صناديق بيتكوين وإيثيروم تصل إلى مستثمري المملكة المتحدة

أبرز النقاط:

أصبح صندوق iShares Bitcoin ETP من BlackRock، المدعوم فعليًا بعملة BTC والمحفوظ عبر Coinbase، متاحًا الآن للمستثمرين في المملكة المتحدة.

أطلقت شركات 21Shares وWisdomTree وBitwise صناديق BTC وETH ETPs برسوم إدارة منخفضة.

يمكن الآن للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه المنتجات عبر وسطاء وحسابات منظمة داخل المملكة المتحدة مثل ISAs وSIPPs.

مديرو الأصول العالميون مثل BlackRock و21Shares وWisdomTree وBitwise فتحوا المجال أمام المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة للوصول إلى منتجات Bitcoin وEthereum المتداولة في البورصة (ETPs).

سيُدرج صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لـ BlackRock في بورصة لندن (LSE)، وتُدعَم أسهمه فعليًا بعملة البيتكوين (BTC) المحفوظة عبر Coinbase.

حقق هذا الصندوق بالفعل نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة، حيث أصبح أسرع صندوق استثماري في التاريخ يقترب من 100 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة خلال 18 شهرًا فقط من إطلاقه.

وقالت جين سلون، رئيسة حلول المنتجات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في BlackRock:

“تم بناء المنتج على بنية تحتية مؤسسية تتيح للمستثمرين في المملكة المتحدة التعرض للبيتكوين بثقة، مع ضمان الحفظ الآمن والرقابة التنظيمية الصارمة.”

يأتي هذا التطور بعد 12 يومًا فقط من رفع هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) الحظر الذي استمر أربع سنوات على وصول المستثمرين الأفراد إلى الملاحظات المتداولة في البورصة الخاصة بالكريبتو (ETNs).

ونتج عن ذلك انفتاح السوق أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، مع انضمام شركات إدارة أصول أخرى إلى سباق الإدراج.

تسابق كل من 21Shares وBitwise وWisdomTree لإطلاق صناديق Bitcoin وEthereum المتداولة في البورصة (ETPs).

في يوم الاثنين 20 أكتوبر، أدرجت 21Shares منتجين مدعومين فعليًا لكل من البيتكوين والإيثريوم في بورصة لندن (LSE)، مع إضافة خدمة Staking لمنتجات الإيثريوم وخفض رسوم الإدارة إلى 0.1% لبعض العروض.

يأتي هذا الإعلان بينما تسعى الشركة أيضًا للحصول على موافقة لإطلاق صندوق ETF خاص بـ Dogecoin في الولايات المتحدة.



كانت 21Shares قد طرحت العام الماضي منتجاتها من صناديق الكريبتو للمستثمرين المؤسسيين في المملكة المتحدة، حيث استحوذت وفقًا للشركة على 70% من إجمالي التداولات في بورصة لندن.

أما WisdomTree فقد أدرجت صناديق Bitcoin وEthereum المدعومة فعليًا على بورصة لندن أيضًا، برسوم تبلغ 0.15% و0.35% على التوالي، بعد أن قدمت سابقًا منتجات مؤسسية مماثلة في السوق البريطاني.

من جانبها، أعلنت Bitwise خططها لإدراج صناديقها الخاصة بـ Bitcoin وEthereum في بورصة لندن يوم الثلاثاء، مع خصم رسوم إلى 0.05% على صندوق Core Bitcoin ETP لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يُذكر أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) كانت قد حظرت في عام 2021 بيع وتسويق وتوزيع مشتقات الكريبتو والملاحظات المتداولة في البورصة (ETNs) للمستثمرين الأفراد.

ومع التحول التنظيمي الأخير، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة الوصول إلى هذه المنتجات عبر وسطاء ومنصات استثمار خاضعة للرقابة مثل حسابات التداول القياسية وحسابات ISA وSIPP ذات المزايا الضريبية، وفقًا لتصريحات WisdomTree يوم الاثنين.

هذا التحديث يجعل الإطار التنظيمي البريطاني أقرب إلى أسواق مثل الولايات المتحدة وكندا وهونغ كونغ والاتحاد الأوروبي، مع بقاء الحظر على المشتقات الرقمية الأوسع نطاقًا ساريًا حتى الآن.