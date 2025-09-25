من جهتهم، يقوم المستثمرون الأوائل بدعم المشروع بفضل سرعته في رصد الفرص المربحة، وإيماناً منهم بقدرته على تقليل مخاطر التداول الانفعالي والانجرار خلف العواطف.

كما يُعد شراء عملة سنورتر (Snorter) خلال الاكتتاب حافزاً أساسياً للاستثمار المبكر، حيث يتمتع مالكو العملة الأوائل برسوم تداول مخفضةٍ قدرها 0.85%، ويُمثل هذا جزءاً بسيطاً من الاستخدامات الوظيفية للعملة التي تميز روبوت سنورتر عن بقية المنافسين مثل مايسترو (Maestro) وبانانا غان (Banana Gun) وتروجان (Trojan).

وتتوفر عملة سنورتر (Snorter) للشراء حالياً بسعر 0.1053$، وتستعد لإحداث صدمةٍ كبيرة عند إدراجها في منصات التداول بدليل تفوّق اكتتابها بمقدار 2.7 مليون دولار على اكتتاب عملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA) المُنافسة وتبقي 26 يوماً لجمع المزيد من التمويل.

وفقاً لذلك، ما يزال هناك وقت للمشاركة وشراء عملة سنورتر (Snorter) بالسعر المخفّض قبل ارتفاعه عند إدراجها في منصات التداول.

كيفية تجنب التحول إلى سيولة لانسحاب الحيتان: عملة سنورتر (Snorter) تساعد المستثمرين الصغار على التحرك المبكر

تُعَد المشاركة المبكرة عاملاً حاسماً في تداول عملات الميم؛ حيث تذهب أكبر العوائد إلى المستثمرين الأوائل، لكنَّ هذه المهمة ليست سهلة بالنسبة للمتداولين الصغار.

وعادةً ما يفوت الأوان بمجرّد انتشار اسم العملة الجديدة على منصة X (تويتر سابقاً) ومجموعات تيليجرام، بعد أن أمنت الحيتان (كبار المستثمرين) مراكزَها بالفعل، وينتهي الأمر بالمتداولين الصغار كسيولةٍ للانسحاب.

على سبيل المثال، نجحت عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بتحويل الرهانات الصغيرة للمستثمرين الأوائل إلى ثرواتٍ كبيرة، لكنّ المشاركين المتأخرين الذين انضموا خلال الذروة السعرية في عام 2021 لم يختبروا سوى الخسارة في الأعوام التالية.

المصدر: موقع TradingView

من جهةٍ أخرى، تتيح عملة سنورتر (Snorter) سرديةً معاكسةً بالنسبة للمستثمرين الصغار وتُساعدهم على المشاركة المبكرة بدلاً من ملاحقة ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم روبوت سنورتر برصد الفرص تلقائياً بناءً على معايير حقيقيةٍ تشمل مسح السيولة والتحقق من العقود وتصفية احتيالات سحب البساط (سحب السيولة)، ما يؤدي إلى تجنب ضجيج السوق واختيار المشاريع الجديدة الأكثر أماناً.

هنا، يقوم روبوت سنورتر (Snorter) بمسح مجمّعات عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) ويتتبع المعاملات المُعلقة بشكلٍ لحظي لرصد السيولة الجديدة وإطلاقات العملات بمجرد ظهورها، ما يمنح المتداولين الصغار إمكانية الاستثمار المبكر وفرصةً لبيع العملات خلال ذروتها السعرية.

ما الذي يميز سنورتر (Snorter) عن بقية روبوتات التداول؟

ما الأسباب التي قد تدفعكم لاستخدام روبوت سنورتر (Snorter) بدلاً من المنافسين الآخرين على تيليجرام الذين يُوفرون نفس المزايا؟ يضجُّ السوق بالفعل بأسماء كبيرة مثل روبوتات مايسترو (Maestro) وبانانا غان (Banana Gun) وتروجان (Trojan) التي تتصدّر المشهد.

ويُعَد مايسترو من أوائل المساهمين في انتشار التداول على تيليجرام بفضل نموذج اشتراكه ودعمه لعدة شبكات بلوكتشين، فيما اشتهرَ روبوت بانانا غان بالرصد فائق السرعة للفرص وعملته التي تُشارك الأرباح، بينما هيمن روبوت تروجان على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بفضل التنفيذ السريع للصفقات ومكافآت استرداد الأموال دون أن يمتلك عملة خاصة به.

