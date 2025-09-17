نقاط رئيسية:

صعود قياسيٌّ في سعر الذهب إلى 3,700$ يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الدفاعية وسط حالة عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تعاني أسفل مستوى $115,000، في حين حققت عملات بديلة مثل عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مكاسب متوسطة خلال جلسة تداول الثلاثاء.

برزت عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) وعملة بينانس (Binance) كأفضل العملات أداءً، ما يشير إلى تمركز محتملٍ للمضاربين قبيل التقلبات المتوقعة في السوق.

تجاوز سعر أونصة الذهب 3,700$ للمرة الأولى يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر، مع تحوّل رؤوس أموال المستثمرين العالميين نحو الأصول الآمنة ترقباً لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم.

وفي ظلِّ توقعات الأسواق المستمرة بخفض محتملٍ للفائدة من قِبلِ الاحتياطي الفيدرالي، أدت قراءات التضخم التي لا تزال مرتفعة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر والتوجّه نحو الذهب كوسيلة تحوط.

من جانبه، أثر الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على أسواق العملات الرقمية، وبقيَ الزخم متقلباً يوم الثلاثاء، ولا يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون $115,000 حتى وقت نشر الخبر بعد عدة محاولات اختراق غير ناجحةٍ منذ بداية الأسبوع.

أيضاً، سجّلت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) انخفاضاً بنسبة 0.81% خلال اليوم، في حين تراجعت عملة ترون (Tron-TRX) بنسبة 0.3% وفقاً لبيانات CoinMarketCap. في المقابل، حققت عملات بديلة مثل عملة ريبل (Ripple)، وعملة سولانا (Solana)، وعملة دوجكوين (Dogecoin)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA) مكاسب متواضعة، مستفيدةً من تدوير رؤوس الأموال خلال اليوم.

تأثير ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على أسواق العملات الرقمية | المصدر: CoinMarketCap 16 أيلول/سبتمبر 2025

من ناحيتها، تبرز عملة بينانس (Binance) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid) أيضاً ضمن العملات الأكثر ارتفاعاً. فقد تقدمت عملة بينانس (Binance) بنسبة 2% لتصل إلى سعر $935 محققة تقييماً بقيمة 128 مليار دولار. بالمثل، ارتفعت عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) بنسبة 1.8% لتصل إلى 53$ ما رفع قيمتها السوقية إلى 17.9 مليار دولار.

وقد يمثل هذا مؤشراتٍ مبكرةً على مراكز المضاربة، حيث يجمع المضاربون غالباً على عملات المنصات بهدف كسب تخفيضاتٍ على الرسوم أو الحصول على مكافآتٍ استعداداً لزيادة محتملةٍ في نشاط السوق.

توقعات سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid): هل سيصمد الثيران حتى تحقيق اختراق فوق حاجز 60$؟

حافظ سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) على زخم صاعد قوي نحو $55 بعد اختراقه الأخير، قبل أن يستقرَّ بالقرب من 53$ حتى وقت كتابة الخبر، ويؤكد صمود العملة فوق المستوى النفسي عند 50$ وجود نشاطٍ في الطلب بين مستخدمي منصات التداول اللامركزية.

كذلك، تُظهر مؤشرات Bollinger Bands استقرار عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) بين الدعم عند 49.27$ والمقاومة عند 58.56$. ورغم تراجع أحجام التداول، ما يزال مؤشر MACD صاعداً، ويظل الخط الأزرق للمؤشر عند 2.75 أعلى من خط الإشارة الأحمر عند 2.36، ما يُؤكد هيمنة المشترين.

وفي حال تمكن المشترون من الدفاع عن منطقة 50-52$، فقد يُحاول سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) إعادة اختبار مستوى المقاومة العلوي 58.56$. أما تجاوز هذا المستوى بوضوح فقد يُمهد الطريق نحو 62$، وهو نطاق المقاومة التالي. على الجانب الآخر، قد يدفع العجز عن الحفاظ على مستوى 50$ بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، ما قد يكشف عن دعم النطاق الأوسط عند 49.27$.

وإذا اشتدَّ نشاط المضاربة المُحتمل حول قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، فقد يسجّل سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) اختراقاً جديداً يقوده إلى منطقة 60$ خلال الفترة المقبلة.

تقدم ملحوظ في اكتتاب Best Wallet بالتزامن مع ارتفاع سعر عملة هايبرليكويد (Hyperliquid)

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار عملة هايبرليكويد (Hyperliquid) وعملة بينانس (Binance) إشاراتٍ صاعدةً بالتزامن مع الارتفاع الأخير لسعر الذهب، تشهد المشاريع في مراحلها المبكرة مثل (Best Wallet) نمواً متزايداً. تم تصميم محفظة Best Wallet كي تكون حلاً آمناً على عدة شبكات بلوكتشين المدعومة بأعلى معايير الأمان المؤسساتي، وقد استقطبت بالفعل إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم بعيداً عن عملات البورصات.

واجهة اكتتاب Best Wallet

وحتى لحظة نشر المقال، نجَح اكتتاب عملة بيست (Best Wallet) بجمع ما يزيد على 15.8 مليون دولار، بفضل التدفقات القادمة من متداولين يقومون بتحويل أموالهم من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة دون أن تشهد تحركاتٍ سعرية، متجهين نحو مشاريع ذات أفق واسع. ويُمكن للمشاركين المهتمين زيارةُ موقع Best Wallet للمشاركة في اكتتاب عملة بيست (Best Wallet) قبل ارتفاع السعر الحالي وهو 0.0256$ للعملة.