انتعاش سعر عملة زي كاش (Zcash-ZEC) مع تجاوز قيمة العقود المفتوحة مليار دولار

نقاط رئيسية

ارتدَّ سعر عملة زي كاش (Zcash) بنسبة 3% إلى 611$ بعد أن أوقفت عملية التصحيح يوم السبت بنسبة 4% سلسلة المكاسب التي استمرت لمدة 8 أيام.

تجاوزت قيمة العقود المفتوحة الآجلة لعملة زي كاش (Zcash) المليار دولار، مشيرةً إلى زيادة نشاط المضاربة واحتمال زيادة التقلب.

وتشير المؤشرات الفنية إلى زخم متباين، حيث يستعد كلٌّ من الثيران (المضاربون على ارتفاع السعر) والدببة (المضاربون على انخفاض السعر) لفرض السيطرة، وذلك عقب ارتفاع نسبته 90% أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

انتعش سعر عملة زي كاش (Zcash) بنسبة 3% ليستقر عند 611$ يوم الأحد الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ويُعوض ذلك جزءاً من الخسائر التي تكبدها يوم السبت بنسبة 4% والتي أنهت سلسلة مكاسب استمرت 8 أيام. جاء هذا بعد أن قفز سعر العملة بنسبة 90% خلال أول 8 أيام من تشرين الثاني/نوفمبر، مُتحدياً اضطرابات قطاع الكريبتو بأكمله مع تراجع أسعار كلٍّ من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى أدنى مستوياتهما منذ عدة أشهر.

ولم يؤدِ تصحيح سعر عملة زي كاش (Zcash) القصيرُ الأمد إلى خفض حماس المتداولين المضاربين، حيث ارتفع حجم عقود المشتقات المفتوحة لعملة زي كاش (Zcash) إلى أكثرَ من مليار دولار يوم الأحد، بزيادة نسبتها 1.4% خلال 24 ساعة، أي ما يُعادل حوالي 14 مليون دولار في صفقاتٍ جديدة للمُضاربة على ارتفاع السعر أو انخفاضه.

مع ذلك، تعكس نسبة مراكز المضاربة على ارتفاع السعر مقابل نظيرتها المُضاربة على انخفاضه – المتوازنة بدقةٍ عند 1.006- انقسام الاستثمارات الأخيرة بالتساوي بين الثيران الذين يتوقعون حدوث المزيد من الارتفاع والدببة الذين يُراهنون على حالة الإنهاك بعد التوقف الأخير. ولا تزال توقعات سعر عملة زي كاش (Zcash) على المدى القريب غير واضحةٍ، حيث يترقب المتداولون مؤشرات اقتصاد كلي جديدة للأسبوع القادم.

توقعات سعر عملة زي كاش (Zcash): هل يُمكن أن يحافظ السعر على مكاسبه البالغة 90% في تشرين الثاني/نوفمبر؟

تشير الحركة السعرية لعملة زي كاش (Zcash) إلى علاماتٍ تدل على الاستقرار النسبي بعد الارتفاع الحاد في بداية الشهر. ويكشف المخطط البياني اليومي أن السعر يتحرك ضمن النطاق العلوي لمؤشر بولينجر (Bollinger Band) ويحوم حول 610$، وهو أقل قليلاً من مقاومة النطاق العلوي البالغة 667$.

من جهته، يظل مؤشر MACD ضمن المنطقة الإيجابية، فيما يتوضع الخط الأزرق فوق خط الإشارة عند 101.55 مقابل 82.91، ما يدل على أن الزخم الأساسيَّ لا يزال إيجابياً ولكنّه مُعرّضٌ لخطر التراجع عند ضعف حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يشير قِصَرُ أعمدة المخطط البياني إلى تراجع ضغط الشراء عقبَ الحركة الصاعدة الأخيرة.

في الوقت نفسه، يُسجل مؤشر التدفق النقدي (MFI) قراءةً عند 71.17 أي أعلى قليلاً من علامة الشراء الزائد، ويعني ذلك أنّ الاستثمارات الجديدة ما تزال قوية ولكنّها قد تضعف قريباً مع قيام المتداولين بجني الأرباح أو تغيير مراكزهم. في العادة، يتبع ذلك قراءة مستمرة فوق 70 تشير إلى تصحيحاتٍ قصيرة المدى أو مراحل استقرار نسبي للأسعار.

أما في الجهة الصاعدة، سيؤكد الإغلاق اليومي الواضح فوق مستوى 667$ على استمرار الاتجاه، ويُحفز ارتفاع سعر العملة إلى 750$، يليه 820$ كهدفٍ رئيسي تالٍ في حالة الارتفاع. في الجهة الأخرى، سيؤدي فشل الدفاع عن منطقة 560$-580$ بالقرب من الخط الأوسط لمؤشر بولينجر إلى تراجع السعر نحو مستوى 500$.