نقاط رئيسية

سعر عملة ريبل (Ripple) يتمكن من الاحتفاظ بمستوى دعم 2.00$ الحرج وسط تجدد ضغوط الشراء.

المحلل Egrag Crypto يضع هدفاً سعرياً مُحتملاً للعملة عند 10$.

المؤشرات الفنية تومض بإشاراتٍ متباينةٍ، لكنّها تلمّح إلى تزايد زخم الارتفاع.

بعد بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المتقلبة، استقرت تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى منطقة دعم 2.00$ الرئيسية، ما أثار تفاؤل أوساط الكريبتو بالآفاق السعرية لرابعة ترتيب العملات الرقمية، البالغ سعرها -وقتَ الكتابة- نحو 2.31$.

فتبعاً لبيانات موقع CoinMarketCap، ازدادت أحجام تداول عملة ريبل (Ripple) اليومية بنسبة 25% خلال آخر 24 ساعة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يُوحي بتجدّد أنشطة التداول مع ملامسة السعر نطاق التجميع حول 2.00$.

المُحلل يرى أفاق ارتفاع رحبة

صرّح مُحلل الكريبتو الشهير Egrag Crypto في حسابه على منصة X بأن سعر عملة ريبل (Ripple) ربّما يوشك على إحداث اختراق تاريخي إذا نجَحَ بالتماسك أعلى مستوى 1.94$، وذكرَ أنّ سعرها يمرُّ حالياً بموجة استقرار ضمن ما وصفه بـ”أحد أقوى نطاقات التجميع” منذ أعوام.

#XRP – Micro Wick 1 ($10) & Macro Wick 2 ($50): First of all, imagine waking up after a market bloodbath 😤 and still writing this post with zero fear 😎, because on the higher timeframes, nothing has changed! It’s just your emotions playing games on you. 📖 Step 1: Read This… pic.twitter.com/LrlZf5eMB9 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) November 5, 2025

وحدّد Egrag زوجَ أهدافٍ سِعريةٍ رئيسيةٍ مُحتملةٍ لسعر عملة ريبل (Ripple)، أولها بلوغ المستهدف الحسابي لاختراق نمط الراية الصاعدة عند 10$، مشيراً إلى أن صبرَ المستثمرين خلال مرحلة التجميع الحالية قد يتيح مكاسب قوية.

أما ثانيها -وفقاً للمحلل Egrag- فهو هدفٌ أبعدُ عند 50$، ويستند توقعه إلى مبدأ اتساق التحركات، موضحاً أنه مثلما ارتدَّ السعر سريعاً للأعلى فور تشكيله شمعة تداول هابطة امتد طرفها السفلي إلى مستوى 0.77$ على منصة بينانس (Binance) مؤخراً، فإن نظيرتها الصاعدة التي امتد طرفها العلوي في آب/أغسطس إلى 50.00$ على منصة جيميني (Gemini) قد “يُعاد تشكّلها مُكتملةً” في نهاية المطاف خلال دورات السوق الصاعدة المستقبلية.

آفاق سعر عملة ريبل (Ripple) وهل تكون محطته التالية 3.20$؟

بمراجعة المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومية، يتضح اتساع نطاقات مؤشر بولينجر (Bollinger Bands) مع ازدياد التقلبات إثرَ مُحاولة السعر الارتدادَ للأعلى عن الحد الأدنى للنطاق حول 2.10$، لكنّ كسرَ مستوى 1.94$ سيُبطل الرؤية المبشرة ويُعرّض السعر لتصحيح أعمق باتجاه 1.60$.

تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 35 إلى مرور العملة بموجة بيع زائد، ما يُمهد لارتدادة مؤقتةٍ، فإذا تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من اختراق نطاق بولينجر الوسطي المُوافق لخط متوسط الحركة المقاس بمدى 20 يوماً (DMA-20) عند 2.45$ والإغلاق أعلاه، فقد يستعيدُ السعر زخمَ الارتفاع.

من جانب آخر، تُظهر تحركات مؤشر MACD الآخذة بالاستقرار أن المضاربين على الانخفاض (الدببة) ربّما يتكبدون خسائرَ إذا تحوّل المزاج العام للسوق نحو الإيجابية، لذا على المتداولين مُراقبة حاجزي المقاومة 2.80$ و3.20$.

حصيلة اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) تقترب من بلوغ علامة 4 مليون دولار

مع استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوى 2.00$، تواصل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اكتساب الزخم في تشرين الثاني/نوفمبر، فالعملة الواعدة ذات الطابع الرياضي تجمَعُ بين إثارة الصالات الرياضية وتُحسّن روح المخاطرة خلال دورة السوق الصاعدة، ما دفعَ حصيلة اكتتابها الجاري حالياً للاقتراب من مَعلم 4 مليون دولار.

فقد سطّرت العديد من عملات الميم قصص نجاح مَدويةً بعد ظهورها العام الماضي من العدم، وهناك اتجاهٌ مشابه هذا العام وفقاً لخبراء القطاع، وسط اقتناع الكثيرين بأن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تُعَد إحدى أفضل عملات الميم في مراحلها المبكرة لهذه الدورة، خاصةً وأنها اشتُهرَت بكونها عملة الميم الأكثر تمتعاً بخصائص ثقافة الميم من حيث “القوة والنشاط والحيوية” مقارنةً بغيرها، في تجسيد لذات الطاقة القوية التي أكسبت عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) شهرةً واسعةً في عام 2021.

ومع اكتساب عملة دوجكوين (Dogecoin) بعدَها طابعاً مؤسساتياً أكثر، يبدو أن طاقة “الحصان الأسود” تلاشت، لكنّ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تسعى إلى إحياء الروح الأصيلة مع إضافة أسس نجاح قويةٍ، خاصةً وأن مالكيها يُمكنهم الاستمتاع بتجارب مجتمعيةٍ مثيرة، فبإمكانهم المشاركة في نقاشات تداول حماسية، ومسابقاتٍ أسبوعية، وتحدياتٍ مثيرة تُعزز مستويات المشاركة.

يُذكر أن صندوق ماكسي (Maxi Fund) الاستثماري المُصمم لتوفير السيولة وعقد شراكاتٍ إستراتيجية سيدعم أنشطة المشروع، كما يُوفر للمُستثمرين الأوائل عائد رهن مثيراً بنسبة 78% سنوياً للتشجيع على الالتزام والتنامي المجتمعي المُستدام.

لمحة على اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

رمز العملة: MAXI

السعر الحالي: 0.0002665$

حصيلة الاكتتاب: 3.915 مليون دولار

أخيراً، بإمكان المهتمين بالمشاركة في الاكتتاب مُراجعة الدليل الرسمي بشأن كيفية شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) لمعرفة التعليمات خطوةً بخطوة.