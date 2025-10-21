ارتفاع عملة LINK بنسبة 10٪ مع اندفاع الحيتان للشراء: والمحللون يتوقعون مزيدًا من الصعود

أبرز النقاط:

ارتفعت عملة LINK بنسبة 10٪ خلال 24 ساعة مع زيادة واضحة في نشاط الحيتان.

تم سحب أكثر من 116 مليون دولار من عملات LINK من البورصات منذ 11 أكتوبر.

وسّعت Chainlink شراكاتها الكبرى مع Swift وDTCC وEuroclear.

سجّل الرمز الأصلي لشبكة Chainlink) LINK) عودة قوية، إذ ارتفع بنحو 10٪ خلال 24 ساعة مع تضاعف حجم التداول.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع عمليات تجميع مكثفة من قبل الحيتان وصعود عام في سوق العملات الرقمية بتاريخ 20 أكتوبر.

وفقًا لبيانات Lookonchain، قامت 30 محفظة جديدة بسحب ما مجموعه 6.25 مليون عملة LINK منذ 11 أكتوبر، حين تراجع السعر إلى 16.67 دولارًا.

Insane accumulation! 30 new wallets have withdrawn 6,256,893 $LINK($116.7M) from #Binance since the 1011 market crash. pic.twitter.com/uI26RW1hq6 — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2025

وتُقدّر قيمة هذه المشتريات بنحو 116.7 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر موجات التجميع منذ أوائل عام 2023.

وأشار المحلل البارز تيد إلى نشاط الحيتان، مؤكدًا أنه زاد من حيازته لعملة LINK بعد ارتفاع الطلب من كبار المستثمرين.

Onchain data shows a lot of players accumulating $LINK. Bought some spot. ✌️ pic.twitter.com/Xfm2HEtkvt — Ted (@TedPillows) October 20, 2025

شراكات كبرى تعزز التوجه الصعودي

تُظهر بيانات DefiLlama أن Chainlink تواصل هيمنتها على قطاع الأوركل، إذ تؤمّن حاليًا 475 بروتوكولًا بإجمالي قيمة مؤمّنة يتجاوز 62 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 62٪ من حصة السوق. في المقابل، يأتي منافسها الأقرب Chronicle متأخرًا بقيمة 10 مليارات دولار فقط.

كما عزّز تقرير الربع الثالث الصادر في 17 أكتوبر ثقة المستثمرين، بعدما كشفت الشركة عن شراكات استراتيجية مع كل من Swift وشركة المقاصة والإيداع (DTCC) بهدف جسر الفجوة بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكشين.

إلى جانب ذلك، تتعاون Chainlink Labs مع وزارة التجارة الأمريكية لإدخال البيانات الحكومية إلى البلوكشين، ما يعزز مكانتها كرائدة في ترميز الأصول الواقعية.

السعر يستهدف 20 دولارًا إذا استمر الزخم

يتداول سعر عملة LINK حاليًا عند حوالي 18.84 دولارًا بقيمة سوقية تبلغ 12.75 مليار دولار.

على الرسم البياني اليومي، تُظهر مؤشرات بولينجر باند توسعًا مع اختبار السعر للحد الأوسط (المتوسط المتحرك لـ20 يومًا)، ما يشير إلى زيادة في التقلبات. ويُتوقع أن اختراق الحد العلوي قرب 20 دولارًا سيؤكد استمرار الاتجاه الصعودي.

في المقابل، فإن الارتداد من الحد العلوي قد يدفع العملة الرقمية للعودة نحو مستوى الدعم عند 16.5 دولارًا.

أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فقد ارتفع إلى 45، مما يعكس زخمًا محايدًا مائلًا للصعود. وإذا واصل المؤشر ارتفاعه، فقد يشير ذلك إلى عودة قوة الشراء، بينما الهبوط دون 40 قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح قصيرة الأجل.

ويرى المحللون أن عملة LINK قد تكون التالية التي تشهد انفجارًا سعريًا. ففي الإطار الزمني أربع ساعات، نجحت العملة في كسر خط الاتجاه الهابط وتتحرك حاليًا قرب دعم أسبوعي عند 17.45 دولارًا.

📊 $LINK 4H Outlook$LINK has broken out of its short-term bearish trendline, but price is still hovering just below the weekly key level. ⚡ If it can bounce from this support zone and close above $17.5, we could see a retest of the $20 zone in the short term. 👀 pic.twitter.com/EydVZYQUFq — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) October 20, 2025

ووفقًا لمنصة CryptoPulse، إذا ارتدت عملة LINK وأغلقت بثبات فوق هذا المستوى، فقد يشهد المتداولون إعادة اختبار لمنطقة 20 دولارًا في المدى القريب.