على العكس ممّا سبق، قام روبوت عملة سنورتر (Snorter) بتمييز نفسه عن المنافسين في القطاع من خلال أدنى رسوم في السوق على الإطلاق، حيث تتقاضى معظم روبوتات التداول رسوم 1% لقاء كل معاملةٍ، لكنّ مُستخدمي روبوت سنورتر يدفعون رسوماً قدرها 0.85% لمجرّد امتلاكهم عملته، وهذا يعني الاحتفاظ بأرباحٍ أكثرَ من كل معاملةٍ بدلاً من تقديمها لروبوت التداول.

تمَّ بناء روبوت سنورتر (Snorter) للعمل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ما يمنحه سرعة تروجان إلى جانب وجود خططٍ للتوسع إلى بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وغيرها من شبكات البلوكتشين القائمة على آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) كما فعل روبوت مايسترو، وهذا يعني توفير معاملاتٍ فائقة السرعة للمتداولين حالياً مع خارطة طريقٍ للتوسع في السوق مستقبلاً.

كذلك، تُكافئ عملة بانانا غان (Banana Gun) مالكيها بجزءٍ من عوائد الرسوم، فيما تعتمد عملة سنورتر (Snorter) على مزايا التداول المتعددة التي تشمل خصم الرسوم والرصد غير المحدود ومكافآت الرهن وحقوق الحوكمة والتحليلات المتقدمة، ما يجعل العملة أداةً عملية وليس مجرّد أصلٍ للاستثمار.

باختصار، يجمع روبوت سنورتر (Snorter) بين سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وتنوّع روبوت مايسترو وقوة رصد روبوت بانانا غان، إلى جانب توفير أقل الرسوم وعملةٍ غنيةٍ بالاستخدامات الوظيفية.

ما الذي يتلو إدراج عملة سنورتر (Snorter)؟

يقترب اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) من نهايته المقررة بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر، وتتجه الأنظار إلى سير عملية التطوير والخطوات التي يتخذها المشروع نحو صدارة روبوتات التداول في القطاع. وقد دخلت عملة سنورتر (Snorter) في المرحلة الثانية من خارطة الطريق، والتي تشمل حدث توليد العملات (TGE) واستلامها، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية المجتمعية للروبوت وتطبيق حل الربط بين شبكات البلوكتشين.

أما المرحلة الثالثة، فتشمل التوسع إلى شبكات البلوكتشين القائمة على آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، إلى جانب طرح المزايا ضمن تطبيق تيليجرام وإطلاق لوحةِ معلومات المستخدمين توسيعَ البنية التحتية على البلوكتشين وتطوير النظام التقني.

ويعمل الفريق حالياً على تحسين مزايا السحب ونسخ التداول، حيث تخضع عمليات السحب إلى اختبار ضغطٍ لضمان حساب الرسوم وتدفّق المُعاملات بسلاسةٍ، فيما يخضع نَسخُ التداول إلى تحسينات الكفاءة للسماح بسير الإطلاقات الكبيرة بسهولةٍ ويسر.

وتتقدم عملة سنورتر (Snorter) بسرعةٍ فائقةٍ وتعمل على تحسين تقنيتها والاستعداد للإدراج وإطلاق المزايا الجديدة خلال الفترة المقبلة، وقد ساهمت هذه الوتيرة السريعة بإقناع المؤثر Borch Crypto الذي يؤمن بإمكانية ارتفاع سعر العملة بمقدار 50 ضعفاً عند الإدراج.

26 يوماً تبقت على نهاية اكتتاب عملة سنورتر (Snorter)

يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع سنورتر (Snorter) وشراء عملة سنورتر (Snorter) مقابل عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

وللحصول على أفضل تجربةٍ ممكنةٍ؛ يُنصح باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) ذاتية الوصاية والمتوافقة مع بروتوكول WalletConnect؛ وتُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin).

هنا، ستظهرُ أرصدتكم المُشتراة خلال الاكتتاب ضمن تطبيق المحفظة مباشرةً، ما يُسهّل استلامها فور بدء التوزيع، كما يحظى مالكو عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) بوصولٍ حصري إلى مشاريع الكريبتو الجديدة حديثة الإطلاق عبر قسم “العملات المنتظرة” (Upcoming Tokens).

أخيراً، يُمكنكم تحميل تطبيق محفظة Best Wallet من متجري Google Play وApple App Store، والانضمام إلى مجتمع عملة سنورتر (Snorter) على X وإنستجرام وزيارة الموقع الرسمي للاطلاع على التفاصيل.

