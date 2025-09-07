نقاط رئيسية:

تمتلك الشركة أكثر من 420,000 عملة سولانا (Solana) بقيمة 61.32 مليون دولار، إضافةً إلى تشغيلها لعُقدٍ تحقق من مكافآت الرهن.

حققت SOL Strategies نمواً بنسبة 1,775% على مدار 12 شهراً، إلى جانب حصولها على سنداتٍ قابلـةٍ للتحويل بقيمة 500 مليون دولار، وتُخطط لجمع مليار دولار كندي.

يبدأ التداول في 9 أيلول/سبتمبر في سوق ناسداك العلمي المميز (Nasdaq Global Select Market) مع استمرار إدراجها في بورصة الأوراق المالية الكندية (CSE)، وإيقاف عملياتها في الأسواق خارجَ البورصة (OTC).

في هذا السياق، أعلنت SOL Strategies Inc التي كانت تُعرَف سابقاً باسم Cypherpunk Holdings Inc عن حصولها على الضوء الأخضر لإدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك تحت رمز “STKE”، ومن المقرّر أن يبدأ التداول في 9 أيلول/سبتمبر 2025.

وستُبقي الشركة -التي تتخذ من تورونتو مقراً لها- على إدراجها الحاليّ في بورصة الأوراق المالية الكندية (CSE) تحت الرمز “HODL”، بينما ستوقف التداول في الأسواق خارج البورصة (OTC) كما في منصة OTCQB، حيث جرى تداول أسهمها سابقاً تحت الرمز “CYFRF”. جدير بالذكر أن مُساهمي الشركة الحاليين في سوق OTCQB لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء، إذ سيتم تحويل أسهمهم تلقائياً إلى إدراج ناسداك الجديد.

شركة SOL Strategies تصبح أول شركة خزانة تركّز على عملة سولانا (Solana) تصل إلى بورصة ناسداك

رسّخت الشركة موقعها كبوابة استثمارية عامةٍ لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، مع تركيزها على عمليات التحقق وحيازاتها الإستراتيجية من عملة سولانا (Solana). أما حالياً، فتمتلك الشركة أكثر 420,000 عملة سولانا (Solana) بقيمة 61.32 مليون دولار بحسب بيانات حزيران/يونيو. من جانبها، شدّدت الرئيسة التنفيذية ليا والد (Leah Wald) في بيان صحفي على أهمية هذه الخطوة، مُعتبرةً أن الانضمام إلى ناسداك “يضع الشركة في مصاف شركات التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً عالمياً، ويمنحها مركزاً يجذب المستثمرين المؤسساتيين الذين يدركون قدرة البنية التحتية لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) على إحداث تغيير جذري”.

ويُمثل الإدراج إقراراً رسمياً بكامل النظام التقني لسولانا (Solana)، لتصبح SOL Strategies أول شركة خزانة تُركّز على عملة سولانا (Solana) تُحقق إدراجاً في ناسداك.

تعتمد الشركة في عملها على نهج ثلاثي المحاور: الاستحواذ المباشر على عملة سولانا (Solana)، وتشغيل عُقد التحقق للحصول على مكافآت الرهن، بالإضافة إلى الاستثمارات الإستراتيجية داخل النظام التقني لسولانا (Solana). هنا، تُشغّل شركة SOL Strategies عُقداً للتحقق من المعاملات وإنتاج كتلٍ جديدة، ما يتيح لها كسب مكافآتٍ على هيئة عملات SOL إضافية وفقاً لأداء هذه العُقد. وعلى الرغم من تحقيق الشركة عوائد رهن تتجاوز 2.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، إلا أنها تُسجل خسائرَ حتى الآن بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

في المقابل، نجحت الشركة بتأمين تمويل كبير يتيح لها الحصول على مبالغ تصل إلى 500 مليون دولار عبر سنداتٍ قابلة للتحويل إلى أسهم، مع خطةٍ لجمع ما يصل إلى مليار دولار كندي من خلال طرح أولي للأسهم.

قفزة بنسبة 1,775% في سعر سهم الشركة مع تزايد إقبال شركات الكريبتو على البورصات الأمريكية

سجّل سهم شركة SOL Strategies أداءً استثنائياً مُحققاً ارتفاعاً بأكثر من 1,775% خلال الاثني عشر شهراً الماضية في بورصة الأوراق المالية الكندية (CSE)، الأمرُ الذي ضمّه إلى تصنيف أفضل أسهم الكريبتو لعام 2025. ومن المتوقع أن يُسهم إدراج الشركة في ناسداك في زيادة سيولة السهم، ويفتح له المجال للوصول إلى أسواق رأس مال أكبر، ما سيدعم مواصلة الشركة لعمليات تشغيل عُقد التحقق.

يأتي هذا الانتقال في إطار توجّهٍ أوسَع لدى شركات العملات الرقمية نحو الإدراج في البورصات الأمريكية، على غرار شركاتٍ مثل Circle و eToroوGalaxy Digital، والتي نجحت مؤخراً في الانتقال إلى بورصاتٍ أمريكية كبرى.