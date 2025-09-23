وتمثل عملة سنورتر (Snorter) عماد النظام التقني؛ حيث تتيح العديد من الاستخدامات الوظيفية بما فيها تخفيض رسوم التداول إلى 0.85% لمجرّد امتلاكها، ويشارف الاكتتاب على دخول مرحلته التالية مع بقاء 24 ساعة للانضمام بسعر الجولة الحالية البالغ 0.1051$، حيث يتابع سعر عملة سنورتر (Snorter) ارتفاعه التدريجي مع اقتراب إطلاق المشروع ويترك مجالاً أصغر للاستثمار بأقل كلفةٍ ممكنة.

انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يلقي بأثره على عملات الميم

انخفضت قيمة قطاع عملات الميم إلى ما دون 80 مليار دولار بعد اقترابها من 90 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وشهد مخطط تداولات يوم الإثنين انخفاضاً عامّاً، حيث سجل قطاع عملات الميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر انخفاضٍ بنسبة 12.4%، وتبعته العملات المدعومة من جانب مراد محمودوف (Murad Mahmudov) على موقع CoinGecko بنسبة 11.8%.

المصدر: موقع CoinGecko

وجاءت عملة بامب (Pump-PUMP) الخاصة بمنصة Pump.fun والقائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) أكبرَ الخاسرين بانخفاض سعري قدره 19.3%، فيما تبعتها عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins-PENGU) بانخفاضٍ بلغ 11.7%، وشكلت عملة ميم كور (MemeCore-M) على منصة بينانس (Binance) الاستثناء الوحيد مع ارتفاع سعرها بنسبة 3.2%، متابعةً بذلك حركتها الصاعدة التي وصلت بقيمتها السوقية إلى المليار دولار خلال شهرين.

غيرَ أنّ الانخفاض السعري لم يبقَ محصوراً بعملات الميم، وقد امتدَّ لعموم السوق بالتزامن مع فشل عملة بيتكوين (Bitcoin) بحماية مستوى 117,000$ الأسبوع الماضي، ووصل سعرُها في وقت كتابة المقال إلى 112,000$ مؤثراً على معنويات السوق بشكلٍ عام، حيث يتصف المستثمرون بالحياد في أفضل الأحوال رغم تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة الأسبوع الماضي.

المصدر: موقع CoinMarketCap

تُمثل هذه المواقف اختباراً لعزيمة المتداولين؛ فبعضهم سيصبرُ خلال هذه الفترة الصعبة بانتظار الزخم الصاعد لشهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، فيما سيتجه البعض الآخر للبحث عن فرصٍ مربحةٍ أخرى.

وتستهدف عملة سنورتر (Snorter) المجموعة الثانية بصفتها أداةً تقوم بمسح مجمّعات عملات الميم وكشف المشاريع التي تملك إمكانياتٍ مرتفعة، وبذلك تحوَّل التقلب والحركات السعرية الهابطة إلى فرصٍ للتداول والكسب.

اكتشاف فرص النجاح في وقت مبكر مع عملة سنورتر (Snorter)

تكمن أفضلية عملة سنورتر (Snorter) بقدرتها على رصد عملات الميم ذات الإمكانيات قبل أن تطلق حركاتها الصاعدة، ما يسمح للمتداولين بالاستثمار المبكر والاستفادة منها بدلاً من التحوّل إلى سيولةٍ لانسحاب الحيتان.وتتمثل وظيفة روبوت سنورتر بمسح مجمّعات عملات الميم على شبكتي سولانا (Solana Network) وإيثيريوم (Ethereum Network) ومراقبة المعاملات المعلّقة، حيث يملك سنورتر قدرةً على رصد إطلاقات العملات الجديدة وإضافات السيولة فور حدوثها، قبل أن تظهر على منصات التداول أو مواقع التتبع مثل CoinGecko.

المصدر: موقع Snorter Bot

بالتالي، تجتمع هذه القدرات مع تداول العملات بسرعةٍ فائقةٍ والحماية من التداول الاستباقي؛ حيث يقوم روبوت سنورتر بتنفيذ عمليات التداول أسرَع من بقية المنافسين، ما يسمح لمستخدميه بالاستثمار وفق أقلِّ سعرٍ ممكن قبل أن يسبقهم الحيتان أو يقعوا ضحيةً لهجمات الحصر (sandwich attacks)، كما يقوم بتخفيض المخاطر بفضل عوامل التصفية بما فيها عتبات السيولة والتحقق من العقود ومسح مصائد العسل.

كما يستفيد مستخدمو روبوت سنورتر من ميزة التداول بالنسخ التي تسمح بتقليد محافظ المتداولين الناجحين والمعروفين ومشاركتهم في تحركاتهم المربحة دون الحاجة إلى رصد الفرص يدوياً، ويمنح سنورتر في كلا الحالتين أفضليةً للمتداولين الصغار بفضل الكشف المبكر لنقاط الدخول وتأمين المكاسب قبل أن تبدأ حركة سحب السيولة من السوق.

كيف تقوم عملة سنورتر (Snorter) بتغيير تجربة التداول؟

يعيش معظم متداولو عملات الميم في حالة خوفٍ من تفويت الفرص (FOMO) ويُطاردون الحركات الصاعدة التي يكتشفونها بعد فوات الأوان، حيث يَعلقُون في دورات حماسة السوق وينتهي بهم المطاف بالتشكيك في كل خطوة.

هنا، يأتي دور روبوت عملة سنورتر (Snorter) المُصمّم لتغيير هذا السلوك بالكامل، حيث يعتمد على الأتمتة وعوامل التصفية لتخفيف ضغوطات اتخاذ القرار، ويُمكن للمستخدمين الاعتماد عليه لكشف الفرص التي تُطابق معاييرَ محددةً (كشوفات السيولة، تحقق العقود، مكافحة احتيالات سحب البساط) بدلاً من التحديق بالمخططات ومجموعات تيليجرام طيلة اليوم.

كما يُمكن اللجوء إلى ميزة التداول بالنسخ وتقليد المحافظ الناجحة تاريخياً لتجنب البحث اليدوي والتخمينات، وينتج عن هذه الميزات عقلية مختلفةٌ بالكامل تقارب عملات الميم بشكلٍ إستراتيجي بدلاً من الاستجابة لتبدلات السوق، فلا حاجة للخوف من تفويت التغريدة التي سترفع السعر بمقدار 100 ضعفٍ؛ لأن روبوت سنورتر (Snorter) استعدَّ بالفعل للاستفادة منها.

كيفية شراء عملة سنورتر (Snorter)

يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع سنورتر (Snorter) وشراء عملة سنورتر (Snorter) مقابل عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (Circle-USDC) أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

ويُنصح مطورو عملة سنورتر (Snorter) باستخدام إحدى المحافظ ذاتية الوصاية المتوافقة مع بروتوكول WalletConnect؛ كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin).

بهذا، ستَظهرُ أرصدتكم المُشتراة خلال الاكتتاب ضمن تطبيق المحفظة مباشرةً، ما سيُسهّل استلامها فور بدء التوزيع، كما يَحظى مستخدمو المحفظة بوصولٍ حصري إلى مشاريع الكريبتو الجديدة حديثة الإطلاق عبر قسم “العملات المنتظرة”.

ويُمكنكم تحميل تطبيق محفظة Best Wallet من متجري Google Play وApple App Store، والانضمام إلى مجتمع عملة سنورتر (Snorter) على X وإنستجرام وزيارة الموقع الرسمي للاطلاع على التفاصيل.