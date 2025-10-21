كيف أشعل إيلون ماسك ارتفاع سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu-FLOKI) بنسبة 27%؟

نقاط رئيسية

منشور ماسك دفع القيمة السوقية لعملة فلوكي إينو (Floki Inu) كي تتجاوز 830 مليون دولار وتُسجّل أقوى أداء لها منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر مع تجدد اهتمام المستثمرين بالعملة.

أحجام التداول ازدادت كثيراً لتبلغ 540 مليون دولار وسط تكهناتٍ في أوساط مجتمعات عملات الميم بتوفيرها مكاسبَ تتجاوز 100%، مكررةً انطلاقة عام 2023.

التحليل الفني يُظهر تشكّل نمط الوتد الهابط مع أهداف اختراق محتملةٍ عند 0.00011$ و0.00037$ إذا احتفظت العملة بزخمها الصاعد.

ارتفع سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu) بنسبة 20% مُلامساً أعلى مستوياته آخرَ 10 أيام عند 0.00009$ بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر مدفوعاً بمنشور غامض لإيلون ماسك، حيث نشر الملياردير المعروف بدعمه لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مقطع فيديو مع شخصية فلوكي من فصيلة شيبا إينو كرئيس تنفيذي لمنصة X (تويتر سابقاً).

انطلاقة عملة فلوكي إينو (Floki Inu): منشور إيلون ماسك على منصة X يشعل ارتفاعاً بنسبة 20%

في غضون ساعاتٍ من منشور ماسك في 20 تشرين الأول/أكتوبر، قفز سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu) بنسبة 27% ملامساً 0.00009$، لتتجاوز قيمتها السوقية 830 مليون دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر. وفيما تراجع سعر فلوكي إينو (Floki Inu) إلى 0.000083$ وقت النشر، بقيَ المتداولون متفائلين بتحقيق مكاسب أقوى.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

في ذات السياق، ظهرَ رابط مُرفق بالمنشور يُوجّه المستخدمين إلى تطبيق تم إطلاقه حديثاً يَسمح بإنشاء مقاطع مُصورة مماثلةٍ مُولّدة بالذكاء الاصطناعي (AI).

وبينما اشتهرَ إيلون ماسك بدعمه المستمر لعملة دوجكوين (Dogecoin)، فقد سبق للرجل المُصنف كأغنى شخصيةٍ عالمياً لعام 2025 تبعاً لمجلة فوربس (Forbes) التفاعلُ مع مجتمع عملة فلوكي (Floki Inu).

فعندما تنحى ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر (X حالياً) في عام 2023 عقبَ استحواذ مثير للجدل بقيمة 44 مليار دولار قبلها بعام، أشارَ مازحاً إلى شخصية فلوكي كبديلٍ له مؤخراً، ما أشعل ارتفاعاً بنسبة 140% في ذلك اليوم.

وتبعاً لبيانات موقع CoinMarketCap، بلغ حجم تداول عملة فلوكي (Floki Inu) الإجمالي 540 مليون دولار حتى وقت إعداد التقرير، مُسجلاً زيادةً بنسبة 802% في آخر 24 ساعة، وسط تكهناتٍ مجتمعيةٍ واسعة الانتشار، حيث عبّر صاحب حساب “Bonk Guy” عن تفاؤله بتكرار ارتفاع سعر العملة بأكثر من 100%، مُردداً السردية المُهيمنة على تعليقات منشور إيلون ماسك.

how many Xs did $FLOKI pump the last time Elon did this btw? IIRC he went on a rampage posting several 'Floki as X CEO' tweets and memes shortly after and was even excitedly talking about how it's cool that his dog was running Twitter on mainstream TV would be ironic if we get… https://t.co/f39VOv13PV — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 20, 2025

توقعات سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu): هل بإمكان مؤشر MACD تأكيد اختراق الوتد الهابط والانطلاق صوب 0.00035$؟

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu) بمدى 3 أيام تشكل نمط الوتد الهابط، وهو نموذج فنيٌّ عادةً ما يسبق انطلاقاتٍ قوية مستقبلية مصحوبة بتقلبات، فقد استقر سعرها مؤخراً عند 0.0000829$ وسط اقتراب خط اتجاه مؤشر MACD من ملامسة نظيره للإشارة، وسَط إبداء أشرطته البيانية تقارباً يُوحي باستعادة المشترين زمام المبادرة. لاحقاً، ربّما يُؤكد حدوثُ تقاطع صاعد لخطي المؤشر (بتجاوز الخط الأزرق نظيره الأحمر) على المخطط البياني لتحركات السعر بمدى 3 أيام إمكانية مواصلة الارتفاع.

ومن المرجّح حدوث اختراق حاسم مع إغلاق أسبوعي دون مستوى دعم الوتد الهابط حول 0.00006$ ما قد يلغي إعدادات مواصلة الارتفاع، خاصةً وأن قراءات مؤشر قوى الثيران والدببة (BBP) بقيت سلبية وإن كانت تُواصل التقارب، ما يشير إلى بقاء المزاج العام مُختلطاً وليس هابطاً بشكلٍ حاسم.

فإذا تمكن سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu) من الإغلاق بحسمٍ أعلى مستوى 0.00015$ مصحوباً بتقاطع صاعد لخطي مؤشر MACD وزيادة أحجام التداول، فإن أقرب مستويات المقاومة التالية سيكون عند 0.00011$ يليه 0.00037$ إذا تأكد اختراق نمط الوتد الهابط للأعلى بشكلٍ حاسم.

في المقابل، قد يُبطل حدوث إغلاق أسبوعي دون الحد الأدنى لنمط الوتد عند 0.00005$ توقعات سعر عملة فلوكي إينو (Floki Inu) المُبشرة ويزيد من مخاطر انعكاس المسار السعري باتجاه 0.00004$.