نقاط رئيسية

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرتدُّ للأعلى بنسبة 8% مُسجلاً 4,150$ بعد تراجعه الحاد إثر موجة تصفية الجمعة الماضية، مع جمع عناوين محافظ مرتبطةٍ بشركة بيتماين (Bitmine) أرصدةً منها بقيمة 480 مليون دولار.

بيانات البلوكتشين تُظهر سحبَ 128,718 عملة إيثيريوم (Ethereum) من منصتي فالكون إكس (FalconX) وكراكن (Kraken) إلى عناوين محافظ مرتبطةٍ بشركة Bitmine (BMNR).

أنشطة التجميع المؤسساتي خلال التقلبات تُوحي بتجدد الثقة، ما قد يُسرّع ارتداد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) باتجاه 4,200$.

ارتدَّ سعرُ عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 8% ليبلغ 4,150$ أمس الأحد الموافق 12 تشرين الأول/أكتوبر بعد تراجعه إلى 3,652$ في آخر 24 ساعة، كما ازدادت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية بنسبة 4%، وقد وجَدَ المتداولون نقاط دخولٍ إستراتيجية بعد موجة التصفية الحادة يوم الجمعة، حيث بادرت عناوين محافظ مرتبطةٍ بمؤسسة خزانة العملة -شركة بيتماين (Bitmine)- إلى استغلال موجة التراجع لشراء العملة بأسعار مخفضة.

شركةBitmine تستغل فرصة التراجع للشراء مع ارتداد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) باتجاه 4,200$

نبهت منصة تحليلات العملات الرقمية Lookonchain أمس الأحد الموافق 12 تشرين الأول/أكتوبر متابعي حسابها البالغ عددهم 645,000 متابع إلى سلسلة تحويلاتٍ ضخمة من أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى عناوين مَحافظ مرتبطةٍ بشركة Bitmine، ويبدو أن الشركة انتهزت فرصة موجة التراجع لشراء 128,718 عملة ETH (بقيمةٍ توازي 480 مليون دولار).

وتبعاً للمنشور، تلقّت ستُّ مَحافظ جديدة مُرتبطةٍ بالشركة مجتمعةً ما قدره 128,718عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمةٍ تقارب 480 مليون دولار- من منصتي FalconX وKraken أمس الأحد.

وعلى الرغم من بقاء هذه المعاملات غير مؤكدة بانتظار انطلاق جلسة التداول الأمريكية اليوم الإثنين، فقد لفت النشاط على البلوكتشين انتباه المتعاملين في السوق، وقد تكتسب عملة إيثيريوم (Ethereum) زخمَ ارتفاع إضافي قريباً مع تسابق المتداولين إلى تأكيد المعلومات المتعلقة بشركة Bitmine وغيرها من مؤسسات خزانة العملة المدرجة في البورصة، والتي استغلت فرصة التراجع للشراء.

وفي حال تأكدت هذه الأخبار، قد تشجع أنشطة شراء شركة Bitmine المكثفة كبار مالكي العملة الآخرين على معاودة اعتراك السوق مجدداً، ما قد يسرّع وتيرة التعافي من موجة البيع المدفوعة بالذعر الناتج عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum): انعكاس محتمل للمسار إذا نجح الثيران بدفع السعر لاختراق حاجز 4,244$

يحتاج سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى اختراق الحد الوسطي لنطاق بولينجر (Bollinger) وخط متوسط الحركة البسيط بمدى 20 يوماً (SMA-20) عند 4,244$ من أجل تأكيد انعكاس المسار الهابط، لكنّ تشكل نمط الوتد الصاعد ينذر بإمكانية حدوث موجة تصحيح لإعادة اختبار مستوى 3,179$، بانتظار تغيّر الوضعية الحالية.

كما ارتدت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة إيثيريوم (Ethereum) عن نطاق البيع الزائد لتستقرَّ أعلى نطاق 50 الوسطي بقليل في دلالةٍ على تحسّن الزخم بانتظار تأكيد ترجيح المسار الصاعد.

وفق هذا السيناريو المبشر، يُمكن لحدوث إغلاق يومي أعلى حاجز 4,244$ والاستقرار أعلاه تشجيع الثيران (المضاربين على الارتفاع) على فتح صفقات مضاربةٍ جديدة وإجبار الدببة (المضاربين على الانخفاض) على إغلاق صفقاتهم بخسارة، ما يتيح متسعاً لملامسة الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 4,753$.

في المقابل، قد يؤدي فشل السعر في استعادة مستوى 4,244$ إلى مرور سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بموجة تصحيح تدفعه لإعادة اختبار مستوى 3,734$، وربّما 3,179$ إذا اشتدت ضغوط البيع.

حصيلة اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) تتجاوز 3.5 مليون دولار مع عودة الاستثمار المؤسساتي في عملة إيثيريوم (Ethereum)

مع ورود تقارير تفيد بمسارعة مشترين مؤسساتيين من أمثال شركة Bitmine إلى شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) استغلالاً لموجة الانخفاض، اتجه متداولون أفراد للاستثمار في عملات مشاريع واعدة كعملة مشروع ماكسي دوج (Maxi Doge)، والتي تتيح لمُحبي المخاطرة من المتداولين مضاعفة مكاسبهم المحتملة بنحو 1,000 ضعفٍ دون وضع حد لإيقاف الخسائر.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

نجح اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) حتى الآن بجمع تمويلٍ بقيمةٍ تجاوزت 3.5 مليون دولار من مستهدفه البالغ 3.8 مليون دولار لهذه المرحلة، حيث تتوافر العملة للشراء الآن بسعر 0.0002625$، وما يزال بإمكان المستثمرين الأوائل شراء العملة عبر زيارة الموقع الرسمي للاكتتاب قبل ارتفاعه المقرر في أقل من 18 ساعة.