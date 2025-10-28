نقاط رئيسية

أتمت عملة بينانس (Binance) حرقها الربعي الثالث والثلاثين بتدمير 1.44 مليون عملة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملة إلى 159 مليار دولار، ما أعادها إلى المركز الرابع على مستوى السوق متجاوزةً عملة ريبل (Ripple).

قام حيتان عملة ريبل (Ripple) بالتخلي عن 70 مليون عملة والتسبب بضغط بيع قصير الأمد.

عادت عملة النظام التقني لمنصة بينانس (Binance) إلى الواجهة بعد إتمام حرقها الربعي الثالث والثلاثين وإخراج 1.44 مليون عملة -تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار- من التداول، حيث سَاهمت هذه الخطوة في ارتفاع قيمتها السوقية واستعادة المركز الرابع من عملة ريبل (Ripple) بعد أسبوع من التقلبات السعرية.

The 33rd quarterly $BNB token burn has been completed directly on BNB Smart Chain (BSC). 1.44M #BNB has been burned 🔥 View the details of the burn below ⬇️https://t.co/GPfpeZ5fBT pic.twitter.com/kTQIHTfKvA — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 27, 2025

تفاصيل الحرق التلقائي الثالث والثلاثين

أكدت مؤسسة بينانس (BNB Foundation) إتمام الحرق بنجاح على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وذلك بعد تفعيل نظام الحرق التلقائي -الذي يُمكن التحقق منه بشكلٍ مستقل- المُصمّم لتخفيض معروض عملة بينانس (Binance) الإجمالي إلى هدفه طويل الأمد البالغ 100 مليون عملة، بعد أن وصل المعروض حالياً إلى 137.73 مليون عملة في إنجازٍ جديد للتصميم الانكماشي للشبكة.

تمَّ هذا الحرق بشكلٍ مباشر على شبكة بينانس الذكية (BSC) بإرسال العملات إلى عنوان “الثقب الأسود” الخاص بها: “0x000000000000000000000000000000000000dEaD”

وأكدت المؤسسة مساهمة تحديثات Lorentz وMaxwell الجديدة بتسريع إنتاج الكتل على الشبكة، ما أجبرَها على تعديل معادلة الحرق التلقائي للحفاظ على التوافق مع مبادئ التصميم السابقة.

وقد نجَح نظامُ الحرق المباشر القائم على بروتوكول BEP-95 باستبعاد 276,000 عملة بينانس (Binance) من رسوم تشغيل الشبكة منذ تفعيله.

استعادة عملة بينانس (Binance) للمركز الرابع

بحسب بيانات موقع CoinGecko، ارتفع سعرُ عملة بينانس (Binance) بنسبة 3% خلال 24 ساعة بفضل زيادة حجم التداول بنسبة 68%، ووصل السعر إلى أعلى مستوياته خلال اليوم عند 1,161.35$ وعاد إلى 1,157$ في آخر تحديث، وبهذا تبلغ القيمة السوقية للعملة 159 مليار دولار متجاوزةً القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) البالغة 157.5 مليار دولار.

واحتلت عملة بينانس (Binance) المركز الخامس منذ بضعة أيام خلف عملة ريبل (Ripple)، حيث تفوقت الأخيرة بفارق ضئيل وبقيمة سوقية قدرها 158.7 مليار دولار بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر، وانقلب هذا الترتيب نتيجة تبدل مزاج السوق وحركة البيع من قبل الحيتان، وبحسب موقع Santiment: أبدَت محافظ المستثمرين الصغار علامات بيع بدافع الهلع، بينما قام حيتان عملة ريبل (Ripple) بالتخلص من 70 مليون عملة XRP بين 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر.

📈 XRP is at ~$2.60 after a +4% day. We've seen some retail FUD across social media, indicating small wallets are selling off. During this $2-$3 price stretch, high crowd predictions of $XRP under $2 is a buy signal and above $3 is a sell signal. 🔗 Link: https://t.co/aUGQ5jYWJK pic.twitter.com/q6yqtLpO11 — Santiment (@santimentfeed) October 25, 2025

وساهم ضغط البيع بانخفاض سعر عملة ريبل (Ripple) الذي سمح لعملة بينانس (Binance) بتجاوزها.

70 million $XRP sold by whales in 48 hours! pic.twitter.com/ZxdyEJJHvp — Ali (@ali_charts) October 25, 2025

تحليل سعر عملة بينانس (Binance): الحفاظ على الاتجاه الصاعد

يكشف المخطط الأسبوعي لسعر عملة بينانس (Binance) استمرارَ الحركة الصاعدة القوية مدعومةً من خط الحركة الصاعد طويل الأمد الممتد منذ بدايات عام 2023، كما ارتدَّ السعر مؤخراً عن منطقة الدعم قرب مستوى 900$، مُستعيداً موقعه داخل نطاق منتصف القناة الصاعدة.

ويتم تداول عملة بينانس (Binance) حالياً ضمن قناة صاعدة، حيث تختبر المقاومة في منطقة 1,250$-1,300$ التي أعاقت الحركات الصاعدة خلال الدورات السابقة، ويُمكن لاختراق مستوى 1,300$ أن يفسح المجال للمتابعة نحو 1,450$-1,600$.

غيرَ أن الفشل في حماية مستوى 1,100$ سيفسح مجالاً لإعادة اختبار منطقة 950$-900$ التي شهدت اهتماماً كبيراً بالشراء سابقاً، ويقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 66 التي تقترحُ الاقتراب من مستويات الشراء الزائد، في حين يظل مؤشر MACD ضمن نطاق إيجابي داعم للارتفاع.

وتظل عملة بينانس (Binance) واحدةً من أفضل عملة رقمية للشراء عام 2025 طالما بقيَ سعرُها فوق 1,100$، لكنّ المقاومة الأقرب عند 1,300$ تفرض على المتداولين توخّي الحذر حالياً.