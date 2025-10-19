نقاط رئيسية

أعلنت منصة التداول اللامركزية PnP القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) عن دمج بيانات DeFiLlama لإتاحة أسواق التوقعات اللامركزية على البلوكتشين.

يتيح هذا الدمج للمستخدمين التداول على مقاييس التمويل اللامركزي المباشرة مثل إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والإيرادات، والقيمة السوقية مباشرةً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

لا يزال سعر عملة سولانا (Solana-SOL) تحت الضغط دون مستوى 190$، حيث يربحُ المضاربون على الانخفاض أسواقَ المشتقات رغم تعافي معظم العملات البديلة.

أعلنت منصة التداول اللامركزية PnP القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، عن دمجها لموجزات بيانات DeFiLlama من أجل تمكين إنشاء أسواق توقعاتٍ تعمل بالكامل على البلوكتشين. على هذا الصعيد، ذكرَت المنصة في إعلانٍ رسمي عبرَ حسابها على منصة X يوم السبت أن المستخدمين أصبح بإمكانهم تحويل بيانات التمويل اللامركزي اللحظية إلى عقود توقعاتٍ قابلة للتداول.

We just integrated @DefiLlama into PNP. You can now create prediction markets on live DeFi data – tvl, market cap, and outflows. It means anyone can turn on-chain metrics into tradable markets.

– will Lido cross 50B tvl this year?

– will Pendle hit 2B by december?

– will… pic.twitter.com/jVaOIp3PtD — PNP Exchange | Prediction Market DEX (@predictandpump) October 18, 2025

وتوفر DeFiLlama مجموعة واسعة من بيانات التحليل على مستوى البلوكتشين، تشمل إجمالي القيمة المحجوزة (TVL)، والقيمة السوقية، وإيرادات البروتوكولات، وأحجام الرسوم عبر عدة شبكات. وبفضل هذا الدمج، سيتمكن مستخدمو PnP من إنشاء وتداول أسواقهم الخاصة بناءً على هذه المقاييس اللحظية مباشرةً على البلوكتشين.

منصة PnP تحرر أسواق التوقعات من الوسطاء بالتعاون مع DeFiLlama

خلافاً لمنصات التوقعات المركزية المنافسة مثل Kalshi وPolymarket، والتي تتطلب موافقاتٍ معقدةً لإدراج أسواق جديدة، تأتي خطوة منصة PnP الجديدة في دمج DeFiLlama لتزيل كافة الوسطاء. هنا، سيفتح الأمر البابَ أمام سوق مفتوحةٍ بالكامل، وتتيح للمُستخدمين المضاربة بحريةٍ على أي مقياس على البلوكتشين دون أي رقابة وصائية أو قيود على الإدراج.

ستمنح هذه الميزة المستخدمين القدرة على إطلاق أسواق جديدة بناءً على أداء البروتوكولات، أو حركة السيولة، أو استثمارات العملات. والأفضل من ذلك، أنهم سيحصلون على رسوم عندما يتداول آخرون في الأسواق التي أنشؤوها.

من ناحيةٍ أخرى، يشهد قطاع أسواق التوقعات العالمي زخماً كبيراً هذا الشهر. ففي وقتٍ سابق من تشرين الأول/أكتوبر، قامت شركة Intercontinental Exchange Inc. (ICE) -الشركة الأم لبورصة نيويورك- بضخ 2 مليار دولار في منصة Polymarket، ما رفع تقييم المنصة إلى 9 مليار دولار، وجعلت مُؤسسها شاين كوبلان (Shayne Coplan) -البالغ من العمر 27 عاماً- أصغر ملياردير عصامي في العالم.

وفي يوم الجمعة الفائت، أعلنت CME Group -وهي من أكبر مُشغلي منصات تداول المشتقات في العالم- عن شراكةٍ مع FanDuel لإطلاق منصةٍ جديدة تتعلق بأسواق التوقعات، وتهدف إلى منافسة اللاعبين الحاليين في السوق.

من جانبها، ساهمت الصفحة الرسمية لمشروع عملة سولانا (Solana)على منصة X بتوسيع انتشار الخبر بعد إعادة نشر إعلان PnP أمام أكثر من 3.5 مليون متابع.

سعر عملة سولانا (Solana) يراوح مكانه دون 190$ وبيانات المشتقات تلمح إلى “فخ للثيران”

مع إغلاق أسواق الذهب المؤسساتية والأسهم الأمريكية يوم الجمعة، شهدت العملات البديلة الكبرى عمليات شراء قوية، غير أن عملة سولانا (Solana) واجهت صعوبة في الحفاظ على الزخم الصاعد.

ففي حين ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وسعر عملة بينانس (Binance-BNB) وسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بنحو 3%، لم تتجاوز مكاسب عملة سولانا (Solana) 1.3%، لتُسجّل أضعف أداء بين أفضل خمس عملات من الطبقة الأولى (Layer-1).

وتشير بيانات Coinglass إلى أن هذا الأداء الضعيف لعملة سولانا (Solana) يعود إلى ضغط بيع مكثف من قبل متداولي العقود الآجلة.

وكما هو موضح أعلاه، انخفضت أحجام تداول العقود الآجلة لعملة سولانا (Solana) بنسبة 56.02% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، بينما انخفض حجم العقود المفتوحة بنسبة 6.37% إلى 8.51 مليار دولار.

ولا تزال نسبة العقود المضاربة على الارتفاع مقابل نظيرتها المضاربة على الانخفاض (long-to-short ratio) سلبية عند 0.96، ما يؤكد سيطرة الاتجاه الهابط. ويبدو أن تردّد متداولي عملة سولانا (Solana) في دعم المكاسب الفورية البالغة 1.3% بضخ سيولةٍ جديدة في العقود الآجلة يشير إلى “فخ للثيران”. فإذا فشل السعر في الثبات فوق 185$، قد ينزلق سعر عملة سولانا (Solana) نحو أقرب منطقة بيع رئيسيةٍ عند 18$.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يتجاوز 3.6 مليون دولار مع بحث متداولي عملة سولانا (Solana) عن فرص بديلة

بينما تواصل عملة سولانا (Solana) التداول دون مستوى 190$، بدأ المتداولون بالتوجّه نحو مشاريعٍ ناشئةٍ ذات إمكاناتٍ عاليةٍ مثل مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الذي يقدم منصة تستند إلى ثقافة الصور الطريفة وتوفر رافعة مالية تصل إلى 1,000 ضعفٍ دون قيود على وقف الخسارة، ما يجذب المستثمرين ذوي الرغبة العالية في المخاطرة.

كذلك، تجاوز اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) حتى الآن حاجز 3.6 مليون دولار من الهدف التمويلي للمرحلة الحالية البالغ 3.9 مليون دولار فيما يبلغ سعر العملة الحالي 0.0002635$، ومن المقرر أن يرتفع السعر خلال 18 ساعة عند دخول الاكتتاب مرحلته التالية.

أخيراً، ما يزال أمام المستثمرين الأوائل وقت محدود للحصول على مزايا الانضمام المبكر من خلال الموقع الرسمي لاكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، قبل أن يبدأ إدراج العملة في منصات التداول العامة، وقد تكون هذه الفرصة آخرَ موجة ميم واعدة قبل انطلاقها الكبير.