاشات المتعلقة باستثمارات شركة American Bitcoin المُرتبطة بعائلة ترامب.

وفيما تحرّك داعمو عملة كاردانو (Cardano) في محاولةٍ لدفع سعرها كي يتجنّب كسرَ مستوى دعم 0.50$ الحرج، يُشير معدل المضاربة على الارتفاع مقابل الانخفاض لعملة كاردانو (Cardano) إلى تفوق التفاؤل بالارتفاع يوم أمس السبت، ما يُوحي بتشكّل قاعدة داعمةٍ للسعر.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): هل بإمكانه الاحتفاظ بمستوى دعم 0.50$ وسط الزخم الهابط؟

يتم تداول عملة كاردانو على انخفاض عند 0.5075$ إثر موجة تراجع دامت لأسبوع دفعت السعر لملامسة الحد الأدنى لنطاق تداوله أواسط تشرين الثاني/نوفمبر, حيث يُظهر مُخططها البياني اليومي استقرار السعر دون متوسطات الحركة المقاسة بمدى 50 و100 و200 يوم(DMA-50, 100 & 200) والمستقرة تباعاً عند 0.6703$ و0.7658$ و0.7344$ في تكريس لمَسار هابطٍ ممتد، ما يُوحي بأن محاولات الارتفاع ستبقى محدودةً هيكلياً حتى يخترق سعر عملة كاردانو (Cardano) خط DMA-50 على الأقل.

من جانب آخر، بقيَ الحد العلوي لنطاق مؤشر التوقف والانعكاس (SAR) أعلى شموع التداول اليومية، ما يؤكد استمرار الضغط البيعي وسَط هيمنة البائعين.

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 34.23 إلى الاقتراب من نطاق البيع الزائد دون محاولةٍ للارتداد بعد، ما يعني إمكانية مرور السعر بموجة استقرار عرضي أو اختبار مستويات دعم أدنى قبل أي محاولةٍ للارتداد بقوة، حيث تشير قراءة معدل الضغط الشرائي إلى البيعي (BBP) البالغة -0.0899 إلى استمرار هيمنة ضغوط البيع وإعاقة محاولات الارتداد.

في ذات النهج، تُوفر الوضعية الفنية مستوى دعم قريباً عند 0.50$، مع توفر سيولةٍ أعمق حول 0.47$ إذا اكتسب التراجع زخماً، لكنّ إغلاقاً يومياً دون مستوى 0.50$ ربّما يعرض سعر عملة كاردانو (Cardano) إلى تصحيح أعمق باتجاه 0.45$، وإذا حافظ داعمو العملة على المستوى الحالي واستعادوا 0.53$، فقد يُحاول السعر الانطلاق صوب 0.60$ وإعادة اختبار حاجز خط مؤشر DMA-50.

أما حالياً، فيظل سعر عملة كاردانو (Cardano) في منطقةٍ هشةٍ تتأثر بتقلبات المزاج العام وتطوّرات الاقتصاد الكلي وتعديلات مراكز المضاربين، وسط حرص المتداولين على الدفاع عن مستوى دعم 0.50$ النفسي الهام، لتبقى محاولات الارتفاع غير مضمونةٍ مع ضعف أحجام التداول وسلبية مؤشرات الاتجاه.