عملة ICP تتفوّق على TAO: ما الذي يقف وراء قفزتها الأسبوعية بنسبة 200٪؟

أبرز النقاط

قفزت عملة ICP بنسبة 200٪ خلال أسبوع واحد، ما أضاف أكثر من 3.1 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

تُظهر البيانات على السلسلة تسجيل مستويات قياسية في عقود الفيوتشر المفتوحة وحجم التداول.

يتم تداول عملة ICP حاليًا قرب 8.5 دولارات، فيما يتوقع المحللون وصولها إلى 20 دولارًا على المدى القريب.

واصلت عملة إنترنت كمبيوتر (ICP) صعودها القوي، إذ ارتفعت بنحو 39٪ في يوم واحد فقط (7 نوفمبر)، لترتفع مكاسبها خلال سبعة أيام إلى أكثر من 200٪، ما أضاف نحو 3.1 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

جعل هذا الارتفاع من ICP أكبر بلوكشين متخصص في الذكاء الاصطناعي في العالم، متفوّقًا على Bittensor (TAO) التي تُتداول حاليًا عند 375.6 دولارًا. ووفق بيانات CoinMarketCap، تتداول ICP عند 8.56 دولارات بقيمة سوقية تبلغ 4.57 مليارات دولار، لتدخل بذلك قائمة أكبر 30 عملة رقمية عالميًا.

كما تُظهر بيانات CoinGlass أن عقود الفيوتشر المفتوحة (Open Interest) لعملة ICP عبر كبرى المنصات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 237.92 مليون دولار، ما يشير إلى تدفّق رؤوس أموال جديدة نحو السوق.

في الوقت نفسه، تُظهر البيانات على السلسلة أن إجمالي حجم التداول في منظومة ICP قفز إلى نحو 1.4 مليار دولار، بارتفاع 100٪ خلال 24 ساعة فقط. ويُعدّ هذا المستوى الأعلى منذ مارس 2022، ما يعكس تجدّد اهتمام المستثمرين بمشاريع البلوكشين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ارتفاع عملة ICP مدفوع بزخم الذكاء الاصطناعي

تُظهر مؤشرات التفاعل الاجتماعي ارتفاعًا حادًا في الاهتمام، مع 4,850 منشورًا وأكثر من 2.21 مليون تفاعل ضمن مناقشات مشاريع DePIN.

وجاءت القفزة الأخيرة في سعر ICP مدفوعةً بإعلان رئيسي من مؤسسة Dfinity السويسرية، الجهة المطوّرة لبروتوكول إنترنت كمبيوتر.

ففي مطلع نوفمبر، كشفت المؤسسة عن منصة Caffeine، وهي منصة ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على بناء التطبيقات من الصفر. وقد تم استعراضها لأول مرة في زيورخ خلال أسبوع تقنيات سان فرانسيسكو (SFTechWeek) في أكتوبر، لتُطرح لاحقًا بنسختها الكاملة التي تتيح للمستخدمين إدخال النصوص والصور وأوامر البرمجة مباشرة.

هل تشهد عملة ICP تصحيحًا قصير المدى؟

رغم الزخم الصعودي القوي، تُظهر المؤشرات الفنية إشارات إلى احتمال تشبّع شرائي. فقد تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ICP مستوى 85، ما يوحي بأن العملة قد تشهد فترة تهدئة مؤقتة بعد ارتفاعها السريع.

كما اخترق السعر الحدّ العلوي من نطاقات بولينجر بشكل واضح، وهو ما يُعتبر غالبًا علامة على سخونة السوق على المدى القصير.

مع ذلك، يرى بعض المحللين على وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي. إذ أشار “علي مارتينيز” إلى أن الزخم الإيجابي قد يمتد، محددًا مناطق المقاومة الرئيسية عند 7.50 و11.50 و20 دولارًا.

Three key resistance levels to watch for Internet Computer $ICP during this pump: • $7.50

• $11.50

• $20 pic.twitter.com/PupfiuL9yS — Ali (@ali_charts) November 6, 2025

وفي حال حافظت ICP على حجم التداول وثقة المستثمرين الحالية، فقد يواصل السعر ارتفاعه، مما يجعلها من أبرز العملات الرقمية الجديرة بالاستثمار حاليًا.