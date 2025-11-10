البنوك الكورية تتعاون مع شركات التقنية لتطوير خطط العملات المستقرة

أبرز النقاط

البنوك الكبرى في كوريا تتعاون مع شركات Naver وKakao وSamsung لتسريع تطوير العملات المستقرة.

تجاوزت معاملات العملات المستقرة 60 تريليون وون رغم غياب القوانين الواضحة.

تخطط الجهات التنظيمية المالية لطرح مشروع قانون خاص بالعملات المستقرة قبل نهاية عام 2025.

أكدت البنوك الكورية الكبرى وشركات التكنولوجيا الرائدة عزمها على السيطرة في سوق العملات المستقرة. ووفقًا لتقارير The Korea Times، تشكل مجموعات التمويل KB وShinhan وHana وWoori تحالفات مع شركات Naver وKakao وSamsung Electronics لتسريع تطوير وإصدار العملات المستقرة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تجاوزت فيه معاملات العملات المستقرة في كوريا 60 تريليون وون (نحو 41.15 مليار دولار)، رغم غياب التشريعات الرسمية لتنظيمها.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية بحلول أواخر عام 2025، لوضع إطار تنظيمي واضح لإصدار وإدارة العملات المستقرة.

وقال أحد المطلعين على القطاع لـ The Korea Times إن “التحالفات مع شركات التكنولوجيا الكبرى ضرورية، لأن تطوير التكنولوجيا المطلوبة سيستغرق وقتًا طويلًا من البنوك بمفردها”.

التقاطع بين البنوك والتقنية الكبرى

تتبنّى المجموعات المالية الأربع الكبرى في كوريا استراتيجيات مختلفة في سوق العملات المستقرة. فقد عقدت مجموعات KB وShinhan وHana شراكات مع شركة Naver، وتعمل على تطوير منتجات مالية رقمية مشتركة، مع بحث فرص التعاون المحتملة مع شركة Dunamu، المشغّلة لمنصة Upbit، أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية. ومن اللافت أن هناك محادثات اندماج جارية بين Naver وDunamu.

في المقابل، تعمل Woori Bank كمشغّل حصري لخدمة Samsung Wallet Money ونظام النقاط، في تكامل مباشر مع منظومة Galaxy، ما قد يجعل Samsung من بين الشركات التقنية القليلة عالميًا القادرة على إصدار وإدارة عملات مستقرة على نطاق واسع.

كما تطوّر الشركات التابعة لهذه المجموعات، بما في ذلك أقسام البطاقات الائتمانية والتأمين وإدارة الأصول، خدمات مرتبطة بالعملات المستقرة مثل إدارة الاحتياطي، وربط التحويلات، وحفظ الأصول الرقمية.

ووفقًا للتقارير السابقة، تستعد شركة KakaoBank، التابعة لمجموعة Kakao والعاملة رقميًا فقط، لدخول سوق العملات المستقرة من خلال دراسة حلول الإصدار والحفظ، فيما شكّلت Kakao فريق عمل مخصصًا لهذا المجال.

الأسهم ترتفع والعملات الرقمية تتراجع

في المقابل، سجّل مؤشر KOSPI مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 4200 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداول في أكبر خمس بورصات عملات رقمية في كوريا بأكثر من 80% على أساس سنوي، من 17.1 تريليون وون في نهاية عام 2024 إلى نحو 3.2 تريليون وون منتصف عام 2025.

According to CryptoQuant CEO Ki Young Ju, South Korea’s stock index KOSPI has hit an all-time high, while trading volume on Korean crypto exchanges has dropped to a record low. He agreed with an analyst suggesting that the South Korean president is actively boosting the stock… pic.twitter.com/z032aaTp0V — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 4, 2025

وقال الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant كي يونغ جو إن ارتفاع مؤشر KOSPI جاء مدفوعًا بحوافز حكومية تستهدف توجيه رؤوس الأموال بعيدًا عن القطاعات الساخنة مثل العقارات والعملات الرقمية.