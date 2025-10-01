أبرز النقاط

أصبحت ميتابلانيت رابع أكبر شركة في العالم من حيث احتياطي البيتكوين بعد آخر عملية شراء.

سجّل قطاع توليد الدخل من البيتكوين في ميتابلانيت إيرادات بلغت 2.438 مليار ين ياباني خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 115.7٪ مقارنة بالربع الثاني.

رغم النتائج التشغيلية القوية، تراجع السهم بأكثر من 10٪ ليصل إلى 516 ينًا، في حين واصلت مؤسسات استثمارية مثل كابيتال غروب زيادة حصصها.

عززت ميتابلانيت، أكبر شركة آسيوية تمتلك احتياطيًا من البيتكوين، صدارتها بشراء 5,268 بيتكوين إضافية في الأول من أكتوبر. اشترت الشركة اليابانية هذه الكمية بسعر 116,870 دولارًا للوحدة، باستثمار بلغ 615 مليون دولار. ومع ذلك، تراجع سهم الشركة في بورصة طوكيو بأكثر من 10٪ كرد فعل على الصفقة.

ميتابلانيت تصبح رابع أكبر شركة احتياطي بيتكوين عالميًا

اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، تمتلك شركة ميتابلانيت إجمالي 30,823 بيتكوين، جرى شراؤها بنحو 3.33 مليار دولار بمتوسط سعر يبلغ 107,912 دولارًا للوحدة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سيمون جيروفيتش، أن ميتابلانيت أصبحت الآن رابع أكبر شركة احتياطي بيتكوين على مستوى العالم، مما يضعها في موقع قيادي بارز.

🪜Metaplanet is now the 4th largest publicly-traded Bitcoin treasury company in the world pic.twitter.com/kg8quw2JYR — Simon Gerovich (@gerovich) October 1, 2025

أهم من ذلك، أعلنت الشركة اليابانية نتائج استراتيجية توليد الدخل من البيتكوين. فقد سجّل هذا القطاع خلال الربع الثالث من 2025 إيرادات ربع سنوية بلغت 2.438 مليار ين ياباني، بزيادة نسبتها 115.7٪ مقارنة بالربع الثاني.

وبعد الأداء القوي في الربع الثالث، عدّلت الشركة اليابانية توقعاتها الموحدة للعام المالي 2025. وتتوقع الآن تحقيق إيرادات تبلغ 6.8 مليار ين ياباني، مع ربح تشغيلي يصل إلى 4.7 مليار ين ياباني. وتعكس هذه التوقعات المعدلة زيادة بنسبة 100٪ في الإيرادات وارتفاعًا بنسبة 88٪ في الأرباح التشغيلية مقارنة بالتقديرات السابقة.

وأشار الرئيس التنفيذي سيمون جيروفيتش إلى أن نتائج الربع الثالث تبرز قدرة الشركة على التوسع التشغيلي، كما تعزز موقفها المالي قبل المضي في إصدار الأسهم الممتازة لميتابلانيت، والذي سيدعم استراتيجيتها الأوسع لاحتياطي البيتكوين.

سهم ميتابلانيت ينهار 10٪

رغم الأداء القوي في الربع الثالث، تعرض سهم ميتابلانيت لضغوط بيع اليوم وهبط بنسبة 10.26٪ ليصل إلى 516 ينًا. وخلال الشهر الماضي فقط، تراجع السهم بنسبة 37٪، مما عزز حالة التشاؤم بين المتداولين.

مع ذلك، واصلت المؤسسات الاستثمارية الشراء رغم الهبوط الحاد. فقد أصبحت كابيتال غروب مؤخرًا أكبر مساهم في ميتابلانيت، مستحوذة على حصة ضخمة تبلغ 11.45٪.

وأكدت شركة Benchmark Equity Research مجددًا توصيتها بالشراء لسهم ميتابلانيت، مشيرة إلى استمرار الشركة اليابانية المتخصصة في احتياطي البيتكوين في تعزيز حيازاتها من العملات المشفرة رغم ضعف السهم. وفي مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، حدّد المحلل مارك بالمر سعرًا مستهدفًا عند 2,400 ين ياباني للسهم بحلول نهاية عام 2026.