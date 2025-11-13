نقاط رئيسية:

شراكة إستراتيجية تجمع بين أكبر مؤسسةٍ مصرفيةٍ أمريكية وأكبر منصة كريبتو في الولايات المتحدة لتطوير البنية التحتية لعمليات الدفع المؤسساتية.

الانتقال من أنظمة المقاصة التقليدية بطيئة المعالجة إلى آليات تحويل فوريةٍ عبر البلوكتشين.

بنك JPMorgan يتقدم في تطوير عملة إيداع مقوّمة باليورو، بينما تعيد Coinbase تموضعها المؤسساتي عبر نقل مقرها إلى ولاية تكساس الداعمة للأعمال.

أطلقت JPMorgan Chase بشكلٍ رسمي عملة الإيداع القائمة على البلوكتشين جي بي إم كوين (JPM Coin) عبر شبكة الطبقة الثانية بيس (Base blockchain) التابعة لمنصة Coinbase والمبنية على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain)، وقد تم الإعلان عن الإطلاق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في خطوة تُعزّز التعاون بين أكبر بنك في الولايات المتحدة وأكبر منصة تداول عملات رقمية أمريكية.

ووفقاً للبيان الصادر عن Base على منصة X، بات النموذج التجريبي لعملة الإيداع بالدولار JPMD متاحاً الآن للتحويلات عبر البلوكتشين، كما أوضحَ الفريق أن العملة قد تتيح تنفيذ المعاملات المصرفية التجارية خلال ثوانٍ معدودة بدلاً من الأيام التي تتطلبها الأنظمة التقليدية.

From proof of concept to fully live. J.P. Morgan’s USD deposit token, JPMD, is now available for institutional transfers on Base. Moving money should take seconds, not days. Commercial banking is coming onchain. pic.twitter.com/cW6tMPLvsw — Base (@base) November 12, 2025

تعاون JPMorgan وCoinbase لتحديث منظومة عمليات الدفع المؤسساتية

تُمثل عملة جي بي إم كوين (JPM Coin) ودائع بالدولار الأمريكي محفوظة لدى بنك JPMorgan، ويتيح للعملاء المُؤسساتيين تنفيذ عمليات دفع شبه فورية وعلى مدار الساعة باستخدام تقنيات البلوكتشين بدلاً من أنظمة المقاصة التقليدية التي تستغرق عدة أيام. يأتي هذا الإطلاق بعدَ برنامج تجريبي سابق جمَع JPMorgan مع Mastercard وCoinbase وB2C2 بهدف اختبار قابلية التشغيل البيني بين البنوك ومنصات البلوكتشين لتحسين كفاءة التسوية.

بدورها، طوّرت وحدة Onyx -ذراع JPMorgan المختصة بمجال البلوكتشين والتي تم تغيير اسمها لاحقاً إلى Kinexys- هذا النظام بهدف تبسيط عمليات الدفع الدولية وتحسين عمليات تحويل السيولة، مستفيدةً من قدرات العقود الذكية في بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain). وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن JPMorgan عن شراكة منفصلة مع بنك DBS لتجربة تحويلات الودائع الممثلة رقمياً، ما يُعزّز توجّه البنك نحو توسيع اعتماد تقنيات البلوكتشين على مستوى شبكات التمويل العالمية.

ويعمل البنك على تطوير نسخةٍ من العملة مُقوّمة باليورو من العملة (JPME) بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية من الاتحاد الأوروبي. وقد أكّد ماليلا نافين (Mallela Naveen) -الرئيس العالمي المُشارك لوحدة Kinexys- تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية JPME تمهيداً لإطلاق النسخة الأوروبية من العملة.

Today @Coinbase is announcing our decision to leave Delaware and reincorporate in Texas. This decision was not made lightly, but we’ll always do what’s best for our customers, our employees, and our shareholders. 1/6 — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 12, 2025

في هذه الأثناء، كشفت شركة Coinbase عن خططها لنقل تسجيلها القانوني من ولاية ديلاوير إلى تكساس بعد موافقة المساهمين. وأوضح كبير المسؤولين القانونيين -بول جروال (Paul Grewal)- أنّ هذه الخطوة تهدف إلى الاستفادة من البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال في تكساس، وما تُوفره من مستوياتٍ أعلى من الحماية القانونية للكيانات المؤسساتية.

