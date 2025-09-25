المحاور الرئيسية

شركة تكنولوجيا المركبات الكهربائية تعتزم تشكيل لجنةٍ لإدارة مخاطر الأصول الرقمية برئاسة المدير المالي لمتابعة الاستثمارات.

سعر السهم ارتفع بنحو 80% هذا الأسبوع عقب الإعلان عن إنشاء خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) وقرارات التوظيف الإستراتيجية.

هذه الخطوة تتسق مع ازدياد اتجاهات التبني المؤسساتي المتزايدة للأصول الرقمية، والتي تشمل حدوث عمليات اندماج مؤخراً أسفرت عن ظهور كياناتٍ كبرى تحتفظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin).

وافق مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المركبات الكهربائية الصينية جويزي هولدينجز (Juizi Holdings) -ومقرها الصين- على تخصيص ما يصل إلى 1 مليار دولار من احتياطيات الشركة النقدية لإنشاء خزانة عملات رقمية.

فتبعاً لبيان صحفي صدر بالأمس 24 أيلول/سبتمبر، ستقتصر استثمارات الخزانة على أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بينانس (Binance)، فيما يُشترط الحصول على موافقة مجلس الإدارة للتوسع نحو أصول رقمية أخرى. من جانبها، أوضحت الشركة أنها لن تحتفظ ذاتياً بأصولها الرقمية، وأنها بصدد إنشاء “لجنةٍ خاصةٍ لإدارة مخاطر الأصول الرقمية” برئاسة المدير المالي هويجي جاو (Huijie Gao)، كما عينت الشركة دوج بيرجر (Doug Buerger) في منصب مدير العمليات الجديد، ليتولى قيادة مبادرة الخزانة الرقمية.

عن ذلك، صرّح بيرجر في بيانه أن شركة Juizi تعتبر الأصول الرقمية مخازن مستدامةً للقيمة والتحوّط من تقلبات عوامل الاقتصاد الكلي، وأضاف: “نحن لا نسعى إلى الانخراط في أنشطة تداولٍ أو مضارباتٍ قصيرة الأجل”.

شركة جويزي تنضم إلى قائمة الشركات العالمية التي تعتمد احتياطيات الكريبتو

يبدو أن هذه المستجدات حفزت انطلاقة قوية لسعر سهم شركة جويزي (JZXN) الذي سجّل ارتفاعاً -حتى وقت الكتابة- بنسبةٍ تقارب 80% في أسبوع، بينما ارتفع بنحو 5% في آخر جلسةٍ بعد أن لامس مكاسب يومية بلغت 26% مع افتتاح جلسة تداول أسواق الولايات المتحدة قبل أن يستقر عند مستواه الحالي.

تأتي هذه الخطوة ضمن موجةٍ متناميةٍ من المؤسسات التي تتبنى إستراتيجيات الاحتفاظ بالعملات الرقمية في خزائنها، فتبعاً لما أورده موقع Coinspeaker بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر استحوَذت شركة Strive Inc. للخدمات المالية على شركة التكنولوجيا الطبية Semler Scientific في صفقةٍ دمجت بين خزائن الكريبتو لدى الطرفين، ما جعل الكيان الجديد يحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً بين أكثر المؤسسات احتفاظاً بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) .

من جانب آخر، تقدمت حكومة قيرغيزستان مؤخراً بمشروع قانون يتيح -في حال إقراره- إنشاءَ احتياطيات كريبتو خاصةٍ بالدولة وتوفير تشريعاتٍ تنظيمية شاملةٍ للأصول الرقمية، كما طرح مشرّعو الفلبين تشريعاً جديداً في آب/أغسطس لإنشاء احتياطي وطني من عملة بيتكوين (Bitcoin) من المقرّر الاحتفاظ بها لمدة 20 عاماً، مع الالتزام بشراء نحو 2,000 عملة BTC سنوياً ولمدة 5 أعوام على الأقل.