نقاط رئيسية

ازدادت حدة تقلبات السوق إثرَ تسبّب حيتان (كبار مالكي) عملة بيتكوين (Bitcoin) بموجة بيع مكثف، ما ساهم في تراجع حاد للأسعار.

أثارت قضية المحكمة العليا الأمريكية بشأن صلاحيات ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية موجة عزوفٍ عن المخاطرة امتدت آثارها إلى أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

سجلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في بورصات الولايات المتحدة (US Bitcoin spot ETFs) رابع يوم متتالٍ من خروج الاستثمارات بفقدانها استثماراتٍ بقيمة 187 مليون دولار، في إشارة إلى استمرار موجة جني الأرباح.

هوى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالأمس إلى ما دون 100,000$ للمرة الأولى منذ 3 أشهر، متراجعاً بنسبةٍ تجاوزت 6% في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. بذلك، تتسع خسائرها إلى نحو 20% مقارنة بأعلى مستوياتها المُسجلة في تشرين الأول/أكتوبر حول 124,500$.

يأتي ذلك مع إشارة بيانات CoinGlass إلى أنّ ما يزيد على 339,448 متداولاً تمّت تصفية صفقاتهم خلال 24 ساعة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار عبر أسواق الكريبتو، منها 445 مليون دولار مرتبطةٍ بصفقات عملة بيتكوين (Bitcoin)، في أقوى موجات تصفية صفقات المضاربين على الارتفاع (الثيران) منذ آب/أغسطس الماضي، حيث ازدادت حدة موجة بيع حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin) الموسّعة يوم أمس 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ما دفع سعر العملة للتراجع ما دون 100,000$.

Sequans Redeems 50% of Convertible Debt Through Strategic Asset Reallocation.

This move opportunistically leverages Bitcoin holdings to enhance financial flexibility, reduce Debt-to-NAV ratio, and boost buyback capacity while preserving long-term treasury optionality. $SQNS

Learn… pic.twitter.com/bTbVMQGC2T — Sequans (@Sequans) November 4, 2025

بالتزامن مع هذا، أعلنت شركة Sequans Communications -إحدى شركات أشباه الموصلات المُدرَجة في البورصة- أنها سدّدت 50% من ديونها القابلة للتحويل باستخدام ما بحوزتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد باعت الشركة نحو 970 عملة BTC منها بقيمةٍ تقدر بنحو 94.5 مليون دولار، في خطوة خفّضت نسبة الدين إلى صافي الأصول لديها من 55% إلى 39%.

لماذا تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالأمس؟

اشتدت موجة العزوف عن المخاطرة ضمن الأسواق العالمية بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وذلك بعد تقاريرَ أفادت بأن المحكمة العليا الأمريكية ستنظر في قضيةٍ تتعلق بصلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما أعاد إلى الأذهان مخاوف اندلاع حرب تجارية جديدة، وأثار قلق مستثمري الأسهم والأصول الرقمية على حدٍّ سواء.

فتبعاً لوكالة رويترز، حذّر كبار مدراء وول ستريت التنفيذيون المُستثمرين من مرور أسواق الأسهم بموجة تراجع وشيكةٍ بنسبة 10% خلال الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين شهراً القادمة، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية مُبالغٌ فيها، وازداد الضغط على السوق بعد أن شهدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) خروجَ استثماراتٍ لليوم الرابع على التوالي، حيث خرجت استثمارات بقيمة 187 مليون دولار في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ما يوحي بمواصلة المُستثمرين المؤسساتيين جنيَ الأرباح وتدوير استثماراتهم باتجاه السندات قصيرة الأجل وسط أجواء الضبابية العالمية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): التحليل الفني يشير إلى منطقة 98,000$ كدعم محتمل

على المخطط البياني لتحركات سعر زوج BTC/USDT بمدى 12 ساعة، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حول مستوى 101,290$ على تراجع بنسبة 3.15%، مع تزايد وتيرة البيع عبرَ منصات التداول الرائدة، حيث يُظهر نطاق كيلتنر (KC) اتساعاً في دلالةٍ على ازدياد حدة التقلبات السعرية؛ وبينما يستقر الحد العلوي بالقرب من 114,517$، يُوفر الحد السفلي للنطاق دعماً مؤقتاً عند 103,321$، بينما يختبر السعر حالياً مستوياتٍ دون هذا النطاق.

وفيما يلقي مؤشر MACD الضوء على الزخم الهابط الحالي، لا يزال خط الاتجاه (-896.20) ونظيره للإشارة (-798.14) ضمن نطاق سلبي عميق، ما يُؤكد على استمرار الاتجاه الهابط بالهيمنة على الأجواء، كما أن اتساع أعمدته الحمراء يُوحي بتزايد الزخم السلبي وإمكانية مواصلة التراجع قبل بلوغ مرحلة استقرار.

في الوقت ذاته، يعكس مؤشر فروقات أحجام التداول (Volume Delta) المستقر عند -2,020 اختلال موازين البيع والشراء لصالح البيع بوضوح، في دلالةٍ على أن ضغوط البيع تفوق نظيرتها الشرائية، وتُظهر احتمالية اتباع السعر مساراً هابطاً والبالغة 58.24% دعماً إضافياً للنظرة السلبية، في تأكيد على ميل النقاشات إلى التشاؤم.

فإذا فشل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في التماسك أعلى مستوى 100,000$، قد تمتد موجة التراجع إلى نطاق 98,000$-96,500$، وهو نطاق طلب رئيسي كان بمثابة منطقة تجميع في أيلول/سبتمبر، بينما الإغلاق دون مستوى 96,000$ والاستقرار أدناه قد يمهد لموجة تصحيح أعمق صوب 92,000$.

أما إذا ارتدَّ السعر متجاوزاً منتصف قناة كيلتنر عند 108,919$، سيصبح مستهدفه التالي بلوغ 114,500$، وهوَ مستوى يتطابق مع الحد العلوي للقناة ومنطقة الاستقرار السابقة.

أما الآن وفي وجود معدل ربحية تداول يبلغ 60.67%، تمر عملة بيتكوين (Bitcoin) فنياً بموجة بيع زائد، لكنها تبقى عرضة للتقلبات الناجمة عن تطورات الاقتصاد الكلي، وينبغي للمتداولين قصيري الأجل مراقبة مناطق التصفية حول 98,000$، فقد تشكل فرصة لارتدادة تصحيحيةٍ مُحتملةٍ إذا تحسَّن المزاج العام للسوق.