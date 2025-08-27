النقاط الرئيسية:

انخفض إجمالي القيمة السوقية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بنسبة 5% إلى 7 مليار دولار، بالرغم من أحجام التداول القوية.

وصلت قيمة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الأوسع إلى 9 مليار دولار في 13 آب/أغسطس، مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بشهر تموز/يوليو، ومدفوعة بالارتفاع السابق لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بأكثر من 10% من أعلى مستوياته الأسبوع الماضي البالغة 4,900$ إلى حوالي 4,400$، ويتوقع المحللون المزيد من الانخفاض نحو متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 200 يوم (200-EMA) عند 4,088$.

وعليه، انخفضت أسعار بعض أفضل مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مثل بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins) وBored Ape Yacht Club (BAYC) خلال الأسبوع الماضي.

تراجع أسعار أفضل مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

تشير بيانات صادرة عن مجمع التمويل اللامركزي DeFiLlama إلى انخفاض أسعار أفضل مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بشكلٍ كبير خلال الأسبوع الماضي. فقد شهدت أسعار مجموعاتٍ رائدة مثل Pudgy Penguins وBored Ape Yacht Club وDoodles أكبرَ التراجعات، بالرغم من تزايد الطلب على خزانة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT Treasury) لمجموعة Pudgy Penguins.

فقد انخفض سعر مجموعة Pudgy Penguins -وهي واحدة من أفضل مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)- بنسبة 17.3%، لتصل إلى 10.32 عملة إيثيريوم (Ethereum).

بالمثل، تراجع سعر مجموعة Bored Ape Yacht Club (BAYC) بنسبة 14.7% إلى 9.59 عملة إيثيريوم (Ethereum)، في حين شهد سعر مجموعة Doodles واحدةً من أكبر التصحيحات، حيث انخفض سعرها بنسبة 18.9% إلى 0.73 عملة إيثيريوم (Ethereum).

أما أسعار المجموعات البارزة الأخرى -مثل Moonbirds وLil Pudgys- فقد انخفضت بنسبة 10.5% و14.6% على التوالي.

مع ذلك، لم تتأثر جميع مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بانخفاض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، فقد ظلت قيمة مجموعة CryptoPunks -وهي أكبر مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من حيث القيمة السوقية- مستقرةً نسبياً مع انخفاض أسبوعي بلغ 1.35% فقط.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الدنيا، ظل نشاط التداول قوياً، وتصدّرت مجموعة Pudgy Penguins السوق بحجم تداول يقارب 2,112 عملة إيثيريوم (Ethereum)، تلتها Moonbirds بحجم تداولٍ بلغ 1,979 عملة إيثيريوم (Ethereum).

وجاءت CryptoPunks في المركز الثالث بحجم تداول قدره 1,879 عملة إيثيريوم (Ethereum)، بينما سجلت BAYC حجم تداول بلغ 809 عملة إيثيريوم (Ethereum).

وفي ظل تراجع قيم أفضل مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، انخفض إجمالي قيمة سوق NFTs الأوسع بنسبة 5% ليصل إلى 7.7 مليار دولار.

وعلى الرغم من إشارة بيانات منصة NFT Price Floor في 13 آب/أغسطس، إلى أن إجمالي قيمة NFTs بلغت 9.3 مليار دولار، مرتفعةً بنسبة 40% مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في تموز/يوليو. جاء هذا الارتفاع تزامناً مع زيادة أنشطة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) نتيجة انتعاش سعر عملة إيثيريوم (Ethereum).

سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يختبر متوسط الحركة الأسي في مدى 200 يوم (200-EMA)

تراجع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4,900$ خلال الأسبوع الماضي.

وقد أشار محلل العملات الرقمية الشهير دان كريبتو تريدز (Daan Crypto Trades) إلى أن السعر سيشهد مزيداً من الانخفاض لاختبار متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 200 يوم (200-EMA)، والذي يقع حالياً عند مستويات 4,088$.

On Sunday, $ETH swept its all time high. It then proceeded to sell off from that point and fill the inneficiency from the "Powell Candle" that was created last Friday. The 4H trend has been very strong since the start of July. $ETH has basically been up only and did not test… pic.twitter.com/kRrCpqLsBF — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 26, 2025

كذلك، قال المحلل إن هيكل الإطار الزمني الأعلى لا يزال إيجابياً حتى يتم خفض السعر أسفل مستوى الدعم عند 4,000$. وأضاف: “يجب أن يكون اختراق مستوى 5,000$ والثبات فوقه بمثابة إشارة انطلاقٍ لمرحلة اكتشافٍ سعرية حقيقية”.

اكتتاب عملة ماكسي دوجي (Maxi Doge-MAXI) يجمع أكثر من 1.5 مليون دولار في أول شهر من إطلاقه

شهدت عملة الميم ماكسي دوجي (Maxi Doge) طلباً قوياً، حيث جمَع اكتتابها بالفعل أكثر من 1.5 مليون دولار خلال شهر واحد من إطلاقه وسط تقلبات سوق الكريبتو الأوسع، ويعكس هذا الإنجاز اهتمام المستثمرين القوي بالعملة.

ويتم التسويق لمشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على أنه “ابن عم عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) المُحبَط والقوي”، حيث تسعى العملة كي تنضم إلى عملات الميم القوية مثل عملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بونك (Bonk-BONK) إلى اتجاه الاهتمام بعملات الميم لعام 2025.

يَجمع المشروع بين الطابع الفكاهي والفائدة والاستخدامات العملية، حيث يُوفر مكافآت رهن بعائد سنوي نسبته 195%، وإمكانية وصول حصرية إلى مجتمع المتداولين المحترفين، بالإضافة إلى خطط الاندماج مع أسواق تداول العقود الدائمة.

تفاصيل رئيسية

رمز التداول: MAXI

الشبكة: إيثيريوم (Ethereum)

سعر العملة: 0.000254$

حصيلة الاكتتاب الحالية: 1.59 مليون دولار