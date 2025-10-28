شركة IBM تطلق منصة Digital Asset Haven بالتعاون مع Dfns لتوفير حلول حفظ الأصول الرقمية للمؤسسات

أبرز النقاط

تعتمد المنصة في الأمان على وحدات IBM Crypto Express HSMs وتقنية الحوسبة السرية عبر HPVS، إضافة إلى التخزين البارد الآلي باستخدام نظام Offline Signing Orchestrator.

ساهمت شركة Dfns ببنية المحافظ الرقمية التي تخدم أكثر من 15 مليون محفظة لدى أكثر من 250 عميلًا، مدمجةً مع أجهزة IBM عالية الأداء.

من المقرر إطلاق نسختي SaaS وHybrid SaaS في الربع الرابع من عام 2025، بينما سيُتاح النشر المحلي (on-premises) في الربع الثاني من 2026، مع استهداف المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة حول العالم.

أعلنت شركة IBM في 27 أكتوبر 2025 عن إطلاق منصة IBM Digital Asset Haven، وهي منصة مخصصة للمؤسسات المالية والحكومات والشركات لإدارة عمليات الأصول الرقمية. طوّرت الشركة هذا الحل بالتعاون مع Dfns، المزود العالمي لبنية المحافظ الرقمية.

تغطي المنصة دورة حياة الأصول الرقمية كاملة، بدءًا من الحفظ وحتى المعاملات والتسوية، وتعمل عبر أكثر من 40 شبكة بلوكتشين عامة وخاصة مترابطة.

ويتضمن النظام خدمات مدمجة مسبقًا من جهات خارجية للتحقق من الهوية ومكافحة الجرائم المالية، مع إمكانية الاتصال بأنظمة البنوك الأساسية عبر واجهات REST APIs ومجموعات تطوير البرمجيات SDKs.

البنية الأمنية وإدارة المفاتيح

تتضمن منصة IBM Digital Asset Haven طبقات متعددة من الأمان مبنية على بنية IBM التحتية. وتدعم المنصة تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) لتوقيع المعاملات الموزع، إلى جانب وحدات IBM Crypto Express HSMs لحماية المفاتيح باستخدام العتاد المادي.

وتوفر قدرات الحوسبة السرية في خوادم Hyper Protect Virtual Servers من IBM عزلاً محكمًا على مستوى العتاد أثناء توليد المفاتيح وتوقيع المعاملات.

كما تدمج المنصة نظام IBM Offline Signing Orchestrator، الذي أعلنت Dfns دعمها له في 16 أكتوبر 2025، ما يتيح تنفيذ عمليات التخزين البارد بشكل آلي وفق سياسات محددة، مع إنشاء “فاصل رقمي” بين بيئات التوقيع المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت.

يعتمد النظام على ثلاث وحدات معزولة داخل عتاد IBM Z، تتواصل عبر قنوات آمنة دون اتصال مباشر بالإنترنت.

المشهد التنافسي

تدخل منصة IBM Digital Asset Haven سوقًا تشهد منافسة قوية من مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين الذين يقدمون حلول بلوكتشين مشابهة؛ إذ توفر Oracle منصتها Blockchain Platform، وتقدم Microsoft حلول Azure Web3، بينما تدير Amazon خدمة Managed Blockchain.

يأتي الإطلاق وسط مخاوف متزايدة بشأن موثوقية هذه الخدمات واعتمادها الكبير على البنية التحتية المركزية، خاصة بعد انقطاع AWS الأخير الذي عطّل عمل منصات مثل Coinbase وغيرها من شركات العملات الرقمية.

وتستهدف IBM نفس سوق الترميز المؤسسي (tokenization) الذي تسعى إليه Amazon Web Services من خلال شراكتها مع Cronos لاعتماد الأصول الواقعية على البلوكتشين.

يُذكر أن شركة Dfns، الشريك التقني لـ IBM، أكملت جولة تمويل من الفئة A بقيمة 16 مليون دولار في يناير 2025 بقيادة Further Ventures.

وتستجيب المنصة للطلب المتزايد من المؤسسات على حلول حفظ آمنة للأصول الرقمية، وهو اتجاه تؤكده تطورات حديثة مثل صفقة الحفظ بين Ripple وAbsa Bank في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تتوفر المنصة بنسختي SaaS وHybrid SaaS في الربع الرابع من عام 2025، مع طرح خيار النشر المحلي في الربع الثاني من 2026.