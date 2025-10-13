أبرز النقاط:

أشاد روبرت كيوساكي بقرار ترامب السماح بإدراج العملات الرقمية والأصول البديلة في خطط التقاعد 401(k).

قال إن هذه الخطوة ستجعل الأميركيين أكثر استقرارًا ماليًا على المدى الطويل.

يخطط كيوساكي لزيادة استثماراته في البيتكوين والإيثريوم والذهب والفضة والنفط والعقارات.

أبدى الكاتب الأكثر مبيعًا والمستشار المالي روبرت كيوساكي دعمًا قويًا لقرار دونالد ترامب السماح بإدراج العملات الرقمية وغيرها من الأصول البديلة ضمن خطط التقاعد 401(k)، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد الناس على تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى الطويل.

وفي منشور حديث على منصة X، قال المليونير إنه يُعجب بترامب لموقفه ضد النخب المالية التي – بحسب تعبيره – استغلت الطبقة العاملة عبر أنظمة التقاعد التقليدية.

I LOVE TRUMP: We wrote two books together for many reasons. One of those reasons is because the rich investment bankers who control the stock and bond markets are screwing the working class via the workers 401-Ks. Even Warren Buffet has been admitting Baby-boomers are… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 13, 2025

وأضاف أن أدوات الاستثمار التقليدية لم تعد توفر الحماية للعمال من التضخم أو تقلبات الأسواق.

نهج ترامب الداعم للكريبتو

منذ عودته إلى منصبه، قدّم ترامب نفسه كحليف قوي لصناعة العملات الرقمية، إذ أطلق عملته الخاصة من نوع “ميم كوين” وعيّن جهات تنظيمية مؤيدة للكريبتو. كما قامت إدارته بحل الوحدة التنفيذية التابعة لوزارة العدل والمسؤولة عن مراقبة الأصول الرقمية.

وفي أغسطس، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء أطر قانونية تتيح لمديري خطط التقاعد 401(k) تقديم استثمارات في الأصول البديلة، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأشار كيوساكي إلى أن هذه الخطوة ستساعد الموظفين ورواد الأعمال على بناء ثروة حقيقية، موضحًا أن المبادرة تتيح لمزيد من الأشخاص، خصوصًا أولئك خارج نفوذ وول ستريت، تنويع محافظهم المالية والاستعداد لاقتصاد عالمي متغير.

نتيجة لذلك، يخطط كيوساكي لمواصلة زيادة استثماراته في البيتكوين والذهب والفضة والنفط والماشية والعقارات.

استراتيجية روبرت كيوساكي الاستثمارية في مواجهة “المال المزيف”

مع تراجع الدولار الأميركي بنحو 10٪ أمام العملات الرئيسية في عام 2025، يستمر تآكل الثقة في الأنظمة النقدية التقليدية.

يُعد روبرت كيوساكي من أبرز الداعمين للبيتكوين والإيثريوم كأدوات تحوّط طويلة الأجل ضد ما يسميه “المال المزيف” وضعف العملات الورقية. ويهدف إلى جمع 100 بيتكوين بحلول نهاية العام، متوقعًا أن تصل أكبر عملة رقمية إلى مليون دولار بحلول عام 2035.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح كيوساكي البالغ من العمر 78 عامًا بأن نموذج المحفظة التقليدي 60/40 (60٪ أسهم، 40٪ سندات) “انتهى منذ عقود”، مؤكدًا أن الأصول البديلة مثل العملات الرقمية والمعادن الثمينة أصبحت اليوم المفتاح الحقيقي للاستقلال المالي.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية بنسبة 78٪ خلال العام الماضي ليصل إلى قيمة سوقية قدرها 3.9 تريليونات دولار وقت كتابة التقرير، فيما يرى كثير من المحللين أن هذه الفترة تمثل فرصة مناسبة لدخول السوق، خصوصًا للمستثمرين الباحثين عن أفضل العملات الرقمية للشراء في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.