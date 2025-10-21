مؤسسة إيثيريوم تبدأ إغلاق شبكة Holešky الاختبارية هذا الأسبوع، فما التالي؟

نقاط رئيسية

شبكة Holešky الاختبارية واجهت تسريباتٍ متعلقة بالمُدققين غير النشطين وطول قوائم انتظار الخروج بعد إتمام تحديث Pectra في أيار/مايو 2025.

شبكة Hoodi الاختبارية الجديدة ستحلُّ محل Holešky لاختبارات المدققين، بينما ستتولى Sepolia أنشطة تطوير العقود الذكية.

بنية بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) الاختبارية أصبحت تتألف حالياً من ثلاث شبكات، وهي Sepolia وHoodi بالإضافة إلى شبكةEphemery الاختبارية المُقرر إعادة ضبطها كل 28 يوماً.

بدأت مؤسسة إيثيريوم بتنفيذ خططها لإنهاء عمل شبكة Holešky الاختبارية، وهي شبكةٌ اختباريةٌ عامة واسعة النطاق تم إطلاقها عام 2023 لاختبار المدققين وتحديث البروتوكول، جاء القرار بعد إتمام تحديث Fusaka الذي وفر ميزة PeerDAS المُصممة لتقليل متطلبات عرض النطاق الترددي للمُدققين وتحسين قابلية التوسع عبر شبكات الطبقة الثانية.

يُذكر توفير شبكة Holešky الاختبارية عدداً من التحديثات المهمة، آخرُها تحديث Pectraالذي اكتمل في أيار/مايو 2025، لكنّ شبكة المعاملات بدأت تُعاني بعدَها من تسرّب رصيد المدققين نتيجة عدم النشاط وطول قوائم انتظار الخروج وفقاً لبيان نشرَته مؤسسة إيثيريوم.

في سياق متصل، انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد هذا التحديث إلى ما دون 4,000$، ليتمَّ تداولها على تراجع بنسبة 0.6% بينما سجّلت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مكاسبَ بنسبة 1.7% خلال اليوم.

مطوّرو بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) يتجهون نحو نقل المشاريع إلى شبكتي الاختبار Hoodi وSepolia

أطلقت مؤسسة إيثيريوم شبكة Hoodi الاختبارية لمعالجة تحديات قابلية التوسّع التي واجهتها شبكة Holešky، وتوفّر شبكة Hoodi مجموعة جديدة من المدققين وتدعمُ جميع ميزات تحديث Pectra، كما أنها مُجهزة بالكامل لاختبار تحديثات البروتوكول المستقبلية.

Holešky degradation will begin this week. The network has served its purpose for Fusaka testing and operators will start shutting down their nodes at various points over the next 10 days. Please refer to this post for further details. https://t.co/o4faEhPyuV — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 20, 2025

وكجزء من خطة الانتقال، شجّعت مؤسسة إيثيريوم مُشغّلي عقود الرهن ومُزوّدي البنى التحتية على الانتقال إلى شبكة Hoodi لاختبارات المدققين، في حين نقل مُطوّرو التطبيقات اللامركزية (dApps) والعقود الذكية مشاريعهم إلى شبكة Sepolia لأغراض التطوير والاختبار.

مقال ذو صلة: مؤسس Huobi يتطلع إلى إنشاء مؤسسة خزينة بقيمة مليار دولار لعملة إيثيريوم (Ethereum)

بالنظر إلى المستقبل، ستُركّز ساحات إيثيريوم الاختبارية على شبكة Sepolia لأغراض التطوير، وشبكة Hoodi لاختبارات المدققين، وشبكة Ephemery لمحاكاة أنشطة المدققين الخفيفة المُقرر إعادة ضبطها كل 28 يوماً.

حصيلة اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تتجاوز 16.6 مليون دولار وسط تطور نظام إيثيريوم التقني بعد تحديث Fusaka

تُعَد بيست واليت (Best Wallet) محفظة غير وصائية متوافقة مع عدة شبكات بلوكتشين وتوفر معايير أمان مؤسساتية وعوائد رهن مرتفعة.

وحتى وقت النشر، نجح اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) بجمع 16.6 مليون دولار، مع بيع العملة بسعر 0.025825$ الذي تقرر ارتفاعُه لدى دخول الاكتتاب مرحلته التالية خلال أقل من 36 ساعة، وما يزال بإمكان المشاركين الأوائل الانضمام إلى الاكتتاب عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيست واليت (Best Wallet) بغرض الاستمتاع بعوائد رهن حصرية.