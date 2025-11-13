إيرادات شركة Metaplanet تقفز 1700% سنويًا.. فيما تستعد بورصة طوكيو لتشديد الرقابة على أسهم العملات الرقمية

أبرز النقاط:

أعلنت شركة Metaplanet ارتفاع إيراداتها بنسبة 1700% على أساس سنوي وسط توسّع كبير في حيازات بيتكوين.

تدرس بورصة طوكيو فرض قواعد جديدة للحد من الشركات التي تستثمر في الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية.

يخشى المنظّمون تعرّض المستثمرين لمخاطر مرتفعة بسبب تقلب أسهم الكريبتو.

أعلنت شركة Metaplanet، أكبر شركة يابانية من حيث حيازات بيتكوين، قفزة كبيرة في أرباح الربع الثالث، في وقت تنظر فيه بورصة طوكيو في تشديد الرقابة على الشركات التي تستثمر بكثافة في العملات الرقمية.

ووفقًا للنتائج المالية للربع الثالث 2025، قفزت إيرادات شركة Metaplanet بنسبة 1700% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار ين، بينما صعد صافي الربح إلى 13.5 مليار ين بعد أن سجّلت الشركة خسارة قدرها 321 مليون ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

*Financial Results Summary for the Third Quarter of the Fiscal Year Ending December 31, 2025 [Japanese GAAP] (Consolidated)* pic.twitter.com/fdxgK6WdwF — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) November 13, 2025

وبعد انتقالها في أوائل 2024 من نشاط الفنادق إلى استراتيجية خزينة تركز على بيتكوين، راكمت الشركة 30,823 بيتكوين، لتصبح رابع أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين بحسب بيانات BitcoinTreasuries.net.

وتضخمت ميزانية Metaplanet على نحو ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بفعل مكاسب التقييم المرتبطة بالعملات الرقمية؛ إذ قفز إجمالي الأصول إلى 550.7 مليار ين، وارتفعت نسبة حقوق الملكية إلى 96.7%.

ورغم هذه النتائج القوية، أكدت الشركة أنها لن توزع أرباحًا خلال السنة المالية الحالية، مفضّلة تعزيز ميزانيتها بدلًا من ذلك.

بورصة طوكيو تتجه لتشديد الرقابة على شركات الكريبتو

أفاد تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ بأن مجموعة Japan Exchange Group (JPX)، المشغّلة لبورصة طوكيو، تدرس اتخاذ تدابير للحد من توسّع الشركات التي تعتمد على خزائن قائمة على العملات الرقمية.

تأتي هذه الخطوة وسط تزايد المخاوف من تكبّد المستثمرين الأفراد خسائر كبيرة بسبب هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو.

وبحسب التقرير، تعتزم JPX مراقبة الشركات التي تثير مخاوف تتعلق بالمخاطر والحوكمة. ونقلًا عن مصادر مطلعة، يبحث مشغّل البورصة فرض قواعد أكثر صرامة على الإدراج عبر “الأبواب الخلفية”، وقد يطلب من الشركات المالكة لأصول رقمية إجراء تدقيقات جديدة.

ومن اللافت أن ثلاث شركات مدرجة علّقت خطط شراء العملات الرقمية منذ سبتمبر بعد اعتراضات من مشغّل البورصة.

وتستضيف اليابان حاليًا 14 شركة مدرجة تشتري بيتكوين، وهو أعلى رقم في آسيا. لكن العديد من هذه الأسهم، بما فيها شركة Metaplanet، شهدت تراجعًا حادًا بعد موجات صعود قوية في بداية العام.

تراجع سهم Metaplanet بأكثر من 75% منذ ذروته في يونيو، بعدما كان قد صعد بأكثر من 400% في وقت مبكر من 2025. ورغم هذا التقلّب، تؤكد النتائج المالية الأخيرة أن التحول نحو الكريبتو ما زال يحقق للشركة مكاسب واضحة.