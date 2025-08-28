نقاط أساسية:

شركة ميتابلانيت تجمع 881 مليون دولار لتوسيع ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin).

ارتفع سعر سهم شركة ميتابلانيت بأكثر من 5% مسجلاً 890 ين ياباني (JPY) بعد هذا الإعلان ودمجه في مؤشر FTSE.

قامت الشركة أيضاً بتسييل سنداتٍ بقيمة 5 مليار ين (35 مليون دولار) ومارست حقها المتعلق بالمرحلة العشرين من إصدار أسهم جديدة.

ستجمعُ شركة ميتابلانيت -الشهيرة بشركة ميكروستراتيجي (MicroStrategy) اليابانية- تمويلاً بقيمةٍ هائلة بلغت 881 مليون دولار لتنفيذ خططها المتعلقة بشراء أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، كما ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 5.7% في بورصة طوكيو مسجلاً 890 ين.

شركة ميتابلانيت تستعد لشراء المزيد من عملات بيتكوين (Bitcoin)

تستعد شركة ميتابلانيت (Metaplanet) لشراء أرصدة إضافية من عملة بيتكوين (Bitcoin) من أجل تحقيق هدفها المتمثل بحيازة 30,000 عملة BTC ضمن أصول الخزانة في نهاية العام، وكان رصيد الشركة قد بلغ -بتاريخ 25 آب/أغسطس- 18,991 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 2.12 مليار دولار.

وقد أعلنت الشركة اليابانية اليوم عن نيّتها بجمع 881 مليون دولار عن طريق بيع أسهمها عالمياً، وتُخطط لاستخدام 123.818 مليار ين (837 مليون دولار) من عوائد بيع الأسهم لشراء أرصدة إضافية من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، كما ستُخصص 6.516 مليار ين (44 مليون دولار) للأنشطة المالية المرتبطة بالعملة.

عن هذا التطور، تحدّث خبير عملة بيتكوين (Bitcoin) الإستراتيجي لدى شركة ميتابلانيت ديلان لوكلير (Dylan LeClair) وصرّح بوصول احتياطيات الشركة إلى 18,991 عملة BTC بقيمةٍ تقارب 2.11 مليار دولار مقارنةً بـ 60.9 مليون دولار من عوائد السندات، ما يمنح الشركة تقييماً خاصاً بالعملة (وهو مضاعف القيمة الإجمالية لأصول العملة إلى الالتزامات الداخلية) قدره 34.65x.

ويدل حشد التمويل الأخير -بقيمة 881 مليون دولار- على التزام الشركة اليابانية بالاحتفاظ بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن أصول خزينتها، وسط ميل المزاج العام إلى التفاؤل بشكلٍ ملحوظ مدفوعاً بدمج سهم ميتابلانيت في مؤشر FTSE، ما سيُعزز انتشار سهم الشركة وأنشطة تداوله.

صرف سندات تقليدية بقيمة 35 مليون دولار

قامت شركة ميتابلانيت اليوم بإصدار مذكرة تفيد بنيتها ممارسة حقوقها المرتبطة بالمرحلة العشرين من إصدار أسهم جديدة والاستعادة الجزئية المبكرة للسندات الاعتيادية للمرحلة التاسعة عشرة بقيمة 5.25 مليار ين.

As you may have seen in the release linked on this post, we announced an international offering of new shares earlier today. Due to legal restrictions, we cannot comment on the offering beyond what is in the release while the offering in ongoing. In addition, our ability to… https://t.co/wbiTClEub7 — Simon Gerovich (@gerovich) August 27, 2025

وقد شهد سعر سهم الشركة -الذي تعرّض لضغوط بيع مؤخراً- تعافياً اليوم؛ فارتدَّ عن أدنى مستوياته المُسجَّلة الأسبوع الماضي عند 835 إلى قرابة 900 ين ياباني، كما أصدرت شركة أبحاث السوق Benchmark آنفاً تقريراً توقعت فيه بلوغ سعر سهم الشركة 2,400 ين.