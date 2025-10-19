نقاط رئيسية

يخطط لي لين -مؤسس منصة هوبي (Huobi) ورئيس آفينير كابيتال (Avenir Capital)- للتعاون مع مُستثمرين لإطلاق مؤسسة خزينةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ توازي المليار دولار.

بعض أبرز الشركاء هم شين بو (Shen Bo) -أحد مؤسسي Fenbushi Capital، وشياو فنغ (Xiao Feng) الرئيس التنفيذي لمجموعة HashKey، وكاي وينشنغ (Cai Wensheng) مؤسس Meitu.

شركة بيتماين (BitMine) تُعَد أكبرَ حائزي عملة إيثيريوم (Ethereum) بامتلاكها أكثر من 3 مليون عملة ETH.

ألمحت تقارير جديدة إلى إنشاء مؤسسة خزينةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمةٍ توازي المليار دولار، ما يَعكس انضمام شركةٍ أخرى إلى موجة التجميع المؤسساتي لأرصدة العملة، حيث يقوم لي لين -مؤسس منصة Huobi ورئيس Avenir Capital- بهذه الخطوة بالتعاون مع بعض كبار مُستثمري آسيا.

مؤسس منصة Huobi يتعاون مع لاعبين كبار

ذكرت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) أنّ “لي لين” يتطلع إلى إطلاق مؤسسة خزينةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 1 مليار دولار. وإذا نجحت مساعيه، ستُصبح هذه المبادرة إحدى أكبر أنشطة تجميع أرصدة العملة، ويعتزم مكتب عائلة “لين” التعاون مع شين بو -أحد مؤسسي Fenbushi Capital- وشياو فنغ -الرئيس التنفيذي لمجموعة HashKey- وكاي وينشنغ -مؤسس Meitu- لتحقيق هذا الهدف.

من جهةٍ أخرى، توصَّل فريق المستثمرين -سالف الذكر- إلى إنشاء صندوق كريبتو استثماري يُركز بشكلٍ أساسي على تجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum)، وإذ حصلوا -حتى الآن- على التزاماتٍ ماليةٍ بقيمة 1 مليار دولار مُوجهةٍ لإطلاق المبادرة التي ستُساهم فيها مؤسسة “لي” Avenir Capital -المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها- باستثماراتٍ بقيمة 200 مليون دولار، والتي تُركز على ربط النظم المالية التقليدية (TradFi) بالأصول الرقمية.

كما أعربت عدة مؤسساتٍ استثماريةٍ آسيوية عن نيتها المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار للاستثمار في هذه المبادرة، والتي تعتبرها غالبية هذه الشركات -بما فيها HongShan Capital Group- مشروعاً قد يُطلق إحدى أقوى موجات التجميع الخاصة بأرصدة رائدة العملات البديلة عالمياً.

مؤسسة خزينة عملة إيثيريوم (Ethereum) ستنضم إلى ركب مؤسسات خزائن الأصول الرقمية

تتصدّر شركة BitMine Immersion Technologies قائمة أكبر الخزائن المؤسساتية لعملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد أعلنت عن حيازتها 1.52 مليون عملة ETH تقدر قيمتها بتاريخ 18 آب/أغسطس بنحو 5.89 مليار دولار، حيث استقرَّ تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) عند 3,876.21$ بزيادة قدرها 2.09% في آخر 24 ساعة.

يُذكر قيام شركة BitMine مؤخراً بشراء 202,037 عملة إيثيريوم (Ethereum) مستغلةً تراجعها السعري، لتحوز حالياً أكثرَ من 3 مليون عملة ETH، ما يُمثل 2.5% من المعروض الكلي للعملة البديلة. وتُعد شركة شارب لينتك جيمينج (SharpLink Gaming) ثاني أكبر المحتفظين بأرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) عبر امتلاكها أكثر من 728,804 عملة ETH، فيما ارتفعت ممتلكاتها -اعتباراً من اليوم- إلى 840,124 عملة.

وعلى غرار منصة Huobi، هنالك العديد من الشركات الأخرى التي تتطلع إلى إنشاء خزائن مؤسسيةٍ لعملة إيثيريوم (Ethereum).