نقاط رئيسية

Star Xu يعلن عن مكافأة قدرها 10 عملة بيتكوين (Bitcoin) لمن يُوفر دليلاً على وجود ثغرة أمنيةٍ في المحفظة.

كود محفظة OKX متاح على منصة GitHub لإجراء عمليات تدقيق مستقلة.

الدعوة مفتوحةٌ للمجتمع والمُطوّرين كي يشاركوا في تعزيز أمان المنصة.

أعلن ستار شو (Star Xu) -الرئيس التنفيذي لشركة OKX- عن مكافأة قدرها 10 من عملات بيتكوين (Bitcoin) لمن يُوفر دليلاً على وجود ثغرة أمنيةٍ في محفظة OKX، وجاء الإعلان -الصادر بتاريخ يوم أمس 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025- بعد الإبلاغ عن سرقة 50 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، ما دفعه إلى دعوة المستخدمين والمُطورين إلى فحص المحفظة للتحقق من أمانها.

ستار شو (Star Xu) يدعو المطورين للتحقق من محفظة OKX

وفق التحديث الأخير المتعلق بالمكافأة، أكد Xu على أهمية الأمان والشفافية، وشجّع المُطورين على تدقيق الأكواد البرمجية للمحفظة لقاء 10 من عملات بيتكوين (Bitcoin) تقدر قيمتها بنحو 963,300$ وفقاً لسعر السوق الحالي.

وقد أتاحت منصة OKX كود المحفظة على منصة GitHub لمن يود فحصها، وصرّح Xu بأن التحدي مفتوح لملايين المستخدمين حول العالم الراغبين بالتحقق من أمان المنصة.

In response to a recent accusation by a user after 50 ETH was stolen, OKX CEO Star Xu stated that anyone who can provide conclusive evidence proving a backdoor exists in OKX Wallet will be rewarded with 10 BTC. He emphasized that security and transparency are fundamental, and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 15, 2025

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ تشهد فيه منصات العملات الرقمية تعرّضاً متزايداً للهجمات الأمنية؛ فعلى سبيل المثال، أفاد موقعنا Coinspeaker مؤخراً بأن مشروع التمويل اللامركزي Balancer تعرّض لاختراق كبير أسفرَ عن سرقة أرصدة بقيمةٍ تقارب 116.6 مليون دولار.

من ناحيةٍ أخرى، يرى بعض المراقبين أن هدف المكافأة هو تعزيز الثقة بمحفظة OKX مع منح المُطوّرين المستقلين فرصة لاختبار النظام، وسط تأكيد Xu أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والأمان، لا مجرّد ردِّ فعلٍ على السرقة الأخيرة. غير أنّ بعض أعضاء مجتمع الكريبتو كان لهم آراء مُغايرة؛ فمثلاً، وفق رأي حساب OKxiaohai فإنه نظراً إلى وجود 100 ضحيةٍ تمت سرقة مفاتيح وصولهم الخاصة، قد تبدو جميعُ المحافظ تعاني من مثل هذه الثغرات.

جهود أمنية مكثفة لبناء الثقة

يعتقد المشاركون في السوق أنّ مكافأة عملات بيتكوين (Bitcoin) العشرة قد تُحفز المُطورين والباحثين على فحص المحفظة بعنايةٍ، ويُوصي الخبراء بإجراء مراجعاتٍ شاملةٍ للحفاظ على أمان النظام، خاصة مع التحديثات الأخيرة وتوفير الدعم لعملاتٍ جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويضيف مراقبون أن مثل هذه الخطوة تعكس جدية منصة OKX في التعامل مع ملف الأمن ضمن مساعيها للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والمعايير العالمية، ورغم عدم اكتشاف منافذ ضعفٍ داخلية أو ثغراتٍ حتى الآن، فإن هذه المبادرة تأتي مثالاً يُحتذى به للشفافية في عالم العملات الرقمية.

يُشار إلى أن منصة OKX تصدّرت عناوين الأخبار مؤخراً لأسباب أخرى؛ فقد أفاد موقعنا Coinspeaker بأن منصة OKX اتهمت منصة بينانس (Binance) بالسعى إلى استقطاب موظفيها؛ إذ انضمَّ نحو 100 مدير سابق لدى منصة OKX إلى الأخيرة بزياداتٍ في الرواتب تتراوح بين 100% و500%.

كما تعاونت منصة OKX مع بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) مؤخراً لتقديم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية في أوروبا، وتتيح هذه الشراكة للمؤسسات تداول الأصول الرقمية عبر منصة OKX مع الاستمرار بحفظ أرصدة العملاء النقدية بأمان لدى البنك بموجب ترخيص لائحة تنظيم أسواق الأصول الرقمية في أوروبا (MiCA).

يُذكر أخيراً أن مبادرة مكافأة منصة OKX -البالغة 10 من عملات بيتكوين (Bitcoin)- تُظهر مدى استعداد رئيس OKX التنفيذي لإيلاء الأمن والسلامة أولوية قصوى، ويعتقد خبراء السوق أن منصة OKX ترغب بإشراك المجتمع لتعزيز الثقة في منصات الويب الثالث (Web3)، بينما ينتظر المستخدمون والمُطورون نتائج التدقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات فعليةٌ يُمكن اكتشافها.