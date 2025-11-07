تقرير: منصة Paradigm تُعد من أكبر حاملي عملة HYPE وفقًا لتحليل حديث

أبرز النقاط:

تُعد منصة Paradigm أكبر حاملي عملة HYPE بحوالي 19.14 مليون توكن تبلغ قيمتها 763 مليون دولار.

توضح بيانات البلوكشين أن محافظ Paradigm مرتبطة بعمليات شراء مبكرة نفذتها شركتا Wintermute وFalconX.

يُقدّر سعر دخول Paradigm عند 16.46 دولارًا، ما يعني أرباحًا غير محققة تُقدّر بـ440 مليون دولار.

تُعد شركة Paradigm، وهي من أبرز شركات الاستثمار في مجال العملات الرقمية، أكبر حاملي عملة HYPE التابعة لمنصة التداول اللامركزي Hyperliquid، إذ تمتلك أكثر من 19.14 مليون توكن تُقدّر قيمتها حاليًا بنحو 763 مليون دولار.

Looks like my previous theory about Paradigm holding 19M+ HYPE was right. This makes it almost a billion-dollar bet and places them as the top holder of HYPE. They currently hold 1.91% of the total supply and 5.73% of the circulating supply I originally estimated they held… — MLM (@mlmabc) November 7, 2025

رهان Paradigm الضخم على عملة HYPE

وفقًا لبيانات منصة التحليلات على السلسلة MLM، تمتلك شركة Paradigm ما يعادل 1.91% من إجمالي المعروض من عملة HYPE و5.73% من المعروض المتداول، ما يجعلها رسميًا أكبر حامل للعملة.

أفادت التقارير بأن Paradigm قامت بتجميع حيازاتها في 19 محفظة جديدة بتاريخ 7 نوفمبر، وهي خطوة يرى محللون أنها مرتبطة بحدث SONN القادم، المقرر أن يُغلق خلال 11 يومًا.

يأتي هذا التأكيد بعد أشهر من التكهنات بدأت في أغسطس، عندما رجّحت منصة MLM أن Paradigm بدأت في تجميع عملة HYPE بعد فترة وجيزة من حدث إنشاء التوكن (TGE). وتشير البيانات إلى أن عمليات الشراء تمت عبر شركتي Wintermute ولاحقًا FalconXGlobal على منصة Gate.io.

من المهم الإشارة إلى أن تحويلات تلك الكيانات تتطابق مع تصريحات Paradigm العامة حول احتفاظها بعملة HYPE منذ نوفمبر من العام الماضي.

تتبع الأثر على السلسلة

في شهر ديسمبر، جرى تحويل 4.18 مليون من عملة HYPE من منصة Wintermute إلى محفظة جديدة، ثم قُسمت إلى 10 محافظ فرعية، حصلت كل منها على ما بين 150 ألف و840 ألف توكن. كما سُجلت تحويلات إضافية في فبراير وأبريل، ليصل إجمالي العمليات إلى أكثر من 15 مليون توكن.

وأشارت منصة MLM إلى أن متوسط تكلفة شراء Paradigm يبلغ نحو 16.46 دولارًا لكل HYPE، ما يعني دخولًا استثماريًا بحوالي 315 مليون دولار. وبحسب السعر الحالي البالغ 39.32 دولارًا، فإن الشركة تُحقق أرباحًا غير محققة تتجاوز 440 مليون دولار، أي ما يعادل عائدًا ورقيًا يقارب 2.5 ضعف الاستثمار الأصلي. مع ذلك، لم تؤكد Paradigm علنًا حتى الآن امتلاكها لهذه الحيازات.

تفاعل السوق والتوقعات الفنية

تراجعت عملة HYPE بنسبة 15% خلال الشهر الماضي، أي بانخفاض قدره 33% عن أعلى مستوى سجلته عند 59.39 دولارًا. وعلى الرغم من هذا الهبوط، ما زالت العملة تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر العملات الرقمية بقيمة سوقية تبلغ 13.24 مليار دولار.

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن عملة HYPE تتحرك داخل قناة صاعدة متوازية، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 49.78، بينما بدأت إشارة MACD بالاستواء، ما يدل على دخول السوق في مرحلة توطيد.

في حال عودة الزخم الشرائي، قد تعيد العملة اختبار مستوى المقاومة العلوي للقناة بالقرب من 53 دولارًا. أما في حال كسر الدعم، فقد تهبط نحو الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند حول 35.89 دولارًا.